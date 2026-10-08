¿Lloverá de nuevo en Quito este jueves 8 de octubre? Esto dice el pronóstico del Inamhi

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Quito tendrá una jornada marcada por la nubosidad y temperaturas de hasta 24 grados este jueves 9 de octubre de 2026, según las previsiones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi). El pronóstico señala que las condiciones del cielo cambiarán a lo largo del día, con lluvias y posibles tormentas durante la tarde.

La mañana comenzará con el cielo parcialmente nublado. Aunque las nubes estarán presentes, la radiación solar alcanzará niveles altos y la temperatura máxima llegará a 24 grados. Esta combinación permitirá el ingreso directo de los rayos solares hacia la superficie, por lo que la radiación ultravioleta también se mantendrá elevada. El Inamhi recomienda tomar precauciones ante esta condición, como proteger la piel, utilizar protector solar y mantener una adecuada hidratación.

Lluvias y posibles tormentas durante la tarde

Las condiciones del tiempo cambiarán durante la tarde. El cielo permanecerá parcialmente nublado, pero aumentará la posibilidad de precipitaciones. El pronóstico contempla la presencia de lluvias acompañadas de probables tormentas.

La mayor intensidad de estos eventos se concentrará en el sur de Quito y en el valle de Los Chillos. Por ello, la jornada vespertina tendrá condiciones distintas a las de la mañana, cuando la nubosidad convivirá con niveles altos de radiación solar.

El pronóstico del Inamhi mantiene así una jornada con variaciones en las condiciones atmosféricas. Quito pasará de una mañana parcialmente nublada, con temperaturas máximas de hasta 24 grados y radiación ultravioleta alta, a una tarde con lluvias y posibles tormentas.

Neblina y lloviznas durante la noche

Durante la noche de este jueves, el cielo continuará parcialmente nublado. Además, podrían aparecer bancos de neblina y registrarse lloviznas aisladas en distintos sectores de Quito.

Las condiciones podrían extenderse hacia la madrugada del viernes 9 de octubre. Para ese periodo, el pronóstico indica que el cielo permanecerá parcialmente nublado y que también podrían presentarse bancos de niebla.

Ante los niveles altos de radiación ultravioleta previstos para la mañana, resulta importante proteger la piel y mantener una buena hidratación. El uso de protector solar forma parte de las medidas recomendadas frente a la exposición directa a los rayos solares, incluso cuando el cielo presente nubosidad.

De esta manera, el pronóstico del Inamhi plantea una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas máximas de hasta 24 grados, radiación solar alta durante la mañana y mayor probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde, especialmente en el sur de Quito y el valle de Los Chillos. La noche podría presentar, además, neblina y lloviznas aisladas.

#PronósticoPichincha | Jueves, 08 de octubre: Cielo ocasional nublado, lluvias dispersas en la tarde con posibles tormentas en Quito, al noroccidente de Pichincha se presentarán lluvias en la tarde y noche con tormentas eléctricas🌦️⛈️🌧️ https://t.co/YOn3qzGSxQ — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 8, 2026

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