Lluvias causan desbordamientos de ríos en Santa Ana y Las Naves

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El ingreso de agua y lodo a zonas habitadas marcó las afectaciones por las lluvias del miércoles 7 de octubre de 2026 en Santa Ana, Manabí, y Las Naves, Bolívar. En ambos cantones se reportaron desbordamientos de ríos y trabajos de atención en los sectores alcanzados por la corriente.

Mientras en Santa Ana los organismos de respuesta evaluaban viviendas y calles afectadas, en Las Naves el Municipio dispuso la instalación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal. La sesión fue convocada para el jueves 8 de octubre, a las 07:00.

Agua y lodo afectan viviendas y calles de Santa Ana

El Cuerpo de Bomberos de Santa Ana informó que varias viviendas del sector de las calles Bolívar y Malecón resultaron afectadas por el desbordamiento del río Grande de Portoviejo. Los daños todavía eran evaluados por las entidades de respuesta.

La acumulación de lodo sobre la calzada también dificultó la circulación de vehículos. Las autoridades recomendaron precaución a los conductores por las condiciones de las vías.

🌧️Las fuertes lluvias en etapa invernal pueden generar situaciones de emergencia en las vías. Repórtalas a la línea única 9️⃣1️⃣1️⃣ para reportar el hecho. 🚧Los hundimientos de tierra, pérdida de la calzada, derrumbes sobre las vías, obstaculizan el tránsito vehicular y el acceso a las diferentes zonas del país. 🚨El reporte de esta emergencia ayuda a la gestión oportuna para solventar la situación. #LíneaÚnicaParaEmergencias #911 — ECU 911 (@ECU911_) October 8, 2026

Durante la noche, el ECU 911 observó el avance del agua y las zonas afectadas mediante sus cámaras de videovigilancia. Los bomberos mantuvieron la atención en los sectores reportados.

Antes del desbordamiento, las precipitaciones elevaron los caudales de los esteros de Peminche, Taina y Visquije. Ese incremento incidió en el nivel del río Grande de Portoviejo, que se salió de su cauce en varios sectores del cantón.

El río Naves Chico se desborda en el sector del Malecón

En Las Naves, provincia de Bolívar, el río Naves Chico se salió de su cauce a la altura del Malecón. El desbordamiento provocó el ingreso de agua y lodo en zonas aledañas.

Moradores reportaron la presencia de lodo y material arrastrado por la corriente. Maquinaria particular fue desplazada para realizar tareas de limpieza y retirar lodo y escombros.

Las fuertes precipitaciones de la noche del 7 de octubre y los reportes de posibles afectaciones en distintos sectores motivaron la convocatoria del COE cantonal.

Municipio convoca al COE para evaluar las afectaciones

La reunión fue convocada en las instalaciones del GAD Municipal de Las Naves para realizar una evaluación técnica de las afectaciones reportadas, establecer prioridades de atención y coordinar acciones de respuesta inmediata con las instituciones competentes.

El Municipio señaló que mantenía activos los mecanismos de coordinación y respuesta para atender la emergencia y priorizar la seguridad de la población.

Te recomendamos