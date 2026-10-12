Esta es la cifra de afectados por las lluvias en Ecuador desde finales de agosto

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Ecuador registra 17 056 personas afectadas por las lluvias desde el pasado 29 de agosto de 2026, cuando se declaró la alerta roja ante las amenazas asociadas al fenómeno de El Niño. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que las precipitaciones han provocado emergencias en 22 de las 24 provincias del país.

Según reportó EFE, hasta este domingo se contabilizaron más de 326 eventos adversos relacionados con las lluvias. Las inundaciones representan el 54,91% de los casos y los deslizamientos, el 20,25%. Además, las autoridades confirmaron una persona fallecida.

Lluvias en Ecuador afectan a 22 provincias

Las provincias con mayor impacto en la población incluyen Esmeraldas, Guayas y Manabí. También figuran Los Ríos, Orellana, Imbabura y Pichincha.

Las precipitaciones han causado daños en viviendas y otras infraestructuras. De acuerdo con las estadísticas divulgadas por la SNGR, cerca de 4 900 viviendas han resultado afectadas en el territorio nacional.

EFE señaló que la evolución de las lluvias mantiene la atención de las autoridades, especialmente en las zonas expuestas a inundaciones y movimientos de tierra.

Fenómeno de El Niño aumenta el riesgo de emergencias

La secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, advirtió sobre el alcance que podrían tener las condiciones climáticas. Según las estimaciones de la institución, más de 1,3 millones de personas podrían resultar afectadas por el fenómeno de El Niño.

De ese total, 145 523 personas podrían llegar a una condición de damnificadas. La SNGR reportó, además, que actualmente hay 1 306 personas perjudicadas.

Estas proyecciones mantienen la preocupación por los posibles impactos de las precipitaciones en distintas regiones del país.

Gobierno destina USD 650 millones para enfrentar El Niño

El Gobierno de Daniel Noboa ha previsto un presupuesto consolidado interinstitucional de 650 millones de dólares para prevenir y reducir riesgos, así como responder a las emergencias vinculadas con El Niño.

Según EFE, los recursos están destinados a fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente a este fenómeno climático. Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas y de las afectaciones registradas en el país.

Con información de EFE

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