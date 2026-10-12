Nueva alerta del Inamhi: lluvias, tormentas, inundaciones en Ecuador hasta el 14 de octubre

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Lluvias, tormentas dispersas, deslizamientos e inundaciones son algunos de los eventos que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé hasta el miércoles 14 de octubre de 2026 en varias zonas del Ecuador, con mayor incidencia en el Litoral y sectores de la cordillera occidental.

El Inamhi emitió la Advertencia Meteorológica N.° 79 el pasado 11 de octubre de 2026 en sus cuentas oficiales.

Lluvias más intensas en el Litoral

La alerta por lluvias y tormentas rige desde las 15:00 del 11 de octubre de 2026, y se extenderá hasta las 10:00 del 14 de octubre de 2026. Según la advertencia, los eventos de mayor intensidad se concentrarán entre la tarde del domingo 11 y la madrugada de este 12 de octubre, así como el martes 13 de octubre.

El pronóstico señala niveles de precipitación que van de medios a muy altos en diferentes provincias del Litoral, donde las lluvias podrían alcanzar acumulados diarios de entre 42 y 110 milímetros en las zonas de mayor intensidad.

Las zonas donde se alcanzaría una máxima precipitación es en el Litoral o Costa, donde llegaría hasta los 110 milímetros por día. En la zona Interandina llegaría a los 30 milímteros y en la Amazonía alcanzaría los 60 milímetros por día.

Riesgo de deslizamientos y crecidas

La advertencia también identifica áreas con probabilidad de deslizamientos de tierra y crecidas de ríos, especialmente en sectores del Litoral y de la cordillera occidental donde se esperan las precipitaciones más intensas.

Además, prevé que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles. También, las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla.

Podrían registrarse descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte asociadas a tormentas.

Existe riesgo de crecidas de cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, norte de Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos y la cordillera occidental de Cañar, Azuay y Pichincha.

Las autoridades recomendaron tomar precauciones ante posibles afectaciones asociadas a las lluvias y monitorear las actualizaciones de las condiciones meteorológicas.

Vigencia de la advertencia

La Advertencia Meteorológica N.° 79 se encuentra vigente desde las 15:00 del 11 de octubre hasta las 10:00 del 14 de octubre de 2026.

El informe prevé lluvias de intensidad variable en regiones del Litoral, Interandina y Amazónica, acompañadas de tormentas eléctricas dispersas y ráfagas de viento en determinados sectores del país.

Factores detrás de esta alerta

Según el Inamhi, entre los principales factores asociados al evento previsto se destacan el tránsito de una onda Kelvin atmosférica, la divergencia de vientos en niveles altos, el aporte de humedad y la convergencia de vientos en niveles bajos de la atmósfera, además de las elevadas temperaturas de la superficie del mar vinculadas al desarrollo del evento cálido El Niño.

En la Amazonía, a estos factores se suma el transporte eventual de humedad en niveles medios desde la cuenca amazónica.

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