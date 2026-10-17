Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El Inamhi mantiene una advertencia por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias. En Quito se prevén precipitaciones aisladas durante la tarde y parte de la noche.

Lluvias en Ecuador: estas son las zonas con mayor riesgo este sábado 17 de octubre

Las lluvias continuarán en varias zonas de Ecuador este sábado 17 de octubre de 2026. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene vigente la Advertencia Meteorológica N.° 80, que alerta sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país.

Las condiciones pueden provocar acumulación de agua en calles y viviendas, dificultades en las vías y crecidas de ríos y quebradas. Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, especialmente en sectores vulnerables a inundaciones y deslizamientos.

#PronósticoPichincha | Sábado, 17 de octubre: Cielo parcial nublado a nublado, lluvias y lloviznas aisladas en la tarde y parte de la noche en #Quito 🌦️ En el noroccidente de #Pichincha, lluvias ocasionales de moderada intensidad 🌦️🌧️ @MunicipioQuito @PichinchaGob https://t.co/jajR924geM — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 17, 2026

¿Dónde lloverá con más intensidad en Ecuador?

En la región Litoral se prevén lluvias de mayor intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, el norte interior de Guayas y El Oro. Los episodios más fuertes pueden presentarse de forma ocasional, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

En la Sierra, las precipitaciones tendrán mayor intensidad en zonas occidentales de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. Estas condiciones también pueden afectar la circulación vehicular por la presencia de agua en la calzada, niebla o caída de árboles.

La Amazonía tendrá lluvias ocasionales de moderada intensidad en Pastaza y episodios puntuales más fuertes en Sucumbíos, Napo, el interior de Orellana y Morona Santiago. En la región Insular se esperan precipitaciones de ligeras a moderadas, especialmente en la isla Isabela.

La advertencia meteorológica estará vigente hasta las 23:00 del domingo 18 de octubre.

¿Cómo estará el clima en Quito este sábado?

En Quito se espera cielo parcial nublado durante la mañana y mayor cobertura nubosa por la tarde. El pronóstico contempla lluvias y lloviznas aisladas durante la tarde y parte de la noche.

La temperatura máxima prevista para la capital se sitúa entre los 20 y 23 grados Celsius. En la mañana habrá intervalos de sol y nubes, mientras que por la tarde aumentará la posibilidad de precipitaciones ocasionales.

En el noroccidente de Pichincha se prevén lluvias ocasionales de moderada intensidad. Además, el monitoreo satelital del Inamhi reportó precipitaciones de intensidad variable en el norte y centro de la Amazonía, con incidencia en sectores de la cordillera oriental.

¿Qué hacer ante las lluvias fuertes y las tormentas eléctricas?

Las precipitaciones pueden causar inundaciones, deslizamientos y crecidas repentinas de ríos y quebradas. Para reducir los riesgos, es importante tomar precauciones antes de salir de casa.

Evite cruzar calles inundadas: el agua puede ocultar alcantarillas abiertas, huecos y corrientes peligrosas.

el agua puede ocultar alcantarillas abiertas, huecos y corrientes peligrosas. No se acerque a ríos ni quebradas: el nivel del agua puede aumentar rápidamente, incluso si la lluvia es débil en el lugar.

el nivel del agua puede aumentar rápidamente, incluso si la lluvia es débil en el lugar. Conduzca con precaución: reduzca la velocidad, aumente la distancia entre vehículos y evite circular por vías anegadas.

reduzca la velocidad, aumente la distancia entre vehículos y evite circular por vías anegadas. Durante una tormenta eléctrica, busque refugio: permanezca dentro de una edificación o vehículo cerrado y aléjese de árboles aislados, postes y estructuras metálicas.

permanezca dentro de una edificación o vehículo cerrado y aléjese de árboles aislados, postes y estructuras metálicas. Revise los alrededores de su vivienda: mantenga limpios los desagües y retire objetos que puedan obstruir el paso del agua, siempre que sea seguro hacerlo.

mantenga limpios los desagües y retire objetos que puedan obstruir el paso del agua, siempre que sea seguro hacerlo. Prepare una mochila de emergencia: incluya agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, baterías y documentos importantes protegidos de la humedad.

Si vive en una zona susceptible a inundaciones o deslizamientos, identifique las rutas de evacuación y siga las instrucciones de las autoridades. Si se dispone una evacuación, salga de inmediato y no regrese hasta que las condiciones sean seguras.

Consulte los canales oficiales del Inamhi y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para conocer las actualizaciones del pronóstico y las alertas en su localidad.

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