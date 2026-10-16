Inamhi alerta lluvias intensas en Ecuador hasta el 18 de octubre

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, el norte de Guayas y El Oro están entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones fuertes. El período de mayor intensidad comenzará la tarde del sábado 17 y se extenderá hasta la madrugada del domingo 18 de octubre.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias y tormentas en varias regiones de Ecuador hasta las 23:00 del domingo 18 de octubre de 2026. La advertencia meteorológica incluye zonas de la Costa, Sierra y Amazonía, con distintos niveles de intensidad y posibles afectaciones para la población.

⚠️ Advertencia METEOROLÓGICA – Lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

📍 Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Morona Santiago

📅 Vigencia: desde 12H00 del 16 hasta las 23H00 del 18 de octubre de 2026 pic.twitter.com/AMbHeWUoHG — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 16, 2026

El organismo identifica a Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, el interior norte de Guayas y El Oro entre las provincias con mayor probabilidad de precipitaciones intensas.

El pronóstico también contempla lluvias fuertes en sectores de la cordillera occidental de la Sierra y en zonas de Sucumbíos, Napo, Orellana y Morona Santiago.

Las condiciones previstas elevan el riesgo de crecidas de ríos, deslizamientos de tierra, acumulación de agua en calles y posibles dificultades para la circulación vehicular.

Lluvias intensas en Ecuador durante el fin de semana

El Inamhi identifica un período de mayor intensidad entre la tarde del sábado 17 y la madrugada del domingo 18 de octubre. Durante esas horas, varias localidades podrían registrar precipitaciones fuertes y tormentas.

La intensidad de las lluvias dependerá de las condiciones de cada región. Por eso, el pronóstico no implica que todas las ciudades registren el mismo volumen de agua ni que las precipitaciones ocurran de manera continua durante todo el período de alerta.

Provincias con mayor riesgo por las precipitaciones

En la Costa, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, el interior norte de Guayas y El Oro figuran entre las zonas de mayor atención por las lluvias previstas.

En la Sierra, el pronóstico incluye sectores de la cordillera occidental, donde las precipitaciones podrían aumentar el riesgo de deslizamientos y afectar caminos cercanos a laderas.

En la Amazonía, las lluvias fuertes podrían alcanzar zonas de Sucumbíos, Napo, Orellana y Morona Santiago. En estos territorios, las autoridades mantienen atención sobre las condiciones de los ríos y las áreas susceptibles a inundaciones.

Riesgos de inundaciones, deslizamientos y afectaciones viales

Las precipitaciones intensas pueden provocar crecidas de ríos y quebradas, acumulación de agua en calles y viviendas, caída de árboles y deslizamientos en terrenos inestables.

En las carreteras, el agua sobre la calzada reduce la visibilidad y la adherencia de los neumáticos. Los conductores deben disminuir la velocidad, mantener distancia con otros vehículos y evitar el cruce de ríos o quebradas cuando el caudal aumente.

El fenómeno de El Niño influye en las condiciones meteorológicas

El Inamhi relaciona las condiciones previstas con factores atmosféricos que favorecen la formación de lluvias, entre ellos el aporte de humedad, la convergencia de vientos en niveles bajos y la divergencia de vientos en niveles altos.

El organismo también señala la influencia de las temperaturas elevadas de la superficie del mar asociadas al desarrollo del evento cálido de El Niño.

Estos factores contribuyen a las condiciones de inestabilidad atmosférica, aunque la intensidad y distribución de las precipitaciones varían según la ubicación.

El Inamhi mantiene la advertencia meteorológica hasta las 23:00 del domingo 18 de octubre. Los ciudadanos pueden consultar los pronósticos y las actualizaciones en el portal oficial del Inamhi.

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