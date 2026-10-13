Balao recibe ayuda del Gobierno tras inundaciones por fuertes lluvias en Guayas

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Balao es el cantón de la provincia del Guayas más afectado por las lluvias. Entre los sectores con mayores afectaciones están Las Madres, Santa Teresita y Barrio Nuevo. Es así como el Gobierno activó un operativo de atención para las familias afectadas por las inundaciones registradas en las últimas horas en el cantón.

Ante la emergencia, la ministra de Trabajo y Desarrollo Humano, Diana Ramírez, dispuso la movilización inmediata de equipos técnicos para brindar asistencia a los hogares afectados. Las acciones incluyen la entrega de kits humanitarios y acompañamiento social a las familias que enfrentan las consecuencias del temporal.

Gobierno coordina ayuda interinstitucional

La atención se desarrolla en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el ECU 911, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal y otras entidades del Estado. Según la entidad, el objetivo es garantizar una respuesta rápida y articulada frente a los daños ocasionados por las fuertes precipitaciones en la zona.

Como parte del trabajo en territorio, brigadas técnicas realizarán recorridos para identificar a las familias perjudicadas y determinar sus necesidades más urgentes. Además, se analizará el posible acceso al Bono de Contingencia, apoyo económico que se entrega por una sola ocasión a personas que cumplen los requisitos establecidos.

Atención especial para niños afectados por la emergencia

Las inundaciones también impactaron a varias familias vinculadas a la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, que recibe atención domiciliaria en el sector Barrio Nuevo. Debido a esta situación, personal ministerial se encuentra levantando información y verificando las condiciones de los hogares afectados.

El propósito es garantizar el bienestar y la protección de los 45 niños que forman parte de este servicio social, evaluando las medidas necesarias para mantener su atención durante la emergencia.

Continuará el acompañamiento a las familias

Las autoridades señalaron que se mantendrá la coordinación entre las diferentes instituciones para asegurar que la ayuda llegue de manera oportuna a quienes la necesitan. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano continuará desplegando acciones de protección social y asistencia a las familias de Balao mientras persistan los efectos del evento climático.

La intervención busca fortalecer la respuesta estatal frente a la emergencia y apoyar el proceso de recuperación de los hogares afectados por las lluvias y el desbordamiento de agua en varios sectores del cantón.

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