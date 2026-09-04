La otra cara de El Niño en Sauces, el sector de Guayaquil que siempre se inunda

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Sauces es uno de los 40 puntos críticos de inundación en Guayaquil. En una fuerte lluvia, el agua puede entrar a las viviendas, cubrir vehículos y llegar hasta la cintura de los moradores. En algunos casos, el sector puede inundarse en menos de 45 minutos.

Hace una semana, Ecuador fue declarado en alerta roja por el fenómeno de El Niño, lo que confirma que el evento ya está en curso. Además, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé que alcance una intensidad muy fuerte entre finales de 2026 y febrero de 2027.

Moradores de este sector del norte de Guayaquil cuentan cómo enfrentan las inundaciones, un problema que dejó de ser una sorpresa para ellos y que forma parte de la realidad cotidiana de la zona.

En Sauces las inundaciones ya no sorprenden

En fuertes lluvias el agua en Sauces 6 puede llegar hasta la cintura.

Janeth Navarrete lleva 37 años viviendo en el sector de Sauces 6, y afirma que las lluvias siempre han golpeado fuertemente al sector, especialmente del lado de la avenida principal. “A veces el agua llega hasta el ombligo”, menciona.

“En el último aguacero se me metió el agua a la sala. Uno tiene que estar pendiente de que no se nos dañen las cosas”, añade la mujer, quien ya ha lidiado con el daño de electrodomésticos a causa de la lluvia.

Recuerda que en una ocasión el agua en su casa le llegaba hasta un poquito más arriba de su pie. “La nevera se me dañó esa vez porque le entró el agua al motor… por más que uno coja y saque, igual no se puede”.

La basura, una problemática de toda la vida

No respetar los horarios de basura puede provocar que se tapan las alcantarillas.

Navarrete señala a la mala distribución de desechos como unas de las principales causas de las inundaciones. “La gente no tiene cuidado… botan la basura los días que les da la gana, entonces cuando llegan las lluvias, esa misma basura sale de las fundas, tapa las alcantarillas y ahí vemos las consecuencias”, expresa. “Es un problema tremendo”, acota.

Sauces incluso se ha convertido en el ‘basurero común’ de otros sectores de Guayaquil. “A veces en carro vienen a botar basura de otros lugares. Y nunca se escucha de que los multan, por eso la gente eso sigue haciendo tanta cosa, porque no hay quien en realidad nos ayude”, relata.

A esto se suma otra realidad: la presencia de chamberos o personas en situación de calle que abren las fundas de basura depositadas en las calles y dejan sus residuos esparcidos por la vía pública.

Ya saben cómo enfrentar a El Niño

Los moradores de Sauces se preparan para la llegada de El Niño.

Navarrete ha optado por colocar fundas plásticas en las puertas de su vivienda para evitar que el agua ingrese y protegerlas de las inundaciones. “También trato de poner chova para que no haya goteras”.

Durante la temporada de lluvias, Navarrete también procura abastecerse de alimentos para toda la semana, con el fin de evitar salir de casa cuando las calles están inundadas. “Uno no puede salir a comprar nada por esos días… así que toca hacer compras para algunos días”.

Alex Chafla Paredes es morador de Sauces 3 desde hace 20 años, conoce de primera mano los efectos de las torrenciales lluvias. Cuenta que, ante las lluvias, una de las medidas que él y sus vecinos adoptan rápidamente es subir los vehículos a las veredas. “Por precaución subimos los carros a un pequeño parterre que está en la mitad de la calle, lo cual de alguna forma también es contraproducente para nosotros, porque eso también puede ser un indicio de un mal estacionamiento”, menciona.

Afirma que por esta acción ya ha sido multado por la ATM, ya que en lluvias intensas, el carro ha estado sobre la vereda hasta el día siguiente.

Menciona que fuera de su casa hay un árbol gigante cuyas hojas secas suelen meterse en las tuberías de desagüe de aguas lluvias que se encuentran en el techo y de las alcantarillas cuando caen al piso. “Estamos adecuando una malla. De alguna forma, esta malla mantiene las hojas en la parte de arriba, y no permite que tape la tubería de desfogue de agua lluvia del techo”.

En tiempo de lluvias palos y escobas se vuelven también en aliadas, es muy común ver a moradores de algunos puntos de la ciudad limpiando o destapando constantemente las rejillas de las alcantarillas para un poco contrarrestar las inundaciones. “Constante limpieza, sobre todo en la parte del pequeño desfogue que hay hacia las cañerías, hacia las tuberías, hacia las alcantarillas para que pueda circular el agua”, menciona.

Infraestructura

La infraestructura de Sauces también incide en las inundaciones.

Una de las condiciones que favorece la acumulación de agua es su ubicación: Sauces está entre 40 y 80 centímetros por debajo de otras zonas de Guayaquil. Así lo explicó en una entrevista anterior Alex Anchundia, gerente general de Segura EP.

“Sauces está a una altura inferior al resto de la ciudad de Guayaquil. Cuando llueve en esa zona, todo el agua se va acumulando en esta parte que está más abajo”, explicó.

“Es una problemática ya de infraestructura, de cómo fue concebida en su momento… por eso creemos que cada vez que llueve en esos años tenemos una problemática especial ahí”, añadió.

Sauces es uno de los 40 puntos propensos a inundarse en Guayaquil, la lista la complementa otras zonas como Villa Bonita, Monte Sinaí, Mapasingue Oeste, Alborada, Samanes, Avenida Casuarina, Vía Perimetral, Vía Daule, Av. Juan Tanca Marengo, entre otros sectores.

Preguntas claves sobre la incidencia de El Niño en Sauces

❓ ¿Por qué se inunda el sector de Sauces en Guayaquil?

Sauces se inunda por una combinación de factores, entre ellos su ubicación entre 40 y 80 centímetros por debajo de otras zonas de Guayaquil, la acumulación de agua y el taponamiento de alcantarillas.

Según Alex Anchundia, gerente general de Segura EP, la menor altura del sector hace que el agua se acumule allí durante las lluvias. Los moradores también señalan la basura como un factor que obstruye los sistemas de drenaje.

❓ ¿En cuánto tiempo puede inundarse Sauces durante una lluvia fuerte?

En algunos casos, el sector puede inundarse en menos de 45 minutos durante una lluvia intensa.

El agua puede ingresar a las viviendas, cubrir vehículos y alcanzar hasta la cintura de los moradores. Sauces es considerado uno de los 40 puntos críticos de inundación de Guayaquil.

❓ ¿Qué hacen los moradores de Sauces para enfrentar las inundaciones?

Los habitantes adoptan medidas como colocar fundas plásticas en las puertas, proteger los techos, abastecerse de alimentos, subir los vehículos a zonas elevadas y limpiar las alcantarillas.

Estas acciones forman parte de las estrategias que los moradores han desarrollado después de años de convivir con las inundaciones. Algunos incluso colocan mallas para evitar que las hojas obstruyan las tuberías de desfogue.

❓ ¿Cómo afecta la basura a las inundaciones en Sauces?

La basura que queda en las calles puede ser arrastrada por la lluvia y obstruir las alcantarillas, dificultando el desfogue del agua.

Moradores como Janeth Navarrete aseguran que personas de otros sectores incluso llegan a Sauces para dejar sus desechos. A esto se suma la acción de chamberos o personas en situación de calle que abren las fundas y dejan los residuos esparcidos en la vía pública.

❓ ¿Cómo podría afectar El Niño a Sauces y las inundaciones de Guayaquil?

El fenómeno de El Niño podría incrementar el riesgo de lluvias intensas y, con ello, agravar los problemas de inundación en sectores vulnerables como Sauces.

Ecuador fue declarado en alerta roja por El Niño y la Organización Meteorológica Mundial prevé que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre finales de 2026 y febrero de 2027. Sauces ya es uno de los puntos críticos de inundación de Guayaquil, por lo que sus moradores se preparan para la temporada de lluvias.

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