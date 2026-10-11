Lluvias en Guayaquil dejan calles con acumulación de agua en más de 40 sectores

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Las lluvias del domingo 11 de octubre de 2026 dejaron calles con acumulación de agua en distintos puntos de Guayaquil. Videos difundidos en redes sociales mostraron vías del centro, norte y sur cubiertas de agua; en algunos tramos, el nivel llegó a las llantas de los vehículos.

Los reportes ciudadanos mencionaron aguaceros en Sauces, Guayacanes, Samanes, Alborada, Kennedy y Urdesa. También hubo precipitaciones en el Barrio del Seguro, Las Acacias y sectores del centro. En zonas del Guasmo, en cambio, se reportaron condiciones secas.

Segura EP actualizó los puntos afectados por las lluvias en Guayaquil

En una actualización difundida a las 19:00, Segura EP reportó novedades en Samanes 2, en Claudio Mueckay y 6 Callejón; Samanes 1, en Francisco Rizzo y Abel Victoriano, y en Ricardo Estrada y 3er. Pasaje; además de la calle Elina Manzano.

La lista incluyó también la avenida Narcisa de Jesús, en el kilómetro 10,5; la vía a Daule, en el kilómetro 5,5; Francisco Segura y La Habana; Acuarela del Río, en Óscar Paladines Herrera y Martín Ycaza Pérez; y Aurelio Carrera Calvo, entre Agustín Argüelles y José Salcedo.

3️⃣ 8️⃣ Av. Benjamín Carrión y Felipe Pezo 3️⃣ 9️⃣ Cdla. Atarazana, av. Democracia y Av. Sufragio Libre 4️⃣ 0️⃣ Urbanor, calle Sara Chacón 4️⃣ 1️⃣ Sauces 5, 5to. Callejón 19b 4️⃣2️⃣ Samanes 5, Isidro Ayora y Av. del Maestro 4️⃣ 3️⃣ Bastión Popular Sur, 3er. Pasaje 38E NO y 5to Callejón 4️⃣ 4️⃣ Sauces 6, 10mo. Callejón — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) October 12, 2026

Otros puntos señalados fueron la avenida Benjamín Carrión y Felipe Pezo; la ciudadela Atarazana, en las avenidas Democracia y Sufragio Libre; la calle Sara Chacón, en Urbanor; Sauces 5, en el 5to. Callejón 19B; Samanes 5, en Isidro Ayora y la avenida del Maestro; Bastión Popular Sur, en el 3er. Pasaje 38E NO y 5to. Callejón; y Sauces 6, en el 10mo. Callejón.

Entre los sitios reportados previamente por la entidad constaban Lizardo García y 9 de Octubre; las avenidas Enrique Ortega Moreira, Narcisa de Jesús, Agustín Freire, Juan Tanca Marengo y Guillermo Pareja; y las intersecciones de 6 de Marzo y El Oro, y Guaranda y Cañar. También se mencionaron Kennedy Vieja y Kennedy Norte; Urdesa y Urdesa Central; Samanes 1, 2 y 6; Sauces 8; Guayacanes 4; Alborada, etapa 13; Bastión Popular Sur; la ciudadela Atarazana y la cooperativa El Prado, en Prosperina.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) reportó calzadas mojadas en vías como las avenidas Pedro Menéndez Gilbert, de las Américas, Barcelona, 9 de Octubre, José María Egas, San Jorge, del Bombero, Rodríguez Bonín, Carlos Julio Arosemena y Narcisa de Jesús. También señaló la vía a Daule, la vía Perimetral y el Malecón Simón Bolívar. La entidad recomendó reducir la velocidad, mantener las luces encendidas y conservar distancia entre vehículos.

Interagua y CNEL desplegaron personal

Segura EP informó que personal de Interagua y de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado se desplegó para atender emergencias y despejar puntos obstruidos por las lluvias y la acumulación de basura. La entidad indicó que mantiene el monitoreo y la coordinación con otras instituciones ante nuevas novedades.

En un reporte con corte a las 17:00, Segura EP no registraba inundaciones ni otros incidentes como caída de árboles o postes, socavones, deslizamientos, colapsos estructurales o vendavales. Tampoco se habían reportado accidentes ni personas heridas.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) confirmó tormentas eléctricas en varios sectores de Guayaquil y señaló que mantenía personal técnico desplegado para atender posibles novedades en el sistema eléctrico.

🌧️ GUAYAQUIL Ante las lluvias y tormentas eléctricas que se registran en varios sectores de la ciudad, el personal técnico de #CNELEP se mantiene desplegado y atento para atender oportunamente las novedades que puedan presentarse en el sistema eléctrico a causa de las condiciones climáticas. — CNEL EP (@CNEL_EP) October 11, 2026

El pronóstico incluye una pleamar para la noche

Para este 11 de octubre, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) pronosticó una bajamar a las 14:38, con 0,26 metros, y una pleamar a las 20:05, con 4,64 metros. Segura EP señaló que mantenía el monitoreo permanente y la coordinación interinstitucional.

Las lluvias coincidieron con la Advertencia Meteorológica 79 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), que prevé precipitaciones y tormentas en el Litoral y otras regiones del país entre el 11 y el 14 de octubre. Para la noche del domingo también se pronosticaba la posibilidad de nuevas lluvias y tormentas eléctricas en Guayaquil.

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