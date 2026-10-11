Lluvias en Guayaquil dejan calles con acumulación de agua en más de 40 sectores

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Las lluvias del domingo 11 de octubre de 2026 dejaron calles con acumulación de agua en distintos puntos de Guayaquil. Videos difundidos en redes sociales mostraron vías del centro, norte y sur cubiertas de agua; en algunos tramos, el nivel llegó a las llantas de los vehículos.
Los reportes ciudadanos mencionaron aguaceros en Sauces, Guayacanes, Samanes, Alborada, Kennedy y Urdesa. También hubo precipitaciones en el Barrio del Seguro, Las Acacias y sectores del centro. En zonas del Guasmo, en cambio, se reportaron condiciones secas.
En una actualización difundida a las 19:00, Segura EP reportó novedades en Samanes 2, en Claudio Mueckay y 6 Callejón; Samanes 1, en Francisco Rizzo y Abel Victoriano, y en Ricardo Estrada y 3er. Pasaje; además de la calle Elina Manzano.
La lista incluyó también la avenida Narcisa de Jesús, en el kilómetro 10,5; la vía a Daule, en el kilómetro 5,5; Francisco Segura y La Habana; Acuarela del Río, en Óscar Paladines Herrera y Martín Ycaza Pérez; y Aurelio Carrera Calvo, entre Agustín Argüelles y José Salcedo.
3️⃣ 8️⃣ Av. Benjamín Carrión y Felipe Pezo 3️⃣ 9️⃣ Cdla. Atarazana, av. Democracia y Av. Sufragio Libre 4️⃣ 0️⃣ Urbanor, calle Sara Chacón 4️⃣ 1️⃣ Sauces 5, 5to. Callejón 19b 4️⃣2️⃣ Samanes 5, Isidro Ayora y Av. del Maestro 4️⃣ 3️⃣ Bastión Popular Sur, 3er. Pasaje 38E NO y 5to Callejón 4️⃣ 4️⃣ Sauces 6, 10mo. Callejón— Segura EP – C5GYE (@segura_ep) October 12, 2026
Otros puntos señalados fueron la avenida Benjamín Carrión y Felipe Pezo; la ciudadela Atarazana, en las avenidas Democracia y Sufragio Libre; la calle Sara Chacón, en Urbanor; Sauces 5, en el 5to. Callejón 19B; Samanes 5, en Isidro Ayora y la avenida del Maestro; Bastión Popular Sur, en el 3er. Pasaje 38E NO y 5to. Callejón; y Sauces 6, en el 10mo. Callejón.
Entre los sitios reportados previamente por la entidad constaban Lizardo García y 9 de Octubre; las avenidas Enrique Ortega Moreira, Narcisa de Jesús, Agustín Freire, Juan Tanca Marengo y Guillermo Pareja; y las intersecciones de 6 de Marzo y El Oro, y Guaranda y Cañar. También se mencionaron Kennedy Vieja y Kennedy Norte; Urdesa y Urdesa Central; Samanes 1, 2 y 6; Sauces 8; Guayacanes 4; Alborada, etapa 13; Bastión Popular Sur; la ciudadela Atarazana y la cooperativa El Prado, en Prosperina.
La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) reportó calzadas mojadas en vías como las avenidas Pedro Menéndez Gilbert, de las Américas, Barcelona, 9 de Octubre, José María Egas, San Jorge, del Bombero, Rodríguez Bonín, Carlos Julio Arosemena y Narcisa de Jesús. También señaló la vía a Daule, la vía Perimetral y el Malecón Simón Bolívar. La entidad recomendó reducir la velocidad, mantener las luces encendidas y conservar distancia entre vehículos.
Segura EP informó que personal de Interagua y de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado se desplegó para atender emergencias y despejar puntos obstruidos por las lluvias y la acumulación de basura. La entidad indicó que mantiene el monitoreo y la coordinación con otras instituciones ante nuevas novedades.
En un reporte con corte a las 17:00, Segura EP no registraba inundaciones ni otros incidentes como caída de árboles o postes, socavones, deslizamientos, colapsos estructurales o vendavales. Tampoco se habían reportado accidentes ni personas heridas.
La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) confirmó tormentas eléctricas en varios sectores de Guayaquil y señaló que mantenía personal técnico desplegado para atender posibles novedades en el sistema eléctrico.
🌧️ GUAYAQUIL Ante las lluvias y tormentas eléctricas que se registran en varios sectores de la ciudad, el personal técnico de #CNELEP se mantiene desplegado y atento para atender oportunamente las novedades que puedan presentarse en el sistema eléctrico a causa de las condiciones climáticas.— CNEL EP (@CNEL_EP) October 11, 2026
Para este 11 de octubre, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) pronosticó una bajamar a las 14:38, con 0,26 metros, y una pleamar a las 20:05, con 4,64 metros. Segura EP señaló que mantenía el monitoreo permanente y la coordinación interinstitucional.
Las lluvias coincidieron con la Advertencia Meteorológica 79 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), que prevé precipitaciones y tormentas en el Litoral y otras regiones del país entre el 11 y el 14 de octubre. Para la noche del domingo también se pronosticaba la posibilidad de nuevas lluvias y tormentas eléctricas en Guayaquil.