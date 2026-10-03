Fuertes lluvias provocaron inundaciones en ocho sectores de Guayaquil

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias en Guayaquil provocaron acumulación de agua en al menos 12 puntos de la ciudad y ocasionaron la caída de un árbol. Cuadrillas municipales se mantienen activas para atender las novedades generadas por las precipitaciones y reducir las afectaciones en calles y sectores donde se reportaron problemas de movilidad.

Las emergencias se registraron después de las intensas precipitaciones que afectaron a Guayaquil y otros sectores de Guayas. La presencia de agua en las vías generó complicaciones para conductores y residentes, mientras los equipos de respuesta se desplazaron hacia los sitios reportados.

Cuadrillas atienden puntos con acumulación de agua

Existen 12 puntos con acumulación de agua y un árbol caído, según el reporte municipal. Las cuadrillas permanecen desplegadas para atender estas novedades y se mantiene coordinación con la Policía Nacional para intervenir en determinados sectores de la ciudad.

En redes sociales también circularon imágenes y videos que mostraron calles anegadas por las lluvias en Guayaquil. Los registros evidenciaron vehículos circulando por vías con importantes niveles de agua, una situación que obligó a extremar las precauciones durante los desplazamientos.

Los organismos de atención de emergencias realizaron seguimiento a las novedades generadas por el temporal. Los reportes difundidos durante la jornada dieron cuenta de diferentes afectaciones relacionadas con las precipitaciones y de la movilización de equipos hacia las zonas comprometidas.

Lluvias también causaron inconvenientes en Samborondón

Las precipitaciones no se limitaron a Guayaquil. En Samborondón también se reportaron afectaciones por las fuertes lluvias, principalmente acumulaciones de agua en distintos sectores. Los organismos locales mantuvieron vigilancia sobre las condiciones de las vías y las novedades derivadas del temporal.

Ante la persistencia de las lluvias, las autoridades recomendaron a los ciudadanos conducir con precaución por las vías inundadas, evitar sectores con altos niveles de agua y mantenerse informados mediante los canales oficiales. La atención continúa en los puntos afectados mientras se evalúa la evolución de las condiciones meteorológicas.

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