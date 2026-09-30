Lluvias en Guayaquil provocaron tráfico de hasta dos horas y caída de un árbol sobre un vehículo

Para este miércoles 30 de septiembre de 2026 se prevé fuertes lluvias para la noche en Guayaquil.

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La fuerte lluvia que cayó en Guayaquil la tarde del martes 29 de septiembre generó afectaciones en varios sectores del norte de la ciudad. Árboles caídos, calles anegadas y congestión vehicular fueron algunas de las novedades reportadas tras las precipitaciones.

Zonas inundadas en Guayaquil

Las calles y avenidas de Sauces 6 se inundaron en menos de una hora. El agua alcanzó incluso el nivel de las rodillas e ingresó a algunas viviendas del sector.

Moradores denunciaron en redes sociales que la acumulación de basura habría agravado las inundaciones, al obstruir las alcantarillas e impedir el adecuado desfogue del agua.

Congestión vehicular y caída de árboles

Las fuertes lluvias, que provocaron la inundación de varias avenidas, también generaron una intensa congestión vehicular de hasta dos horas en distintos sectores de Guayaquil.

Entre las vías que registraron complicaciones para circular estuvieron la avenida de las Américas, avenida Demetrio Aguilera Malta, avenida Isidro Ayora y la vía Perimetral.

A las 18:00 se reportó la caída de árboles en la ciudadela el Cóndor, , entre manzana C y E. El árbol impactó un vehículo que se encontraba estacionado en la zona y parte del techado de una casa.

Marea alta también causó inundaciones

La acumulación de agua por la marea alta también afectó a varios sectores de Guayaquil. Según el sistema de monitoreo y vigilancia de Segura Ep, los sectores afectados por la pleamar fueron:

  • Cisne 2, 14ava y Juan Luces Cortez
  • Santa Elena y 10 de Agosto
  • Federico Goding y Camilo Destruge
  • 18ava y Cristóbal Colón
  • El Oro y la 46ava
  • Malecón Simón Bolívar y Juan Montalvo

Clima de Guayaquil para este 30 de septiembre

Guayaquil tendrá este miércoles 30 de septiembre una temperatura de entre 25,5 °C y 30,5 °C. El pronóstico prevé un cielo parcialmente nublado con lloviznas y lluvias de variable intensidad.

Durante la mañana se esperan nubes con claros, mientras que para la tarde se pronostica lluvia intermitente y para la noche, lluvia fuerte. La radiación ultravioleta alcanzará un nivel 7, considerado alto.

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