Lluvias en Guayaquil provocaron tráfico de hasta dos horas y caída de un árbol sobre un vehículo

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La fuerte lluvia que cayó en Guayaquil la tarde del martes 29 de septiembre generó afectaciones en varios sectores del norte de la ciudad. Árboles caídos, calles anegadas y congestión vehicular fueron algunas de las novedades reportadas tras las precipitaciones.

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Zonas inundadas en Guayaquil

Las calles y avenidas de Sauces 6 se inundaron en menos de una hora. El agua alcanzó incluso el nivel de las rodillas e ingresó a algunas viviendas del sector.

Moradores denunciaron en redes sociales que la acumulación de basura habría agravado las inundaciones, al obstruir las alcantarillas e impedir el adecuado desfogue del agua.

#DenunciaCiudadana

Sector de Sauces 6 lleno de Basura, ya mismo llueve y se inunda todo. pic.twitter.com/xS6lzJBxws — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) September 29, 2026

Congestión vehicular y caída de árboles

Las fuertes lluvias, que provocaron la inundación de varias avenidas, también generaron una intensa congestión vehicular de hasta dos horas en distintos sectores de Guayaquil.

Entre las vías que registraron complicaciones para circular estuvieron la avenida de las Américas, avenida Demetrio Aguilera Malta, avenida Isidro Ayora y la vía Perimetral.

A las 18:00 se reportó la caída de árboles en la ciudadela el Cóndor, , entre manzana C y E. El árbol impactó un vehículo que se encontraba estacionado en la zona y parte del techado de una casa.

Marea alta también causó inundaciones

La acumulación de agua por la marea alta también afectó a varios sectores de Guayaquil. Según el sistema de monitoreo y vigilancia de Segura Ep, los sectores afectados por la pleamar fueron:

Cisne 2, 14ava y Juan Luces Cortez

Santa Elena y 10 de Agosto

Federico Goding y Camilo Destruge

18ava y Cristóbal Colón

El Oro y la 46ava

Malecón Simón Bolívar y Juan Montalvo

Clima de Guayaquil para este 30 de septiembre

Guayaquil tendrá este miércoles 30 de septiembre una temperatura de entre 25,5 °C y 30,5 °C. El pronóstico prevé un cielo parcialmente nublado con lloviznas y lluvias de variable intensidad.

Durante la mañana se esperan nubes con claros, mientras que para la tarde se pronostica lluvia intermitente y para la noche, lluvia fuerte. La radiación ultravioleta alcanzará un nivel 7, considerado alto.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA GUAYAQUIL

🗓 30/9/2026



🌡 Temperatura de 25.5°C a 30.5°C

🌤️ Condiciones: Parcialmente nublado con lloviznas

🌧 Precipitaciones: Lluvias de variable intensidad.

🌞 UV: 7 Alto pic.twitter.com/N65v4fursb — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) September 30, 2026

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