Marea alta en Guayaquil alcanzará los 4,35 metros este 30 de septiembre

La marea alta en Guayaquil obligó el cierre de un parqueadero en el Malecón Simón Bolívar este 30 de septiembre de 2026.

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Guayaquil también registrará marea alta este miércoles 30 de septiembre de 2026. Según la tabla de mareas difundida por Segura EP, la pleamar alcanzará los 4,35 metros a las 09:12.

Debido a este fenómeno natural, el parqueadero ubicado en la calle Colón, junto al Centro Comercial Malecón, permanecerá cerrado temporalmente entre las 08:30 y las 10:00.

Pleamar está prevista para las 09:12 en Guayaquil

La tabla de mareas difundida por la Sala Situacional de Segura EP señala que en Guayaquil-Río la pleamar está prevista para las 09:12 de este miércoles, con un nivel de 4,35 metros.

Para esta jornada también se registran marea baja a las 04:20, con 0,81 metros, y a las 16:46, con 0,72 metros. Una segunda pleamar está prevista para las 21:52, cuando el nivel alcanzaría los 4,25 metros.

Segura EP presentó la tabla de mareas para Guayaquil y su área de influencia y recomendó revisar la información para mantenerse alerta en sectores cercanos a esteros y ríos.

Parqueo cerrado por marea alta

La Fundación Malecón 2000 informó que el parqueadero ubicado en la calle Colón, junto al Centro Comercial Malecón, permanecerá cerrado temporalmente entre las 08:30 y las 10:00.

La medida se adopta ante el incremento previsto del nivel de la marea y con el fin precautelar la seguridad de visitantes y vehículos.

Durante el cierre temporal en la calle Colón, los parqueos ubicados en Olmedo, Aguirre, Tomás Martínez y Loja funcionarán con normalidad, de acuerdo con el comunicado de la Fundación Malecón 2000.

Marea alta afectó varios sectores de Guayaquil

La acumulación de agua por la marea alta afectó a varios sectores de Guayaquil. Según el sistema de monitoreo y vigilancia de Segura Ep, los sectores afectados por la pleamar fueron:

  • Santa Elena y 10 de Agosto
  • Federico Goding y Camilo Destruge
  • 18ava y Cristóbal Colón
  • El Oro y la 46ava
  • Malecón Simón Bolívar y Juan Montalvo
  • Cisne 2, 14ava y Juan Luces Cortez
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