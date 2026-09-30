Marea alta en Guayaquil alcanzará los 4,35 metros este 30 de septiembre

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Guayaquil también registrará marea alta este miércoles 30 de septiembre de 2026. Según la tabla de mareas difundida por Segura EP, la pleamar alcanzará los 4,35 metros a las 09:12.
Debido a este fenómeno natural, el parqueadero ubicado en la calle Colón, junto al Centro Comercial Malecón, permanecerá cerrado temporalmente entre las 08:30 y las 10:00.
La tabla de mareas difundida por la Sala Situacional de Segura EP señala que en Guayaquil-Río la pleamar está prevista para las 09:12 de este miércoles, con un nivel de 4,35 metros.
Para esta jornada también se registran marea baja a las 04:20, con 0,81 metros, y a las 16:46, con 0,72 metros. Una segunda pleamar está prevista para las 21:52, cuando el nivel alcanzaría los 4,25 metros.
Segura EP presentó la tabla de mareas para Guayaquil y su área de influencia y recomendó revisar la información para mantenerse alerta en sectores cercanos a esteros y ríos.
TABLA DE MAREAS— Segura EP – C5GYE (@segura_ep) September 30, 2026
🗓 30/9/2026
La Sala Situacional de #SeguraEP presenta la tabla de mareas para Guayaquil y su área de influencia.
Revise la información para estar alerta en sectores cercanos a esteros y ríos. pic.twitter.com/zC9xuX0IfK
La Fundación Malecón 2000 informó que el parqueadero ubicado en la calle Colón, junto al Centro Comercial Malecón, permanecerá cerrado temporalmente entre las 08:30 y las 10:00.
La medida se adopta ante el incremento previsto del nivel de la marea y con el fin precautelar la seguridad de visitantes y vehículos.
Durante el cierre temporal en la calle Colón, los parqueos ubicados en Olmedo, Aguirre, Tomás Martínez y Loja funcionarán con normalidad, de acuerdo con el comunicado de la Fundación Malecón 2000.
La acumulación de agua por la marea alta afectó a varios sectores de Guayaquil. Según el sistema de monitoreo y vigilancia de Segura Ep, los sectores afectados por la pleamar fueron: