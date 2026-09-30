El agua llega hasta el cuello en Quinindé y obliga a familias a evacuar

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Las fuertes lluvias volvieron a causar estragos en la costa ecuatoriana; ocho ríos se encuentran desbordados en Ecuador este miércoles 30 de septiembre de 2026, según el monitoreo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00.

Los desbordamientos se concentran en dos provincias: Esmeraldas y Guayas. Solo en Quinindé se reportan al menos 358 familias afectadas.

Fuertes inundaciones en Quinindé

En videos que comenzaron a difundirse en redes sociales se observa cómo el agua alcanza el pecho y, en algunos casos, el cuello de las personas. Para trasladar a los niños, algunos padres tuvieron que llevarlos sobre sus hombros mientras buscaban ponerse a buen recaudo.

En Quinindé, el agua ingresó a varias viviendas, lo que obligó a sus habitantes a abandonar sus hogares junto con sus familiares y trasladarse a zonas seguras.

Durante la evacuación las personas tuvieron que mover sus electrodomésticos, como refrigeradora y cocina, para evitar que se dañen.

#ATENCIÓN

Con el agua hasta el cuello. 😳

Fuertes lluvias en Quininde, provocan desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas como Cube, Viche y La Unión en Esmeraldas.

La @Riesgos_Ec y autoridades implementaron un plan de ayuda para las familias afectadas.#AHORA#Ecuador pic.twitter.com/1Ux7O6bXpx — EDISON MENDOZA (@FLACOMENDOZA1) September 30, 2026

Esmeraldas concentra siete ríos desbordados

Unas 358 familias serían las afectadas en Quinindé, donde la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registra siete ríos desbordados en Esmeraldas, específicamente en los cantones Quinindé, Esmeraldas y Muisne.

Los ríos desbordados en Quinindé son: El Calvario en Malimpia; el río Viche, en Viche; el río Cube, en Cube; y el río Herrera, en Rosa Zárate.

En el cantón Esmeraldas, el reporte identifica al río Esmeraldas como desbordado en Isla Luis Vargas Torres.

Otros dos cuerpos hídricos constan en Muisne. Se trata de los ríos Canuto y Sucio, ambos reportados en San Gregorio/San Salvador.

Guayas registra un río desbordado

En Guayas, el monitoreo registra un cuerpo hídrico desbordado. Se trata del río El Chorrón, ubicado en Naranjito, cantón Naranjito.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos indicó que mantiene un monitoreo permanente de la situación.

Asistencia humanitaria

Ante las afectaciones por las inundaciones, Carolina Lozano, secretaria nacional de Gestión de Riesgos, indicó que desde la cartera de Estado se realiza la entrega de asistencia humanitaria para atender a las familias.

En Quinindé, se estima que 358 familias serían las expuestas. Además indentificaron como sectores afectados a: 5 de Agosto, Puerto Balao, Unión Manabita, El Recreo, Puerto del Carmen, Los Laureles, Las Pavas, Naranjal de los Chachis y Guayacán de los Chachis, entre otros.

“Coordinamos y articulamos la evaluación en territorio para identificar las afectaciones, población expuesta y las necesidades prioritarias, con el propósito de brindar una atención oportuna a las familias que pudieran requerir asistencia”, indicó Lozano en un post en X.

Indica que se entregó asistencia humanitaria a familias afectadas por las lluvias en En Puerto López, en Manabí; La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas; en Jujan, Guayas. Mientras que en Babahoyo, Los Ríos, se coordinó el abastecimiento de agua y la atención de una brigada médica del Ministerio de Salud Pública.

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