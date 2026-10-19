Las lluvias golpean a seis cantones de Ecuador y este es el mapa de las inundaciones

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Las inundaciones registradas entre la noche del domingo 18 y la mañana del lunes 19 de octubre de 2026 alcanzaron sectores de Babahoyo, Buena Fe, Balzar, Pasaje, El Guabo y San Miguel. Los reportes ubican las afectaciones en localidades de Los Ríos, Guayas, El Oro y Bolívar.

Hasta las 07:00 de este lunes, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos contabilizó 11 eventos adversos en esas cuatro provincias, desde las 19:00 del día anterior. El balance recogido incluye ocho inundaciones, dos deslizamientos y una tormenta eléctrica.

Babahoyo, Buena Fe y Balzar registran sectores inundados

En Babahoyo, el registro identifica una inundación en la parroquia Clemente Baquerizo. En Buena Fe, la emergencia se reportó en Los Ángeles, un sector de la parroquia Patricia Pilar. Ambos cantones pertenecen a Los Ríos.

En Guayas, las precipitaciones también provocaron inundaciones en Balzar. Los lugares señalados en el balance son Los Manguitos y la cooperativa 10 de Agosto.

¿Dónde se reportaron inundaciones? Seis cantones de cuatro provincias. Corte: 19 de octubre de 2026, 07:00. Selecciona un nombre del mapa para consultar su ficha. Cantones con inundaciones reportadas en Ecuador Mapa del Ecuador continental con seis ubicaciones referenciales. Los nombres enlazan a las fichas. ECUADOR OCÉANO PACÍFICO COLOMBIA PERÚ Buena Fe Balzar Babahoyo San Miguel El Guabo Pasaje Ubicaciones referenciales · Ecuador continental Los Ríos Babahoyo Inundación reportada en la parroquia Clemente Baquerizo. Los Ríos Buena Fe Inundación reportada en Los Ángeles, parroquia Patricia Pilar. Guayas Balzar Inundaciones reportadas en Los Manguitos y la cooperativa 10 de Agosto. El Oro Pasaje El balance registra una inundación en el cantón, sin precisar barrios o parroquias. El Oro El Guabo Inundaciones reportadas en La Esperanza y Río 7, parroquia Río Bonito. Bolívar San Miguel Inundación reportada en Sicoto, vía La Palmera. Ubicaciones referenciales: los puntos señalan aproximadamente las cabeceras cantonales. No indican la ubicación exacta, extensión o gravedad de las inundaciones. Período del balance: desde las 19:00 del 18 de octubre hasta las 07:00 del 19 de octubre de 2026. Selección de seis cantones; no representa la totalidad de emergencias del país. No es un mapa en tiempo real. Fuente de los eventos: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El reporte consultado no cuantifica los daños por cantón. Cartografía base simplificada: Natural Earth.

Estos reportes identifican los sectores afectados, pero no detallan cuántas viviendas o personas resultaron perjudicadas en cada localidad.

El Guabo, Pasaje y San Miguel también constan en el balance

Dos cantones de El Oro aparecen entre los puntos con inundaciones. En El Guabo, los eventos se localizaron en La Esperanza y Río 7, dentro de la parroquia Río Bonito.

El registro incluye además a Pasaje, aunque la información consultada no especifica los barrios o parroquias afectados.

En Bolívar, la inundación se reportó en San Miguel, en el sector Sicoto, sobre la vía La Palmera. Este evento figura separado de los deslizamientos registrados en el cantón Chillanes.

Qué otras emergencias dejaron las lluvias

El balance de las cuatro provincias se completa con inundaciones en las parroquias Tarqui y Tenguel, en Guayaquil; dos deslizamientos en Chillanes, provincia de Bolívar; y una tormenta eléctrica en varios sectores de Machala, en El Oro.

La Secretaría informó que mantiene personal en territorio para coordinar la primera respuesta y la asistencia humanitaria. El corte de las 07:00 permite ubicar los eventos, pero no establece un balance de pérdidas materiales para los seis cantones mencionados.

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