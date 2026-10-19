Colegios del Litoral retoman clases presenciales este martes

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El retorno a las aulas quedó formalmente dispuesto para este martes 20 de octubre de 2026, fecha en la que los planteles volverán a impartir clases presenciales en Guayaquil, Durán, Samborondón y cinco provincias, tras las complicaciones generadas por las fuertes precipitaciones. La disposición fue confirmada a través de su cuenta de X por Gilda Alcívar, titular del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, luego de que las inundaciones anegaran vías urbanas y suspendieran la jornada del lunes. Sin embargo, las autoridades resolvieron que en tres localidades específicas de Guayas la reapertura de las aulas se mantendrá bajo estricta valoración técnica.

El regreso a las clases presenciales y excepciones en Guayas

La reapertura general de las clases presenciales no entrará en vigencia de manera inmediata en los colegios de los cantones de Balao y Milagro, ni en la parroquia rural Tenguel, perteneciente a Guayaquil. En estas tres jurisdicciones se sostiene una vigilancia permanente para cuidar la integridad del alumnado ante los daños dejados por el temporal.

Para dichos sectores, las resoluciones sobre el retorno a las instalaciones educativas dependerán exclusivamente de las disposiciones que emitan las direcciones distritales, basándose en informes técnicos sobre la vialidad y la evolución del clima.

Territorios y cantones donde rige la reapertura

La medida ministerial comprende dos de las áreas escolares más pobladas del territorio nacional. Por un lado, abarca a los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón (Zona 8), donde calles anegadas dificultaron el tránsito vehicular a inicios de semana.

Por otro lado, la disposición cubre a los establecimientos de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar y Galápagos (Zona 5). Las familias de estas provincias deberán mantenerse atentas a los comunicados distritales para conocer si su plantel presenta condiciones de acceso normales.

Afectaciones por lluvias e inundaciones registradas

La cancelación de la jornada del lunes 19 de octubre ocurrió a raíz de precipitaciones sostenidas desde la noche del domingo, que acumularon 170,37 milímetros de agua hacia las 08:00. Este temporal dejó 57 puntos con acumulación de agua en la urbe porteña, dos socavones y la caída de cinco árboles.

En la parroquia Tenguel se registraron siete sectores inundados debido al desbordamiento del río Tenguel. La emergencia coincidió con el traslado de estudiantes en expresos escolares, por lo que ciertos colegios debieron acoger temporalmente a los alumnos antes de confirmar la suspensión.

Medidas en el sistema superior y recomendaciones

Ante las secuelas de las lluvias, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal sugirió a empresas y entidades formativas optar por modalidades virtuales para evitar desplazamientos de riesgo. Instituciones de educación superior como la Universidad de Guayaquil y la Universidad de las Artes cancelaron clases presenciales y dispusieron teletrabajo y horarios flexibles para sus colaboradores.

Los organismos de socorro recordaron a la ciudadanía el uso del número 181 de Segura EP o del ECU 911 para el reporte de novedades viales y recomendaron salir únicamente por razones estrictamente necesarias.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué colegios retoman clases presenciales este martes 20 de octubre?

Los planteles de Guayaquil, Durán, Samborondón y de las provincias de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos son los territorios y cantones donde rige la reapertura.

La ministra Gilda Alcívar confirmó la reanudación general tras superar la emergencia vial provocada por las lluvias del fin de semana.

❓ ¿En qué cantones y sectores no se aplicarán de inmediato las clases presenciales?

En Balao, Milagro y la parroquia rural Tenguel.

En estas tres localidades las direcciones distritales evaluarán las condiciones del terreno y el clima antes de autorizar el ingreso de los estudiantes.

❓ ¿Por qué se suspendió la jornada escolar el lunes 19 de octubre?

Las afectaciones por lluvias e inundaciones registradas que acumularon 170,37 mm de agua, anegaron 57 sectores y causaron el desbordamiento del río Tenguel.

La acumulación de agua generó además dos socavones y caída de árboles, complicando el paso de expresos escolares en Guayaquil.

❓ ¿Qué cantones forman la Zona 8 y qué provincias integran la Zona 5?

La Zona 8 abarca Guayaquil, Durán y Samborondón; la Zona 5 comprende Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos.

Ambas divisiones administrativas del sistema educativo fueron las que recibieron la disposición de reapertura para este martes.

❓ ¿Qué medidas de contingencia aplicaron las universidades ante el temporal?

Se aplicaron medidas en el sistema superior y recomendaciones, como la suspensión de la asistencia a los campus y aplicaron teletrabajo con horarios flexibles.

Centros como la Universidad de Guayaquil y la Universidad de las Artes acogieron las sugerencias del COE Cantonal para evitar traslados peligrosos.

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