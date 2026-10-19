Las lluvias en Ecuador tendrán picos más fuertes entre el 20 y 22 de octubre

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Un nuevo periodo de intensas lluvias en Ecuador se extenderá desde las 15:00 de este lunes 19 hasta las 23:00 del jueves 22 de octubre de 2026, según el reporte técnico del Inamhi. Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas dispersas y ráfagas de viento focalizadas en el Litoral y en las estribaciones de la cordillera occidental. Los momentos de mayor intensidad se concentrarán durante la tarde del 20 y la madrugada del 21, así como en la tarde y noche del 22 de octubre.

El impacto de las lluvias en Ecuador en la región Litoral

En la Costa se proyectan niveles de precipitación catalogados como altos y muy altos. En el rango muy alto, los volúmenes máximos diarios oscilarán entre 42 y 100 milímetros por día.

Las provincias costeras con mayor intensidad de precipitaciones serán Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, El Oro y el interior de Manabí. Asimismo, para Guayas, Los Ríos y Santa Elena se pronostican condiciones de cielo nublado con precipitaciones de variable intensidad durante la jornada del 19 y la madrugada del 20 de octubre.

Comportamiento en la cordillera occidental y la Sierra

En la región Interandina se estiman acumulados diarios de nivel alto entre 12 y 30 milímetros. Las descargas de mayor fuerza se situarán en las zonas occidentales de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.

Para la Sierra centro, que comprende a Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, se esperan precipitaciones variables. A la par, rige una alerta de corto plazo por lluvias y lloviznas hasta las 09:00 del 20 de octubre para Cañar, Azuay, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, con acumulados de 16 a más de 40 milímetros en nivel alto.

Escenario meteorológico en la Amazonía y Galápagos

En la Amazonía se prevén eventos ocasionales de intensidad moderada, alcanzando acumulados diarios de 22 a 31 milímetros en nivel medio. Las zonas involucradas comprenden Sucumbíos, Napo, Orellana, franjas de estribación de cordillera en Pastaza y Morona Santiago, además de sectores puntuales de Zamora Chinchipe.

Por su parte, el archipiélago de Galápagos presentará condiciones meteorológicas inestables vinculadas a este patrón climático durante este lunes 19 y la madrugada del martes 20 de octubre.

Riesgos asociados y factores atmosféricos activos

El temporal puede generar acumulación de agua en viviendas, negocios y vías susceptibles, junto con dificultades en carreteras por agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla. También existe riesgo de crecidas de cuerpos de agua y probables deslizamientos en Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos y la cordillera occidental de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Azuay.

La inestabilidad atmosférica obedece al tránsito de ondas ecuatoriales, divergencia de vientos en niveles altos, aporte de humedad y convergencia en niveles bajos, combinados con las elevadas temperaturas de la superficie marina por el desarrollo del evento cálido El Niño. En la cuenca amazónica se suma el transporte de humedad en niveles medios.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuáles son los días con lluvias en Ecuador más intensas durante esta alerta?

La tarde del 20 y madrugada del 21 de octubre, y la tarde y noche del 22 de octubre.

En estas franjas horarias se prevé la mayor actividad de tormentas eléctricas y volumen de acumulación de agua.

❓ ¿Hasta cuándo permanecerá activa la advertencia por lluvias en Ecuador?

Hasta las 23:00 del jueves 22 de octubre de 2026.

La advertencia meteorológica número 81 entró en vigencia a las 15:00 del lunes 19 de octubre.

❓ ¿Qué cantidad de agua dejarán las lluvias en Ecuador en el Litoral?

Entre 42 y 100 milímetros diarios en el nivel muy alto, y de 19 a 41 milímetros en nivel alto.

Las provincias más expuestas a estos niveles son Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, El Oro y Manabí.

❓ ¿Qué problemas en vías pueden causar las lluvias en Ecuador estos días?

Agua estancada, bancos de niebla, caída de árboles y deslizamientos de tierra.

Las afectaciones se focalizan en carreteras de la Costa y en las estribaciones de la cordillera occidental.

❓ ¿Qué condiciones provocan la persistencia de las lluvias en Ecuador?

Ondas ecuatoriales atmosféricas, convergencia de vientos, humedad y altas temperaturas del mar por El Niño.

A estos factores se suma el transporte eventual de humedad desde la cuenca amazónica.

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