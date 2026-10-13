¿Quito tiene un fondo de emergencia para enfrentar a El Niño?

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Las lluvias de inicios de octubre de 2026 provocaron inundaciones, acumulaciones de agua y deslizamientos de tierra en distintos sectores de Quito. Estos incidentes ocurren durante la temporada lluviosa, en un contexto de previsiones sobre el fenómeno de El Niño. Ante este escenario, el Municipio dispone de recursos económicos para atender emergencias y ejecutar intervenciones en la capital.

Fondo de emergencia de Quito también cubre eventos por El Niño

El Municipio confirmó a EL COMERCIO que EP-Emseguridad cuenta con un fondo de 1,2 millones de dólares para atender emergencias de cualquier naturaleza.

La administración municipal aclaró que estos recursos no son exclusivos para atender emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño, sino que forman parte de un fondo general destinado a la atención de emergencias en Quito.

El fondo permite brindar asistencia humanitaria ante emergencias de cualquier origen, como lluvias, incendios, movimientos en masa o sismos.



Plan de Eventos Climáticos de Quito contempla 55 millones de dólares

El Municipio estableció un presupuesto de 55 millones de dólares para acciones de prevención, mitigación y respuesta durante 2026 y 2027.

De ese monto, aproximadamente 41 millones de dólares ya corresponden a inversiones ejecutadas, según la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos. El resto está comprometido para obras y actividades previstas.

El alcalde Pabel Muñoz señaló que la inversión busca atender las necesidades de la ciudad durante la temporada lluviosa.

“Con los USD 55 millones estamos cubiertos de la mejor forma posible”, expresó.

El plan incluye mantenimiento de sistemas de drenaje, limpieza de cauces, retiro de árboles en riesgo y obras de estabilización de taludes.

También contempla proyectos de infraestructura que requieren estudios técnicos y procesos de contratación.

Quito identifica 321 barrios expuestos a inundaciones y deslizamientos

La Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos identificó 321 barrios con alta susceptibilidad a movimientos en masa e inundaciones, relacionados con 112 quebradas.

Patricia Carrillo, directora de la entidad, explicó que estos escenarios técnicos permiten establecer las zonas de intervención.

Las cuadrillas municipales iniciaron las labores de limpieza de quebradas durante la última semana de agosto, con una planificación de 125 días de trabajo.

Las actividades incluyen retiro de sedimentos, desbroce de vegetación y mantenimiento de cauces.

Entre las intervenciones estructurales consta la estabilización de un talud en el río Monjas, sector de El Común.

Otro proyecto corresponde al colector de aguas lluvias de la avenida De los Granados, cuya entrega está prevista para el 15 de noviembre.

Lluvias de octubre dejaron inundaciones y deslizamientos en Quito

Entre el 1 y el 4 de octubre, la capital acumuló 79,4 milímetros de lluvia, una cantidad equivalente a cerca de dos tercios de la precipitación habitual de todo el mes.

El 4 de octubre, las precipitaciones acompañadas de granizo provocaron acumulaciones de agua en distintos sectores.

En Quitopía, el agua ingresó a un área de aproximadamente 40 metros cuadrados. Según el alcalde, el incidente no provocó daños en el mobiliario ni en la infraestructura.

Una semana después, el domingo 11 de octubre, un deslizamiento de tierra en el barrio Madrigal, sector de Monjas, obligó a evacuar preventivamente a una familia.

El desprendimiento también bloqueó el acceso a la calle Mariano Hinojosa, que conecta con la Autopista General Rumiñahui.

Los equipos municipales retiraron 184 metros cúbicos de material. La AMT reabrió la circulación vehicular la mañana del lunes 12 de octubre.

Quito coordina la atención de emergencias por las lluvias

El Municipio convocó al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) el 1 de septiembre para revisar las acciones previstas durante la temporada lluviosa.

Epmaps, Epmmop, Emgirs, EP-Emseguridad y la Secretaría de Ambiente participan en la ejecución del Plan de Eventos Climáticos, de acuerdo con sus competencias.

La planificación municipal también contempla ajustes según las condiciones meteorológicas y las alertas de gestión de riesgos.

En mayo, el Municipio declaró la alerta amarilla en 10 parroquias rurales. En junio estableció la alerta naranja y el 29 de agosto emitió una alerta roja para todo el Distrito Metropolitano.

Fondo de emergencia por lluvias en Quito; preguntas frecuentes