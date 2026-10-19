Quito tendrá lluvias por la tarde y otras ciudades de Ecuador llegarán a los 33 °C

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El pronóstico meteorológico para este lunes 19 de octubre de 2026 anticipa condiciones distintas en las cuatro regiones del Ecuador. Las previsiones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) incluyen cambios de nubosidad, precipitaciones en varias localidades y temperaturas que varían según la zona.

Clima en Quito este lunes 19 de octubre: lluvias y tormentas por la tarde

Quito tendrá una temperatura máxima de 22 °C y una mínima de 11 °C. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado; por la tarde, aumentará la nubosidad y se esperan lluvias y tormentas eléctricas en distintos sectores de la capital.

Para la noche, el Inamhi prevé lluvia y llovizna, con episodios de llovizna que podrían continuar durante la madrugada del martes 20 de octubre. Además, el índice de radiación ultravioleta alcanzará un nivel muy alto, por lo que se recomienda tomar medidas de protección frente a la exposición solar.

En el resto de Pichincha, el pronóstico contempla precipitaciones en Rumiñahui, Pedro Moncayo, Cayambe, el norte del Distrito Metropolitano y zonas cercanas a San Miguel de los Bancos.

Clima en la Sierra: temperaturas de hasta 24 °C y lluvias en varias localidades

Las temperaturas en la región Interandina variarán según la ciudad. Tulcán registrará entre 10 °C y 18 °C, con lluvias durante el día; Ibarra alcanzará una máxima de 24 °C y una mínima de 13 °C, mientras que Latacunga tendrá valores de entre 9 °C y 19,5 °C.

En Ambato, las temperaturas oscilarán entre 11 °C y 20,5 °C. Riobamba registrará entre 11,5 °C y 22 °C, y Guaranda tendrá valores de entre 10 °C y 18,5 °C, con lluvias por la tarde y la noche.

En el sur de la región, Cuenca alcanzará una máxima de 22 °C y una mínima de 12 °C. Loja tendrá una temperatura máxima de 22 °C y una mínima de 12,5 °C.

Clima en la Costa: temperaturas de hasta 32,5 °C y lluvias focalizadas

Esmeraldas registrará una máxima de 31 °C, mientras que Santo Domingo llegará a 29 °C y Quevedo alcanzará los 30,5 °C.

En Guayaquil, las temperaturas oscilarán entre 25,5 °C y 30 °C. Salinas tendrá una máxima de 32 °C y Santa Rosa llegará a 32,5 °C. En Manta, el pronóstico prevé temperaturas de entre 25,5 °C y 31,5 °C, con menor probabilidad de precipitaciones.

El Inamhi anuncia lluvias en distintos momentos del día en Esmeraldas, Santo Domingo, Quevedo y Guayaquil.

Clima en la Amazonía: máximas de 31 °C y precipitaciones durante el día

Nueva Loja y El Coca alcanzarán una temperatura máxima de 31 °C y una mínima de 24 °C. En Tena, los valores oscilarán entre 22 °C y 29,5 °C.

Macas, Gualaquiza y Zamora registrarán máximas de 27 °C. Shell-Mera también llegará a los 27 °C, con una mínima de 18,5 °C.

El pronóstico contempla lluvias durante la mañana o la tarde en varias localidades amazónicas, además de un aumento de la nubosidad hacia el final de la jornada.

Clima en Galápagos: Santa Cruz alcanzará los 33 °C

San Cristóbal tendrá temperaturas de entre 25 °C y 31,5 °C. En Isabela, la máxima llegará a 32 °C, mientras que Santa Cruz registrará 33 °C.

El cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte del día. Isabela y Santa Cruz podrían presentar lluvias aisladas durante la madrugada, con intervalos de sol y nubosidad en el resto de la jornada.

Clima en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo estará el clima en Quito este lunes 19 de octubre de 2026? Quito tendrá una temperatura máxima de 22 °C y una mínima de 11 °C. Se esperan lluvias y tormentas eléctricas por la tarde, además de lluvia y llovizna durante la noche.

Contexto: Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), la mañana tendrá un cielo parcialmente nublado. Las lloviznas podrían continuar durante la madrugada del martes 20 de octubre. El índice de radiación ultravioleta alcanzará un nivel muy alto. ❓ ¿A qué hora lloverá en Quito este lunes 19 de octubre? El pronóstico prevé lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde, y lluvia y llovizna por la noche.

Contexto: Los episodios de llovizna podrían continuar durante la madrugada del martes 20 de octubre. El pronóstico proporcionado no especifica las horas exactas de inicio ni la duración de las precipitaciones. ❓ ¿Qué zonas de Pichincha tendrán lluvias este lunes 19 de octubre? Se esperan precipitaciones en Rumiñahui, Pedro Moncayo, Cayambe, el norte del Distrito Metropolitano de Quito y zonas cercanas a San Miguel de los Bancos.

Contexto: En Quito también se prevén lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde. La información del Inamhi citada en la nota no detalla las cantidades de lluvia previstas para cada localidad. ❓ ¿Qué temperaturas se esperan en las principales ciudades de la Sierra ecuatoriana este lunes? Ibarra registrará la temperatura máxima más alta de la Sierra, con 24 °C. Riobamba, Cuenca y Loja alcanzarán los 22 °C.

Contexto: El pronóstico para el lunes 19 de octubre contempla temperaturas de entre 10 °C y 18 °C en Tulcán; de 9 °C a 19,5 °C en Latacunga; de 11 °C a 20,5 °C en Ambato; y de 10 °C a 18,5 °C en Guaranda. Cuenca tendrá entre 12 °C y 22 °C, mientras que Loja registrará entre 12,5 °C y 22 °C. Se esperan lluvias durante el día en Tulcán y precipitaciones por la tarde y la noche en Guaranda. ❓ ¿En qué ciudades de la Costa ecuatoriana se pronostican lluvias este lunes? El Inamhi prevé lluvias en Esmeraldas, Santo Domingo, Quevedo y Guayaquil en distintos momentos del día.

Contexto: Las temperaturas máximas serán de 31 °C en Esmeraldas, 29 °C en Santo Domingo, 30,5 °C en Quevedo y 30 °C en Guayaquil. En Manta, las temperaturas oscilarán entre 25,5 °C y 31,5 °C, con menor probabilidad de precipitaciones. ❓ ¿Cuál será la temperatura máxima en la Costa ecuatoriana este lunes 19 de octubre? Santa Rosa alcanzará una temperatura máxima de 32,5 °C, la más alta entre las localidades de la Costa mencionadas en el pronóstico.

Contexto: Salinas llegará a 32 °C, Manta a 31,5 °C y Esmeraldas a 31 °C. Quevedo registrará hasta 30,5 °C, Guayaquil alcanzará los 30 °C y Santo Domingo tendrá una máxima de 29 °C.

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