Quito, en alerta por lluvias y posible caída de granizo este domingo 18 de octubre de 20026

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre la posibilidad de lluvias, tormentas eléctricas y caída de granizo en sectores de Quito durante las próximas horas.
Las condiciones meteorológicas también afectan al occidente de Pichincha y podrían intensificarse en otras localidades.
El pronóstico de corto plazo número 56 contempla lluvias de fuerte y muy fuerte intensidad en el interior de la región Litoral, además de tormentas eléctricas dispersas.
La alerta rige desde las 15:00 del domingo 18 de octubre hasta las 10:00 del lunes 19 de octubre de 2026.
🛰️#MonitoreoSatelitalEc | Domingo 18/10 (16h22): Se observan nubosidad que generan lluvias con tormentas al occidente de #Pichincha y #SantoDomingo; persistirán y ocasionalmente se intensificarán en otras localidades en las próximas horas⛈️ 🟠Advertencia#80 Vigente https://t.co/HlrOYmuD4Z— INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 18, 2026
En la capital, el organismo prevé la posibilidad de granizo en zonas puntuales. Este fenómeno puede reducir la visibilidad y dificultar la circulación vehicular, sobre todo durante las precipitaciones más intensas.
A las 16:22 del domingo, el monitoreo satelital del Inamhi identificó nubosidad asociada a lluvias y tormentas en el occidente de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas. El reporte señala que las precipitaciones podrían persistir y aumentar de intensidad de forma ocasional durante las siguientes horas.
El escenario exige precaución en calles y avenidas, así como en sectores vulnerables a la acumulación de agua. Las lluvias fuertes también pueden provocar la caída de ramas, dificultades en las vías y crecidas de quebradas.
El Inamhi mantiene vigente la Advertencia Meteorológica 80, que alerta sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país.
Entre los posibles efectos constan inundaciones en viviendas y calles, problemas de circulación y crecidas repentinas de ríos y quebradas. Las condiciones pueden cambiar en poco tiempo, por lo que es importante consultar las actualizaciones oficiales.
Ante las precipitaciones previstas, estas medidas ayudan a reducir riesgos en viviendas y barrios: