Quito, en alerta por lluvias y posible caída de granizo este domingo 18 de octubre de 20026

Inamhi advierte posible caída de granizo y tormentas eléctricas en Quito.

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre la posibilidad de lluvias, tormentas eléctricas y caída de granizo en sectores de Quito durante las próximas horas.

Las condiciones meteorológicas también afectan al occidente de Pichincha y podrían intensificarse en otras localidades.

El pronóstico de corto plazo número 56 contempla lluvias de fuerte y muy fuerte intensidad en el interior de la región Litoral, además de tormentas eléctricas dispersas.

La alerta rige desde las 15:00 del domingo 18 de octubre hasta las 10:00 del lunes 19 de octubre de 2026.

Quito, en alerta por lluvias y posible caída de granizo este domingo 18 de octubre de 20026

En la capital, el organismo prevé la posibilidad de granizo en zonas puntuales. Este fenómeno puede reducir la visibilidad y dificultar la circulación vehicular, sobre todo durante las precipitaciones más intensas.

A las 16:22 del domingo, el monitoreo satelital del Inamhi identificó nubosidad asociada a lluvias y tormentas en el occidente de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas. El reporte señala que las precipitaciones podrían persistir y aumentar de intensidad de forma ocasional durante las siguientes horas.

El escenario exige precaución en calles y avenidas, así como en sectores vulnerables a la acumulación de agua. Las lluvias fuertes también pueden provocar la caída de ramas, dificultades en las vías y crecidas de quebradas.

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Advertencia Meteorológica 80: ¿qué riesgos existen?

El Inamhi mantiene vigente la Advertencia Meteorológica 80, que alerta sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país.

Entre los posibles efectos constan inundaciones en viviendas y calles, problemas de circulación y crecidas repentinas de ríos y quebradas. Las condiciones pueden cambiar en poco tiempo, por lo que es importante consultar las actualizaciones oficiales.

¿Cómo prevenir inundaciones durante las lluvias?

Ante las precipitaciones previstas, estas medidas ayudan a reducir riesgos en viviendas y barrios:

  • Limpie los sumideros y canaletas: retire hojas y basura de los desagües, siempre que pueda hacerlo sin exponerse al peligro.
  • No arroje basura en las calles: los residuos pueden obstruir el drenaje y favorecer la acumulación de agua.
  • Proteja sus pertenencias: coloque documentos y equipos eléctricos en sitios elevados si vive en una zona propensa a inundaciones.
  • Evite cruzar calles inundadas: no camine ni conduzca por vías cubiertas de agua, pues la profundidad puede ser mayor de lo que parece.
  • Aléjese de quebradas y taludes inestables: las lluvias pueden elevar el caudal o aumentar el riesgo de deslizamientos.
  • Siga los avisos oficiales: revise los reportes del Inamhi y las indicaciones de las autoridades locales.

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