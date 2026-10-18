Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre la posibilidad de lluvias, tormentas eléctricas y caída de granizo en sectores de Quito durante las próximas horas.

Las condiciones meteorológicas también afectan al occidente de Pichincha y podrían intensificarse en otras localidades.

El pronóstico de corto plazo número 56 contempla lluvias de fuerte y muy fuerte intensidad en el interior de la región Litoral, además de tormentas eléctricas dispersas.

La alerta rige desde las 15:00 del domingo 18 de octubre hasta las 10:00 del lunes 19 de octubre de 2026.

🛰️#MonitoreoSatelitalEc | Domingo 18/10 (16h22): Se observan nubosidad que generan lluvias con tormentas al occidente de #Pichincha y #SantoDomingo; persistirán y ocasionalmente se intensificarán en otras localidades en las próximas horas⛈️ 🟠Advertencia#80 Vigente https://t.co/HlrOYmuD4Z — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 18, 2026

Quito, en alerta por lluvias y posible caída de granizo este domingo 18 de octubre de 20026

En la capital, el organismo prevé la posibilidad de granizo en zonas puntuales. Este fenómeno puede reducir la visibilidad y dificultar la circulación vehicular, sobre todo durante las precipitaciones más intensas.

A las 16:22 del domingo, el monitoreo satelital del Inamhi identificó nubosidad asociada a lluvias y tormentas en el occidente de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas. El reporte señala que las precipitaciones podrían persistir y aumentar de intensidad de forma ocasional durante las siguientes horas.

El escenario exige precaución en calles y avenidas, así como en sectores vulnerables a la acumulación de agua. Las lluvias fuertes también pueden provocar la caída de ramas, dificultades en las vías y crecidas de quebradas.

Advertencia Meteorológica 80: ¿qué riesgos existen?

El Inamhi mantiene vigente la Advertencia Meteorológica 80, que alerta sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país.

Entre los posibles efectos constan inundaciones en viviendas y calles, problemas de circulación y crecidas repentinas de ríos y quebradas. Las condiciones pueden cambiar en poco tiempo, por lo que es importante consultar las actualizaciones oficiales.

¿Cómo prevenir inundaciones durante las lluvias?

Ante las precipitaciones previstas, estas medidas ayudan a reducir riesgos en viviendas y barrios:

Limpie los sumideros y canaletas: retire hojas y basura de los desagües, siempre que pueda hacerlo sin exponerse al peligro.

retire hojas y basura de los desagües, siempre que pueda hacerlo sin exponerse al peligro. No arroje basura en las calles: los residuos pueden obstruir el drenaje y favorecer la acumulación de agua.

los residuos pueden obstruir el drenaje y favorecer la acumulación de agua. Proteja sus pertenencias: coloque documentos y equipos eléctricos en sitios elevados si vive en una zona propensa a inundaciones.

coloque documentos y equipos eléctricos en sitios elevados si vive en una zona propensa a inundaciones. Evite cruzar calles inundadas: no camine ni conduzca por vías cubiertas de agua, pues la profundidad puede ser mayor de lo que parece.

no camine ni conduzca por vías cubiertas de agua, pues la profundidad puede ser mayor de lo que parece. Aléjese de quebradas y taludes inestables: las lluvias pueden elevar el caudal o aumentar el riesgo de deslizamientos.

las lluvias pueden elevar el caudal o aumentar el riesgo de deslizamientos. Siga los avisos oficiales: revise los reportes del Inamhi y las indicaciones de las autoridades locales.

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