Granizada arrastra carros y deja daños en locales en el centro norte de Quito

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Una lluvia torrencial acompañada de granizo cae en Quito este jueves 22 de octubre de 2026, en medio de una semana marcada por precipitaciones intensas y tormentas eléctricas en la capital.

Producto de la gran cantidad de granizo y lluvia carros ubicados sobre la calle Luis Mosquera Narváez fueron arrastrados algunos metros con dirección a la av 10 de Agosto.

Las casas y locales del sector se vieron afectados y dueños de las viviendas empezaron a limpiar el agua que iba entrando a sus casas.

La granizada paró cerca de las 15:10 pero el agua sigue bajando con fuerza por la Luis Mosquera.

Las lluvias forman parte de las condiciones meteorológicas que afectan a la ciudad durante octubre, con episodios de fuerte intensidad durante las tardes. En las jornadas recientes, las precipitaciones provocaron novedades en la movilidad y en la infraestructura urbana.

En el centro norte de Quito una capa blanca de granizo empezó a llenar las calles por la cantidad de granizo que empezó a caer desde las 14:40 aproximadamente. Sectores como la av. 12 de Octubre, Colón, Versalles están llenas de agua y granizo.

Lluvias intensas marcan la jornada en Quito

Las precipitaciones de esta semana dejaron afectaciones en varios sectores de la capital. El miércoles 21 de octubre, personal municipal ejecutó tareas de limpieza vial en Buenaventura de Chillogallo, en el sur de Quito, después de una inundación.

Ese mismo día, la caída de un árbol sobre las redes eléctricas afectó temporalmente el servicio en sectores de Iñaquito. La Empresa Eléctrica Quito realizó trabajos correctivos y restableció el suministro en las zonas afectadas.

Además, las lluvias de la tarde provocaron un hundimiento en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y De las Higueras. Personal operativo inició reparaciones durante la noche y la madrugada para recuperar el paso vehicular.

El granizo acompaña las precipitaciones

El granizo es una forma de precipitación que consiste en pequeñas bolas o fragmentos de hielo que caen desde las nubes durante determinadas condiciones atmosféricas. Su presencia puede coincidir con lluvias intensas y tormentas eléctricas.

En Quito, las precipitaciones fuertes pueden dificultar la circulación por la reducción de visibilidad y la acumulación de agua en la calzada. Los efectos dependen de la intensidad de la lluvia y de las condiciones de cada sector.

Octubre mantiene episodios de lluvia en la capital

Las precipitaciones forman parte de un periodo de inestabilidad meteorológica que también afecta a otras provincias del país. Los reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología incluyen alertas por lluvias de intensidad moderada a fuerte, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias regiones, entre ellas zonas de la Sierra.

La combinación de lluvias intensas y granizo mantiene la atención sobre las condiciones meteorológicas de Quito durante esta jornada