La Colón colapsa tras intensa lluvia en Quito este 22 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La fuerte tormenta que cayó sobre Quito la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026 provocó inundaciones, acumulación de granizo, afectaciones en viviendas y locales comerciales, además de problemas de movilidad en varios sectores del centro norte de la ciudad. Uno de los puntos más críticos se registró en la intersección de las avenidas Cristóbal Colón y Diego de Almagro, donde el agua cubrió gran parte de la calzada y obligó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Quito.

La emergencia ocurrió en medio de una semana marcada por lluvias intensas y tormentas eléctricas en la capital, que ya dejaron inundaciones, afectaciones en la red eléctrica y daños en la infraestructura vial.

La lluvia complica la movilidad en La Colón

La tormenta empezó cerca de las 14:40 y en pocos minutos cubrió varias calles de Quito con una capa de granizo. La acumulación de agua afectó la circulación vehicular en importantes vías del centro norte de Quito.

Entre los sectores con mayores complicaciones constan las avenidas Cristóbal Colón, Diego de Almagro, 12 de Octubre, Versalles y 10 de Agosto, donde el agua y el granizo redujeron la visibilidad y dificultaron el tránsito.

En la intersección de la Cristóbal Colón y Diego de Almagro, el agua se acumuló con rapidez debido a la saturación del sistema de alcantarillado. La situación provocó congestión vehicular y obligó la intervención de los equipos de emergencia y cerrar la avenida.

Un vehículo quedó atrapado en medio de la inundación

El Cuerpo de Bomberos de Quito recibió una alerta cerca de las 16:00 por una importante acumulación de agua en el sector.

Karina Ávila, sargento de la institución, informó que los equipos de emergencia movilizaron una unidad contra incendios y personal de apoyo para atender el evento.

Según la funcionaria, una persona quedó atrapada dentro de un vehículo debido al nivel que alcanzó el agua en la avenida. El ocupante logró salir sin novedades y permaneció en una zona segura mientras los organismos de emergencia trabajaban en el sitio.

El vehículo afectado correspondía a un Hatchback blanco que permaneció parcialmente inmovilizado por la inundación.

Bomberos trabajan para liberar el sistema de alcantarillado

La principal tarea de los equipos desplegados en la avenida Cristóbal Colón consistió en liberar alcantarillas y sumideros bloqueados.

Durante varios minutos, el personal operativo retiró material acumulado en el sistema de drenaje para permitir el desfogue del agua.

A medida que las alcantarillas recuperaron capacidad, el caudal comenzó a descender y la circulación vehicular se restableció progresivamente.

La reducción del nivel del agua permitió además la recuperación de varios vehículos que enfrentaban dificultades para movilizarse por la zona.

La Luis Mosquera registra fuertes afectaciones

La tormenta también causó problemas en la calle Luis Mosquera Narváez.

En esta vía, la fuerza del agua desplazó varios vehículos algunos metros en dirección hacia la avenida 10 de Agosto.

Además, varios automotores quedaron atravesados en las intersecciones con las calles Ulloa y Versalles, situación que interrumpió parcialmente la circulación de vehículos particulares y buses.

La corriente arrastró agua, lodo y granizo por la calzada, lo que aumentó las complicaciones para conductores y peatones.

Viviendas y locales comerciales enfrentan el ingreso de agua y lodo

La emergencia no solo afectó la movilidad.

Varias viviendas y negocios ubicados en los alrededores de la calle Luis Mosquera Narváez y la avenida Versalles registraron el ingreso de agua y lodo.

Los propietarios iniciaron tareas de limpieza mientras continuaba el descenso del agua por las calles del sector.

La acumulación de granizo también cubrió aceras y bordes de las vías, lo que generó condiciones inusuales en varios puntos del centro norte de Quito.

Una semana marcada por las lluvias en Quito

Las precipitaciones de este jueves se suman a otros incidentes registrados durante la semana en la capital.

El miércoles 21 de octubre, una inundación obligó trabajos de limpieza vial en Buenaventura de Chillogallo, en el sur de la ciudad.

Ese mismo día, la caída de un árbol sobre redes eléctricas provocó afectaciones temporales en sectores de Iñaquito. Además, un hundimiento en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y De las Higueras requirió la intervención de personal operativo para recuperar la circulación vehicular.

La tormenta de este jueves volvió a poner a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia y dejó nuevas afectaciones en una ciudad que enfrenta jornadas consecutivas de lluvias intensas durante octubre.

Emergencia en la Colón; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió durante la tormenta del 22 de octubre de 2026 en Quito? Una fuerte tormenta provocó inundaciones, acumulación de granizo, ingreso de agua y lodo en viviendas y locales comerciales, y problemas de movilidad en varios sectores del centro norte de Quito.

Contexto: La lluvia comenzó cerca de las 14:40. Uno de los puntos más afectados fue la intersección de las avenidas Cristóbal Colón y Diego de Almagro, donde el agua se acumuló por la saturación del sistema de alcantarillado y requirió la intervención del Cuerpo de Bomberos de Quito. ❓ ¿A qué hora comenzó la tormenta y cuándo intervinieron los Bomberos en Quito? La tormenta comenzó cerca de las 14:40 del jueves 22 de octubre de 2026. El Cuerpo de Bomberos de Quito recibió una alerta por acumulación de agua cerca de las 16:00.

Contexto: La emergencia requirió el despliegue de una unidad contra incendios y personal de apoyo para atender la inundación en la avenida Cristóbal Colón y la intersección con la avenida Diego de Almagro. ❓ ¿Qué avenidas de Quito resultaron afectadas por la lluvia y el granizo? Las avenidas Cristóbal Colón, Diego de Almagro, 12 de Octubre, Versalles y 10 de Agosto registraron complicaciones por la acumulación de agua y granizo.

Contexto: Las precipitaciones redujeron la visibilidad y dificultaron la circulación vehicular en el centro norte de Quito. En la intersección de la Cristóbal Colón y Diego de Almagro, el agua acumulada provocó congestión y obligó a intervenir el sistema de drenaje. ❓ ¿Qué pasó con el vehículo atrapado en la inundación de la avenida Cristóbal Colón? Un ocupante quedó atrapado dentro de un vehículo Chevrolet blanco debido al nivel del agua, pero logró salir sin novedades y permaneció en una zona segura.

Contexto: La sargento Karina Ávila, del Cuerpo de Bomberos de Quito, informó sobre la atención de la emergencia. El vehículo quedó parcialmente inmovilizado por la inundación en el sector de la avenida Cristóbal Colón y Diego de Almagro. ❓ ¿Por qué se inundó la intersección de las avenidas Cristóbal Colón y Diego de Almagro? El agua se acumuló rápidamente debido a la saturación del sistema de alcantarillado, según la información de la emergencia.

Contexto: Los equipos del Cuerpo de Bomberos retiraron material acumulado en alcantarillas y sumideros para facilitar el desfogue del agua. Cuando el sistema de drenaje recuperó capacidad, el nivel descendió y la circulación vehicular se restableció progresivamente.

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