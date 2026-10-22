Estudiantes apoyan a bomberos tras la caída de árboles en Quito

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El temporal invernal que azotó a la capital la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026 dejó secuelas materiales en predios universitarios, donde se constató que la caída de árboles en Quito causó estragos en el sector de La Gasca. La acumulación de precipitaciones acompañadas de granizo provocó el desplome de ramas de árboles en las afueras de las instalaciones pertenecientes a la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central, generando alarma entre los transeúntes y la comunidad estudiantil que permanecía en las inmediaciones.

Estragos por la caída de árboles en Quito y vehículos afectados

El colapso de la vegetación generó daños directos sobre el parque automotor estacionado en el área universitaria, donde la caída de árboles en Quito terminó alcanzando a varios vehículos.

Grandes ramas se precipitaron sobre las estructuras metálicas y parabrisas de automotores que se encontraban aparcados junto a los arcos del predio. Las imágenes captadas en el punto evidenciaron cómo las ramas cubiertas de follaje y restos de granizo quedaron depositadas pesadamente encima de la carrocería de automóviles, mientras los testigos presenciales constataban las afectaciones provocadas por el temporal.

Ubicación exacta del percance en el barrio La Gasca

El incidente tuvo como escenario la intersección de las calles Alonso de Mercadillo y Gaspar de Carvajal.

En este lugar, las condiciones climáticas adversas de este jueves derivaron en la pérdida de estabilidad de los árboles. El área circundante presentó también acumulación de granizo en los senderos peatonales y patios internos como consecuencia de la precipitación previa.

Intervención de bomberos con apoyo de estudiantes

Tras suscitarse el desplome, el personal del Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para evaluar la emergencia y proceder con las labores de despeje.

Dada la dimensión de las ramas y el volumen del follaje que impedía liberar los automotores siniestrados, los socorristas requirieron la colaboración directa de los universitarios presentes. Jóvenes estudiantes se sumaron a las faenas físicas para jalar, remover y apartar el ramaje acumulado sobre los vehículos afectados.

Caídas en otros sectores de la ciudad

En el sector de la González Suárez, específicamente sobre la calle Alejandro Von Humboldt, en el norte de Quito también se reportó la caída de un árbol sobre vehículos que estaban estacionados sobre la calzada, producto de la lluvia y el granizo que cayeron la tarde de este jueves sobre la capital.

Caída de árboles calle Alejandro Von Humboldt. Foto: EL COMERCIO

El factor climático de la lluvia y el granizo en la capital

El colapso de las ramas estuvo precedido por una intensa precipitación que incluyó la caída de granizo en distintos sectores del centro-norte de la urbe.

Este fenómeno meteorológico sobrecargó las copas y estructuras de los árboles, incidiendo en el desprendimiento de los ejemplares que finalmente se desplomaron. Las tareas de retiro continuaron en el punto con la participación coordinada entre Bomberos y los alumnos que colaboraron en la emergencia.

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