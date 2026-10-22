Lluvia y granizo se extienden a los valles de Quito este jueves 22 de octubre

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Las lluvias intensas acompañadas de granizo se extendieron a los valles de Quito la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026. El sector de Tumbaco registró las precipitaciones más fuertes, mientras que en Nayón un deslizamiento de tierra cubrió parte de una vía. En Cumbayá, la acumulación de agua complicó la circulación vehicular.

La tormenta también afectó al centro norte de la capital, donde el granizo cubrió las calles y el agua se acumuló en varias vías. En Los Chillos, en cambio, las precipitaciones tuvieron menor intensidad y no se registró granizo en el sector de Conocoto. Los episodios de lluvia forman parte de una semana marcada por precipitaciones intensas y tormentas eléctricas en Quito.

El granizo y el agua complicaron la circulación en los valles

En el valle de Tumbaco, la lluvia cayó con fuerza y estuvo acompañada de granizo. La acumulación de estos dos elementos cubrió las calzadas y provocó problemas en la circulación vehicular. En Cumbayá, el agua se estancó en algunas calles, entre ellas la Manuela Sáenz, cerca de las instalaciones de la Empresa Eléctrica.

Los conductores tuvieron que reducir la velocidad para atravesar ese tramo, lo que generó congestión vehicular. En el sector Monte Aromo, en Nayón, las precipitaciones provocaron un deslizamiento de tierra que cubrió parte de una vía.

La situación fue distinta en Los Chillos. En esa zona, la lluvia cayó con menor intensidad y los reportes no registraron granizo en Conocoto.

El servicio de monitoreo de lluvias Amaru informó a las 15:10 que la tormenta más cercana se encontraba sobre Cumbayá, a unos siete kilómetros del centro de Quito. El sistema detectó 18 rayos en 30 minutos y señaló que la tormenta estaba perdiendo intensidad. Sin embargo, todavía no podía determinar hacia dónde se desplazaba, debido a la poca actividad eléctrica registrada.

Amaru también reportó otras tres tormentas a menos de 60 kilómetros de la capital. En el aeropuerto de Quito se registró actividad eléctrica aproximadamente 10 minutos antes de ese reporte.

Las lluvias también afectaron calles y locales del centro norte

Mientras las precipitaciones golpeaban los valles, el centro norte de Quito enfrentó una fuerte granizada. Desde aproximadamente las 14:40, una capa blanca de hielo empezó a cubrir las calles de sectores como las avenidas 12 de Octubre y Colón, además de la calle Versalles.

La cantidad de agua y granizo también provocó problemas en la calle Luis Mosquera Narváez. Varios vehículos estacionados en esa vía fueron arrastrados algunos metros en dirección a la avenida 10 de Agosto por la fuerza del agua acumulada.

Las viviendas y los establecimientos comerciales del sector también sufrieron afectaciones. Los propietarios de las casas comenzaron a retirar el agua que ingresaba a sus inmuebles. En la calle Versalles, entre Luis Mosquera Narváez y la avenida Colón, varios locales se llenaron de agua y lodo tras la granizada.

Además, varios vehículos quedaron cruzados en las intersecciones de Luis Mosquera Narváez con Ulloa y con Versalles. Esta situación impidió el paso normal de automóviles y buses que circulan por el sector.

La granizada terminó cerca de las 15:10. Sin embargo, el agua continuó bajando con fuerza por la calle Luis Mosquera Narváez. En la avenida 10 de Agosto, la acumulación de agua también fue considerable y las autoridades suspendieron el paso vehicular durante unos minutos.

Las precipitaciones se suman a las jornadas de lluvias intensas que Quito ha experimentado durante octubre, con episodios de fuerte intensidad durante las tardes. En días recientes, estos eventos meteorológicos también han generado novedades en la movilidad y en la infraestructura urbana.

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