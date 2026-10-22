Semáforos apagados y cierres viales tras granizadacomplican el tráfico en Quito

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La movilidad en Quito se complicó la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026, luego de una granizada que afectó a varios sectores de la capital. El tránsito registra una fuerte carga vehicular en la avenida González Suárez, mientras que en la intersección de la avenida Colón y la calle Versalles los semáforos presentan daños.

En el sector de La Carolina también se registró mucha carga vehicular, especialmente en las avenidas República, Eloy Alfaro, Orellana y Diego de Almagro.

Pasos a desnivel están cerrados por acumulación de agua y granizo, y por precaución no se permite el paso vehicular, como en la Naciones Unidas.

El tráfico está parcialmente cerrado en la av. Mariscal Sucre a la altura de La Comuna, luego de que tierra y lodo quedara en la calzada, los vehículos circula con precaución por el material según reportes de la Agencia Metropolitana de Tránsito.

🚨 #Activados24Siete | ¡Cierre vial en el paso deprimido de la av. 10 de Agosto y Naciones Unidas!



👮‍♂️ Nuestros agentes de tránsito gestionan la movilidad en el sector.



⚠️ Reduce la velocidad y conduce con precaución. pic.twitter.com/zoBhh8udoP — AMTQuito (@AMT_Quito) October 22, 2026

Mientras que hay un cierre en los dos sentidos de circulación de avenida Colón entre, avenida Amazonas y 6 de Diciembre.

🚨 #Activados24Siete | ¡Cierre vial por acumulación de agua!



📍 Dirección: av. Colón, entre la av. Amazonas y la av. 6 de Diciembre.

🚧 Cierre: total en ambos sentidos de circulación.



⚠️ Reduce la velocidad y conduce con precaución. pic.twitter.com/YQ0vdiKhx7 — AMTQuito (@AMT_Quito) October 22, 2026

Según reportes ciudadanos en redes sociales, se pudo observar gran cantidad de agua y granizo en la av Colón, cerca de la 6 de Diciembre.

Semáforos dañados en la avenida Colón y Versalles

En la intersección de la avenida Colón y la calle Versalles se reportaron daños en los semáforos tras la granizada. Esta situación representa una complicación para la circulación en un punto de conexión vial de Quito, donde las señales regulan el paso de vehículos en distintas direcciones.

El funcionamiento de los semáforos resulta clave para organizar los cruces y evitar conflictos entre los automotores. Cuando estos dispositivos presentan fallas, el tránsito puede perder fluidez y los conductores deben enfrentar mayores dificultades para atravesar la intersección.

La novedad se registra durante una tarde de precipitaciones intensas en la capital, que también afectan las condiciones de circulación en otros sectores.

Avenida González Suárez registra tráfico pesado

Otro de los puntos con dificultades para la movilidad es la avenida González Suárez, donde el tráfico presenta una fuerte congestión. La acumulación de vehículos complica los desplazamientos por esta vía del centro-norte de Quito.

La congestión coincide con las precipitaciones de la tarde y con las novedades viales reportadas después de la granizada. Las condiciones meteorológicas pueden ralentizar el tránsito y aumentar los tiempos de desplazamiento en las calles de la ciudad.

La granizada complica la movilidad en Quito

La granizada de este jueves ocurre en una semana marcada por lluvias intensas y otras afectaciones en la infraestructura urbana. El miércoles 21 de octubre, por ejemplo, las precipitaciones dejaron una inundación en Buenaventura de Chillogallo, en el sur de Quito, donde equipos municipales ejecutaron labores de limpieza vial.

Ese mismo día, la caída de un árbol sobre las redes eléctricas afectó temporalmente el servicio en sectores de Iñaquito. Además, las lluvias provocaron un hundimiento en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y De las Higueras, donde personal operativo inició trabajos de reparación.

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