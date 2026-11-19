Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Una intensa lluvia acompañada de relámpagos y fuertes truenos se registró en Quito la tarde de este jueves 19 de noviembre de 2026. Cerca de las 18:00, un fuerte resplandor provocado por un rayo iluminó el cielo de la capital, mientras las precipitaciones continuaban en distintos sectores.

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Fuerte lluvia y tormenta eléctrica afectan varios sectores de Quito

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) reportó lluvias de moderada a fuerte intensidad en diferentes zonas de Pichincha después de las 17:00.

Las precipitaciones también alcanzaron los cantones Rumiñahui y Mejía. En Quito, las nubes oscurecieron el cielo y la lluvia redujo la visibilidad en varias calles.

Cerca de las 18:00, una intensa descarga eléctrica iluminó la capital. Hasta ese momento, no existía información oficial sobre el lugar exacto donde impactó el rayo.

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La lluvia también provocó acumulaciones de agua. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) del Municipio de Quito reportó uno de los puntos afectados entre las calles González Suárez y Plácido Caamaño.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomendó respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos.

Por su parte, el ECU 911 señaló que monitoreaba las condiciones meteorológicas y que, hasta el momento de su reporte, no registraba emergencias.

#Quito | Desde el ECU 911 mantenemos el monitoreo de las lluvias registradas en distintos sectores de la capital, mediante nuestro sistema de videovigilancia, para identificar posibles afectaciones en las vías y coordinar oportunamente la atención de emergencias. Recomendamos a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia segura y circular con precaución. Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1. — ECU 911 (@ECU911_) November 19, 2026

Inamhi advierte sobre más lluvias y tormentas eléctricas en Ecuador

El Inamhi había previsto precipitaciones y tormentas eléctricas desde las 16:00 de este jueves 19 de noviembre hasta las 10:00 del sábado 21.

El pronóstico señala que las lluvias de mayor intensidad se concentrarán en el Litoral, el norte de la Sierra y las estribaciones occidentales de la cordillera.

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Para Galápagos también existe una previsión de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

Estas condiciones coinciden con el feriado nacional del viernes 20 de noviembre, correspondiente al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja.

Recomendaciones para protegerse durante una tormenta eléctrica

Las tormentas eléctricas representan un riesgo para las personas que permanecen en espacios abiertos. Los rayos pueden alcanzar árboles, estructuras y superficies expuestas.

Ante la presencia de relámpagos y truenos, las recomendaciones de seguridad son:

Buscar refugio dentro de una vivienda o edificación cerrada.

Evitar permanecer debajo de árboles aislados y cerca de postes eléctricos.

Alejarse de parques, canchas y espacios abiertos.

No ingresar a piscinas, ríos ni otros cuerpos de agua.

Evitar el uso de equipos conectados a tomacorrientes.

No ducharse durante la tormenta.

Esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de salir.

Durante las precipitaciones, los conductores también deben evitar cruzar calles o pasos deprimidos con acumulaciones importantes de agua.

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