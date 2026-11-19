Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Bastó la primera lluvia intensa del 26 de octubre de 2026 para que el agua se abriera paso hasta la vivienda de Nilka Pazmiño, en la ciudadela 9 de Octubre, al sur de Guayaquil, y terminara empapando todos sus muebles.

Ante los daños, la mujer no quiso esperar a que un nuevo aguacero agravara la situación y decidió realizar adecuaciones en su casa para protegerla de las lluvias que podrían intensificarse con la llegada del fenómeno de El Niño.

Al igual que ella, otros guayaquileños acuden a las ferreterías de la ciudad en busca de materiales y productos que les permitan proteger sus viviendas y prevenir daños ante la intensificación de las lluvias

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Una inversión para las viviendas ante las lluvias en Guayaquil/

Para reducir el riesgo de nuevas afectaciones, Nilka Pazmiño impermeabilizó todo el techo con chova y cemento asfáltico. Además, construyó un muro de contención e instaló tres placas de aluminio selladas con silicón en los accesos principales de la vivienda.

Según la ciudadana, la inversión realizada entre materiales y mano de obra asciende a aproximadamente 310 dólares.

Las adecuaciones buscan impedir el ingreso de agua durante los episodios de lluvias intensas asociados a la actual temporada invernal y al fenómeno de El Niño.

Ferreterías de Guayaquil reportan mayor demanda

La chova es uno de los productos más vendidos en tiempos de lluvias. Foto: Enrique Pesantes.

En el Suburbio de Guayaquil, Víctor Bravo, de la ferretería La Pochita, aseguró que durante las últimas semanas se ha incrementado la demanda de materiales utilizados para reparar techos, controlar goteras y prevenir filtraciones.

Entre los productos más solicitados menciona chova, cemento asfáltico, impermeabilizantes, spray antigoteras, plásticos para cubrir estructuras y cemento plástico.

El mismo escenario reporta Bryan Guerra, de una ferretería ubicada en el sector de La Garzota, al norte de la ciudad, quien también indicó que entre los artículos más solicitados se encuentran los aerosoles selladores y los famosos plásticos negros, utilizados para cubrir puertas, techos, mercadería y objetos transportados en vehículos.

De acuerdo con el comerciante, algunos clientes adquieren entre 10 y 20 metros de plástico para cubrir galpones y otras estructuras.

Según explica, los clientes buscan principalmente materiales para evitar filtraciones en techos y proteger espacios expuestos a las lluvias. Mientras que los costos varían de acuerdo con la magnitud de los daños y las características de cada inmueble.

Reparaciones en viviendas pueden superar los mil dólares

Las personas acuden a las ferreterías en búsqueda de materiales para tapar goteras en casas. Foto: Enrique Pesantes.

De acuerdo con Bravo, una reparación básica en una vivienda pequeña puede oscilar entre 50 y 100 dólares. Sin embargo, cuando existen filtraciones en losas y daños en paredes interiores, los costos pueden incrementarse considerablemente.

“Si tienes loza y filtraciones puede llegar a 1 200 dólares con la pintada de las paredes interiores dañadas”.

El comerciante señaló además que los precios no han experimentado aumentos significativos y que las variaciones se ubican entre el 2% y el 4%.

No obstante, indicó que en determinados momentos se han registrado retrasos en la entrega de productos por parte de proveedores debido al incremento de la demanda.

La prevención sigue siendo la excepción

Aunque las lluvias han impulsado la compra de materiales para proteger viviendas, Bravo sostiene que la mayoría de clientes acude a las ferreterías cuando el problema ya ocurrió. “La mayoría acuden cuando tienen el problema, raro es el que gasta en prevenir”.

La lluvia no perdona ni a los locales, Guerra, por su lado, indicó que el propio establecimiento se vio afectado por las precipitaciones recientes. “Sí compramos sacos de arena porque se nos metió el agua”.

Lluvias disparan ventas en ferreterías en Guayaquil

❓ ¿Qué materiales son los más comprados en las ferreterías de Guayaquil durante la temporada de lluvias? Los productos más solicitados son chova, cemento asfáltico, impermeabilizantes, aerosoles selladores, spray antigoteras, cemento plástico y plásticos negros para cubrir estructuras.

Comerciantes de ferreterías ubicadas en el Suburbio y La Garzota, en Guayaquil, reportan un incremento en la demanda de estos materiales durante las últimas semanas. Los ciudadanos buscan principalmente reparar techos, controlar goteras, evitar filtraciones y proteger sus viviendas de las lluvias. ❓ ¿Cuánto cuesta proteger una vivienda de las lluvias en Guayaquil? Una reparación básica puede costar entre 50 y 100 dólares, mientras que los trabajos más complejos pueden alcanzar los 1 200 dólares, según comerciantes de ferreterías de Guayaquil.

Víctor Bravo, de la ferretería La Pochita, explica que los costos dependen de la magnitud de los daños. Las reparaciones de losas con filtraciones y paredes interiores afectadas pueden elevar considerablemente el presupuesto. Por ejemplo, Nilka Pazmiño invirtió aproximadamente 310 dólares en impermeabilizar su techo y colocar barreras para impedir el ingreso de agua. ❓ ¿Por qué aumentó la venta de impermeabilizantes en Guayaquil? La demanda de impermeabilizantes y materiales para reparar viviendas aumentó debido a las lluvias intensas registradas en Guayaquil y a la necesidad de prevenir filtraciones e inundaciones.

Comerciantes del Suburbio y La Garzota señalan que los clientes buscan productos para proteger techos, puertas y otras estructuras. La preocupación por las precipitaciones y el fenómeno de El Niño también ha motivado a ciudadanos a realizar adecuaciones en sus viviendas. ❓ ¿Qué medidas toman los guayaquileños para evitar que el agua de lluvia ingrese a sus viviendas? Entre las medidas se encuentran impermeabilizar techos, sellar filtraciones, construir muros de contención y colocar barreras en los accesos de las viviendas.

Nilka Pazmiño, residente de la ciudadela 9 de Octubre, al sur de Guayaquil, impermeabilizó su techo con chova y cemento asfáltico, construyó un muro e instaló tres placas de aluminio selladas con silicón. La inversión fue de aproximadamente 310 dólares, después de que una lluvia intensa inundara su vivienda el 26 de octubre de 2026. ❓ ¿Han aumentado los precios de los materiales para proteger viviendas de las lluvias en Guayaquil? Según Víctor Bravo, de la ferretería La Pochita, los precios de estos materiales no han registrado incrementos significativos y las variaciones se ubican entre el 2 % y el 4 %.

Aunque las lluvias han incrementado la demanda de impermeabilizantes, cemento asfáltico y otros productos, el comerciante señala que los principales inconvenientes se relacionan con retrasos ocasionales en las entregas de los proveedores. También sostiene que la mayoría de compradores busca soluciones cuando las filtraciones o inundaciones ya han afectado sus viviendas.

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