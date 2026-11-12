Rayo impactó un transformador durante tormenta eléctrica en el norte de Guayaquil

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

Un rayo impactó la mañana de este jueves 12 de noviembre de 2026 un transformador de energía eléctrica en el sector de Sauces 4, en el norte de Guayaquil, en medio de una tormenta eléctrica que afectaba a la ciudad y Samborondón.

Según los reportes difundidos, la descarga eléctrica provocó que el equipo comenzara a incendiarse frente a un establecimiento comercial ubicado en el sector.

Transformador se incendió por la caída de un rayo en Guayaquil

La caída de un rayo se habría registrado alrededor de las 07:00 de este jueves 12 de noviembre de 2026, en Sauces 4, norte de Guayaquil. La descarga eléctrica habría impactado contra un transformador, provocando un incendio y dejando sin suministro eléctrico a todo el sector de Sauces 4 y parte de Guayacanes.

Personal de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) llegó al lugar aproximadamente a las 08:30 para atender la emergencia y ejecutar los trabajos necesarios para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas.

Los moradores del sector se alertaron por el estruendo y posterior incendio.

Tormenta eléctrica se registró sobre Guayaquil y Samborondón

Durante la mañana se reportó actividad eléctrica en distintos puntos de Guayaquil y Samborondón.

Según la aplicación Amaru señala que se registraron 14 rayos durante los últimos 20 minutos del monitoreo realizado y que el fenómeno avanzaba hacia el noroeste, en dirección al cantón Daule.

Según los reportes, la intensidad de la tormenta disminuía progresivamente durante la mañana.

Descargas se aproximaron a Guayaquil

Los registros indicaban que la tormenta más cercana se ubicaba a aproximadamente 8 kilómetros al noroeste de Yaguachi y a unos 22 kilómetros del centro de Guayaquil.

Asimismo, se reportó que los rayos más cercanos se encontraban a unos 13 kilómetros de la ciudad.

La información disponible señala que el sistema se desplazaba hacia el oeste y que, de mantener su trayectoria, pasaría al norte de Guayaquil con dirección hacia la vía a Samborondón.

Advierten riesgo de acumulación de agua

Los reportes de Amaru también advirtieron sobre un riesgo probable de inundaciones durante la jornada, especialmente en sectores como la vía a Samborondón, La Puntilla y La Aurora.

Ante esta situación, se recomendó evitar calles anegadas y pasos a desnivel.

Pronóstico para este 12 de noviembre en Guayaquil

De acuerdo con el pronóstico meteorológico difundido para Guayaquil, se esperan temperaturas entre 26 °C y 31 °C.

Las condiciones previstas son de cielo parcialmente nublado con claros y lluvias de intensidad variable. El índice de radiación ultravioleta se ubicará en nivel 8, considerado muy alto.

Además, el reporte contempla lloviznas aisladas durante la mañana, chubascos aislados en la tarde y tormenta débil durante la noche.

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