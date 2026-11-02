¿Qué hacer ante truenos y relámpagos? Estas recomendaciones pueden reducir el riesgo

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

Si escuchas truenos u observa relámpagos, debe buscar refugio inmediatamente en un edificio cerrado o en un vehículo. Ante las tormentas eléctricas que acompañan las lluvias en Ecuador, la Presidencia difundió recomendaciones para reducir el riesgo de impactos de rayos, mientras organismos especializados advierten que incluso dentro de una vivienda deben evitarse ciertos aparatos, tuberías, puertas y ventanas.

Qué hacer ante truenos y relámpagos durante una tormenta eléctrica

La Presidencia de Ecuador recordó que las descargas eléctricas representan un peligro tanto en espacios abiertos como dentro de las viviendas.

Entre sus principales recomendaciones para quienes permanecen en casa están:

No utilizar el celular mientras está conectado al cargador.

Alejarse de ventanas y puertas.

Evitar aparatos conectados a la electricidad.

No ducharse ni mantener contacto con el agua de las tuberías.

Llamar al 911 ante una emergencia.

Estas medidas coinciden con las recomendaciones de organismos especializados como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS).

Los CDC explican que un rayo puede ingresar a una construcción a través del cableado eléctrico, las tuberías o incluso elementos metálicos presentes en paredes y pisos. Por eso, estar dentro de una casa reduce considerablemente el riesgo, pero no lo elimina por completo.

Conoce qué hacer ante la presencia de truenos y relámpagos. Y recuerda informarte por canales oficiales. #JuntosAnteElNiño https://t.co/47ccdNYiPO — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) November 2, 2026

Si está dentro de una casa, sigue estas recomendaciones

Durante una tormenta eléctrica:

No se duche, no lave platos ni manipule agua corriente. Los rayos pueden desplazarse a través de las tuberías.

Los rayos pueden desplazarse a través de las tuberías. Evite computadoras, televisores y otros equipos conectados directamente a la red eléctrica.

No utilice teléfonos con cable. Los celulares y teléfonos inalámbricos pueden utilizarse siempre que no estén conectados al cargador.

Los celulares y teléfonos inalámbricos pueden utilizarse siempre que no estén conectados al cargador. Manténgase alejado de ventanas, puertas, balcones y porches.

No se apoye en paredes de concreto ni se acueste sobre pisos de concreto , pues pueden contener estructuras metálicas capaces de conducir electricidad.

, pues pueden contener estructuras metálicas capaces de conducir electricidad. No desenchufe equipos mientras la tormenta ya está sobre la zona. La recomendación es desconectarlos antes de que llegue el evento, si existe tiempo suficiente para hacerlo con seguridad.

El NWS señala que una construcción cerrada con instalaciones eléctricas y de plomería ofrece una protección adecuada. Una marquesina, un cobertizo abierto o una estructura pequeña sin esas características no deben considerarse refugios seguros.

¿Qué hacer si la tormenta te sorprende en la calle?

La recomendación más importante es sencilla: si puedes escuchar un trueno, ya te encuentra lo suficientemente cerca de la tormenta como para estar en riesgo de recibir el impacto de un rayo.

En ese caso:

Entre inmediatamente a un edificio cerrado.

Si no existe uno cerca, busque un automóvil cerrado con techo metálico y las ventanas levantadas .

. No se refugie debajo de un árbol aislado.

Aléjese de cerros, cumbres, lomas y puntos elevados .

. Salga de piscinas, lagunas, ríos y otros cuerpos de agua.

Manténgase lejos de postes, cercas metálicas, cables eléctricos y estructuras conductoras .

. Evite motocicletas, bicicletas, vehículos abiertos y espacios como canchas o parques.

No se refugie bajo pequeños techos abiertos, paradas o estructuras similares.

Los organismos especializados recomiendan permanecer en un lugar seguro durante al menos 30 minutos después de escuchar el último trueno, debido a que los rayos pueden caer lejos del núcleo principal de la tormenta.

Las tormentas eléctricas ya provocaron alertas recientes en Quito, donde se registraron decenas de reportes ciudadanos por lluvias y truenos.

¿Qué hacer si una persona recibe el impacto de un rayo?

Una persona alcanzada por un rayo no queda cargada eléctricamente, por lo que puede ser auxiliada de inmediato.

Se debe llamar al 911, comprobar si respira y si tiene pulso y, cuando sea necesario, iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar si quien presta ayuda conoce el procedimiento. Los CDC recomiendan atención médica urgente incluso cuando la persona sobreviva al impacto inicial.

Quito mantiene atención por las lluvias

Las recomendaciones cobran especial importancia después de varios episodios de lluvia y tormentas eléctricas registrados en Quito durante los últimos días.

EL COMERCIO informó que las precipitaciones dejaron calles anegadas y otras emergencias durante el inicio del feriado.

También se registraron afectaciones asociadas con acumulación de agua, socavones, movimientos en masa y desbordamientos de quebradas. En Chillogallo, por ejemplo, las lluvias ya habían provocado el desbordamiento de una quebrada y el arrastre de lodo y sedimentos hacia una vía.

¿Hasta cuándo continuarán las lluvias en Pichincha?

El Inamhi mantiene una advertencia por incremento de precipitaciones entre el 1 y el 4 de noviembre, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El organismo ubica a Pichincha entre las provincias de la región Interandina donde pueden registrarse lluvias de mayor intensidad, especialmente en sectores occidentales. Además, existe riesgo de crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua en la cordillera occidental de la provincia.

Para Quito, la situación ya llevó al Inamhi a establecer nivel rojo en determinados períodos. EL COMERCIO informó que la capital estuvo bajo pronóstico de lluvia fuerte durante la noche y madrugada del 1 y 2 de noviembre.

La advertencia meteorológica señala que las precipitaciones pueden ocasionar acumulación de agua en viviendas y calles, caída de árboles, problemas de visibilidad, crecidas de cuerpos de agua, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Por eso, mientras continúe el período lluvioso, la principal recomendación ante truenos y relámpagos es suspender las actividades al aire libre y permanecer en un refugio seguro hasta que la tormenta haya terminado.

❓ ¿Qué debo hacer si escucho un trueno?

Debe buscar refugio inmediatamente en un edificio cerrado o vehículo con techo rígido.

Si escucha el trueno, significa que la tormenta se encuentra lo suficientemente cerca como para representar un riesgo de impacto de rayo.

❓ ¿Se puede usar el celular durante una tormenta eléctrica?

Sí, siempre que no esté conectado al cargador.

Los organismos especializados recomiendan evitar equipos conectados directamente a la red eléctrica durante una tormenta.

❓ ¿Es peligroso bañarse durante una tormenta eléctrica?

Sí. No se recomienda ducharse ni manipular agua corriente mientras existan rayos.

Una descarga puede viajar por las tuberías de una construcción.

❓ ¿Es seguro refugiarse debajo de un árbol durante una tormenta?

No. Los árboles aislados no son refugios seguros ante los rayos.

También deben evitarse lugares elevados, cuerpos de agua, estructuras abiertas y objetos metálicos.

❓ ¿Hasta cuándo se prevén lluvias en Pichincha?

El Inamhi mantiene una advertencia por incremento de precipitaciones hasta el 4 de noviembre.

Pichincha está entre las provincias donde pueden presentarse lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.