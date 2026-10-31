Las lluvias anegan calles de Quito y causan inundaciones en varios sectores

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias de este sábado 31 de octubre de 2026 dejaron calzadas mojadas y calles anegadas en varias vías de Quito. El COE Metropolitano atendió una inundación en El Condado, en la Administración Zonal La Delicia. Además, la AMT reportó tierra acumulada en la calle Julio Ramos, en el Comité del Pueblo.

Las intensas lluvias también provocaron acumulación de agua en en el centro norte, por La Bota, en la av. Eloy Alfaro y Molineros, la av. Seis de Diciembre y Cucardas, en la Real Audiencia, en norte de la ciudad.

El alcalde Pabel Muñoz informó en su cuenta de X que los equipos municipales ya estaban atendiendo reportes de acumulación de agua, sumideros taponados y arrastre de material en sectores como Carcelén, La Ofelia, Comité del Pueblo y Calderón.

¿Qué reportan las instituciones?

El COE Quito informó que atiende una inundación en El Condado. Hasta ese lugar llegaron Bomberos Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Agua de Quito. Además, el organismo monitorea la ciudad con las cámaras de la EPMSeguridad, dentro del Plan Lluvias.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, por las lluvias, hay acumulación de tierra en la calle Julio Ramos. Sin embargo, la maquinaria ya trabaja en la limpieza. La AMT también pidió circular a la velocidad permitida y mantener la distancia con otros vehículos, porque la lluvia dificulta la visibilidad.

Adicionalmente, tras la fuerte lluvia, el arrastre de basura y escombros provocó que el sistema de alcantarillado en los sectores La Ofelia, Galo Plaza Lasso y Luis Tufiño trabaje a presión.

El personal operativo de Epmaps – Agua de Quito trabaja en la desobstrucción y limpieza de las rejillas para facilitar el drenaje y permitir que descienda el nivel de agua acumulada.

¿Qué dice el INAMHI sobre las lluvias en Quito y la Sierra?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) reportó, a las 13:00 de este sábado, lluvias con tormentas en la Sierra norte. El monitoreo satelital incluye Otavalo, Quito, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Mejía, Sigchos y Latacunga. Además, el instituto advierte que las lluvias continuarán en las próximas horas.

Para la noche y la madrugada, de las 19:00 de este sábado a las 07:00 del domingo 1 de noviembre, el pronóstico del Inahmi prevé lluvia normal o moderada en Quito, Mejía y Rumiñahui.

En cambio, para Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de Los Bancos, en Pichincha, el instituto anticipa lluvia fuerte. Es decir, una lluvia que varía en duración y puede prolongarse.

¿Qué hacer?

Ante las lluvias, las autoridades recomiendan conducir con precaución. Por lo tanto, reduzca la velocidad, mantenga la distancia y evite pasar por calles anegadas. Asimismo, siga las indicaciones de los agentes en las vías afectadas.

¿Qué falta por conocer?

Las instituciones no informan si hay personas afectadas por la inundación en El Condado. Tampoco precisan cuántas vías tienen acumulación de agua ni a qué hora se normalizará la circulación. Por eso, conviene revisar las cuentas oficiales de la AMT, del COE Quito y del INAMHI antes de salir.

Si necesita reportar una emergencia, llame al 911.

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