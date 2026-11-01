Quito pasa a nivel rojo por lluvia fuerte esta noche y madrugada

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

Lluvias en varios sectores de Quito este domingo 1 de noviembre de 2026. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) pidió a los conductores evitar la avenida Mariscal Sucre. Y el pronóstico del INAMHI ubica a la capital en nivel rojo para la noche y la madrugada.

¿Qué pide la AMT por las lluvias en Quito?

La AMT informó que llueve en algunos sectores de la ciudad. Por eso, recomendó circular a la velocidad permitida y mantener una distancia adecuada con los demás vehículos. La entidad advirtió que la lluvia dificulta la visibilidad.

Además, la agencia pidió evitar la circulación por sectores como la avenida Mariscal Sucre. Esa vía atraviesa la ciudad de sur a norte y concentra alto tráfico durante los fines de semana.

¿Qué prevé el Inahmi para esta noche?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) ubica a Quito en nivel rojo entre las 19:00 de este domingo y las 07:00 del lunes 2 de noviembre. Ese nivel corresponde a lluvia fuerte, es decir, una precipitación que varía en duración y puede prolongarse.

En la misma provincia, el pronóstico incluye a Rumiñahui, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito con lluvia fuerte. En cambio, San Miguel de Los Bancos aparece con tormenta, que suma vientos, rayos y truenos. Cayambe, Mejía y Pedro Moncayo registran lluvia normal o moderada.

El nivel rojo no es nuevo para la capital. Durante este domingo, el pronóstico ya ubicaba a Quito en ese nivel entre las 07:00 y las 19:00. Por lo tanto, la jornada completa transcurre bajo ese escenario.

¿Qué dejaron las lluvias del sábado 31 de octubre?

Las precipitaciones del sábado dejaron afectaciones en la ciudad. El COE Metropolitano atendió una inundación en El Condado, en la Administración Zonal La Delicia, con apoyo de Bomberos Quito y de Agua de Quito. La AMT, por su parte, reportó acumulación de tierra en la calle Julio Ramos.

Asimismo, la Empresa Eléctrica Quito trabajó en Chilibulo para restablecer el servicio en La Magdalena, Hermano Miguel, La Unión y El Paraíso, en el sur de la ciudad.

¿Qué hacer ante la lluvia en Quito?

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad y evitar las calles anegadas. También piden no cruzar quebradas ni acercarse a taludes durante las precipitaciones. Finalmente, conviene revisar las cuentas oficiales de la AMT, del COE Quito y del INAMHI antes de salir.

Cualquier emergencia se reporta al 911.

Más información sobre las lluvias en Quito