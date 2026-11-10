Sujetos armados asaltaron una vivienda en Samborondón y amarraron a sus ocupantes

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Un grupo de sujetos armados habría irrumpido en una vivienda de una urbanización ubicada en la vía a Samborondón, la noche del domingo 8 de noviembre de 2026.

Durante el asalto, los delincuentes habrían sometido y amarrado a las víctimas, mientras perpetraban el robo en el inmueble.

Lo que se conoce del asalto en urbanización de Samborondón

El robo se produjo la noche del domingo 8 de noviembre, cuando varios sujetos armados ingresaron a la urbanización y sometieron a los habitantes de la vivienda para finalmente amarrarlos y sustraer las pertenencias que tenían al interior de la casa.

Segúni información recogida por Ecuavisa, el propietario de la vivienda es un exdirector de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Mientras que la urbanización sería Laguna Dorada.

Los responsables huyeron con las pertenencias.

Se investiga asalto en urbanización de Samborondón

Al lugar de los hechos llegó personal de la Policía Nacional para proceder con las diligencias respectivas, como la recopilación de indicios y versiones de las víctimas.

Al momento se desconoce en cuánto estarían valoradas las pérdidas, y qué objetos fueron los sutraídos.

Asalto en vivienda de Samborondón; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en una urbanización de Samborondón el 8 de noviembre de 2026?

Un grupo de sujetos armados habría ingresado a una vivienda de una urbanización ubicada en la vía a Samborondón, donde sometió y amarró a sus habitantes para robar sus pertenencias.

El asalto ocurrió la noche del domingo 8 de noviembre de 2026. Los delincuentes habrían irrumpido en el inmueble, reducido a las víctimas y sustraído varios objetos de valor antes de huir. ❓ ¿En qué urbanización de Samborondón ocurrió el asalto? El robo se habría registrado en la urbanización Laguna Dorada, ubicada en la vía a Samborondón, en Guayas. Según información recogida por Ecuavisa, varios sujetos armados ingresaron a la urbanización y perpetraron el asalto en una vivienda. La identificación de la urbanización todavía no cuenta con confirmación oficial en la información disponible. ❓ ¿Quién es el propietario de la vivienda asaltada en Samborondón? El propietario de la vivienda sería un exdirector de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

De acuerdo con información difundida por Ecuavisa, el inmueble pertenece a un exfuncionario de la entidad de tránsito. Hasta el momento, no se ha precisado públicamente su identidad ni se han difundido mayores detalles sobre las víctimas del asalto. ❓ ¿Qué se llevaron los delincuentes durante el robo en Samborondón? Los sujetos armados sustrajeron pertenencias del interior de la vivienda, aunque todavía se desconoce qué objetos fueron robados y el valor económico de las pérdidas.

Los delincuentes habrían sometido y amarrado a los ocupantes del inmueble antes de llevarse sus pertenencias. La Policía Nacional inició las diligencias para esclarecer las circunstancias del asalto e identificar a los responsables. ❓ ¿Qué se sabe de la investigación policial por el asalto en Samborondón? La Policía Nacional inició las investigaciones del robo mediante la recopilación de indicios y versiones de las víctimas. Agentes policiales acudieron a la vivienda tras el asalto registrado el domingo 8 de noviembre de 2026. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha establecido públicamente el monto de las pérdidas ocasionadas por el robo.

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