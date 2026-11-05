Captaba a menores por redes sociales y los habría extorsionado con fotos íntimas

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Dos menores de edad fueron rescatadas durante un allanamiento a una vivienda en Guayaquil, donde presuntamente permanecían retenidas bajo amenazas de extorsión este 5 de noviembre de 2026. Durante la intervención, los agentes también detuvieron a un hombre de 48 años, quien habría tenido en su poder material de abuso sexual infantil.

El procedimiento se desarrolló como parte del Operativo Apolo 38, ejecutado en distintos sectores de Guayaquil y Samborondón, con el objetivo de debilitar las estructuras de grupos de delincuencia organizada vinculados con delitos como el tráfico de drogas, la extorsión y el robo.

Rescatan a dos menores en caso de presunta extorsión sexual en Guayaquil

En el distrito Florida, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), junto con la Fiscalía, ejecutó un allanamiento por una denuncia relacionada con presuntas amenazas y extorsión sexual contra dos menores de edad.

La intervención permitió la aprehensión de un hombre de 48 años y el decomiso de cinco dispositivos móviles que contendrían presunto material de abuso sexual infantil. Los menores fueron rescatados y entregados a su madre.

El general Walter Villarroel, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, informó que el detenido registra antecedentes penales por abuso sexual infantil y una detención previa por pornografía infantil.

Según explicó, el sospechoso utilizaba las redes sociales para identificar y acercarse a menores de edad, con quienes buscaba establecer vínculos de amistad y ganarse su confianza. Una vez conseguido este acercamiento, comenzaba a solicitarles fotografías y videos de contenido sexual.

“A través de las redes sociales perfilaba a menores de edad con la finalidad de socializar una amistad, y una vez que cumplía con este cometido, empezaba a solicitar videos y fotografías sugestivos de cierto carácter sexual”, detalló Villarroel.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el sospechoso posteriormente habría utilizado ese material para extorsionar a las víctimas, mediante amenazas y presiones.

Veinte personas fueron aprehendidas en operativo Apolo 38

Las acciones se desarrollaron mediante 40 intervenciones simultáneas en los distritos Durán, Nueva Prosperina, Florida, Pascuales, Modelo, Sur, Esteros, Portete, 9 de Octubre, Ceibos y Samborondón. Según las autoridades, el operativo buscó afectar las economías ilícitas de organizaciones como Los Tiguerones, Los Lobos, Freddy Kruger, Fatales, Águilas, Mafia 18, Chone Killer y Lagartos.

Como resultado de los operativos, la Policía reportó la aprehensión de 20 personas, entre ellas 18 hombres y dos mujeres.

Además, se incautaron 14 armas de fuego, de las cuales 12 eran cortas y dos largas. También fueron decomisadas 94 municiones, tres alimentadoras y dos armas blancas.

Más de 8.000 dosis de droga fueron retiradas de circulación

Entre las evidencias levantadas durante el Operativo Apolo 38 constan 8.156 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, seis teléfonos móviles y dos cámaras de videovigilancia presuntamente utilizadas por estructuras delictivas.

La intervención también permitió recuperar y retener siete vehículos y 21 motocicletas que serán sometidos a las investigaciones correspondientes para determinar su vinculación con actividades ilícitas.

Recuperan arroz robado en Nueva Prosperina

Uno de los casos más relevantes ocurrió en el circuito Flor de Bastión, en Nueva Prosperina, donde agentes policiales, en coordinación con Segura EP, lograron recuperar 28 quintales de arroz presuntamente sustraídos.

Durante el procedimiento también fueron retenidos dos vehículos que estarían relacionados con el hurto de la mercadería, mientras continúan las investigaciones para identificar a todos los involucrados.

Policía busca debilitar economías criminales

La institución señaló que estas operaciones forman parte de una estrategia para reducir la capacidad logística y financiera de los grupos delictivos que operan en la Zona 8.

Con el Operativo Apolo 38, la Policía aseguró que busca fortalecer la seguridad ciudadana, combatir a las organizaciones criminales y afectar las redes que sostienen sus actividades ilícitas.

Hombre pedía fotos íntimas a menores por redes sociales; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo fueron rescatadas dos menores de edad en Guayaquil? Dos menores de edad fueron rescatadas por la Dinapen y la Fiscalía durante un allanamiento realizado el 5 de noviembre de 2026 en el distrito Florida, en Guayaquil, por un presunto caso de extorsión sexual. Las víctimas presuntamente permanecían retenidas bajo amenazas en una vivienda. Durante la intervención, los agentes detuvieron a un hombre de 48 años y decomisaron cinco dispositivos móviles que contendrían material de abuso sexual infantil. Las menores fueron entregadas a su madre. ❓ ¿Cómo operaba el sospechoso de extorsión sexual a menores en Guayaquil? Según la Policía Nacional, el sospechoso utilizaba las redes sociales para acercarse a menores de edad, ganarse su confianza y solicitarles fotografías y videos de contenido sexual, que posteriormente habría utilizado para extorsionarlos.

El general Walter Villarroel, comandante de la Zona 8, explicó que el detenido registra antecedentes penales por abuso sexual infantil y una detención previa por pornografía infantil. Las investigaciones señalan que habría recurrido a amenazas y presiones contra las víctimas. ❓ ¿Cuántas personas fueron detenidas durante el Operativo Apolo 38 en Guayaquil y Samborondón? La Policía Nacional reportó la aprehensión de 20 personas, entre ellas 18 hombres y dos mujeres, durante el Operativo Apolo 38, ejecutado el 5 de noviembre de 2026.

Las autoridades realizaron 40 intervenciones simultáneas en distintos distritos de Guayaquil, Durán y Samborondón. El objetivo fue debilitar las estructuras de organizaciones delictivas vinculadas con el tráfico de drogas, la extorsión, el robo y otros delitos. ❓ ¿Qué armas, drogas y vehículos fueron incautados durante el Operativo Apolo 38? La Policía incautó 14 armas de fuego, 94 municiones y 8.156 dosis de droga. Además, recuperó o retuvo siete vehículos y 21 motocicletas durante las intervenciones.

Entre las evidencias también constan tres alimentadoras, dos armas blancas, seis teléfonos móviles y dos cámaras de videovigilancia presuntamente utilizadas por estructuras criminales. Los vehículos y las motocicletas serán investigados para determinar su posible relación con actividades ilícitas. ❓ ¿Qué organizaciones criminales fueron intervenidas durante el Operativo Apolo 38? El Operativo Apolo 38 buscó afectar las economías ilícitas de organizaciones como Los Tiguerones, Los Lobos, Freddy Kruger, Fatales, Águilas, Mafia 18, Chone Killer y Lagartos.

Las intervenciones se ejecutaron en los distritos Durán, Nueva Prosperina, Florida, Pascuales, Modelo, Sur, Esteros, Portete, 9 de Octubre, Ceibos y Samborondón. Según la Policía Nacional, estas acciones forman parte de una estrategia para reducir la capacidad logística y financiera de las organizaciones criminales que operan en la Zona 8.

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