Interpol rastrea grupos de abuso infantil y encuentra archivos en Ecuador

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Ecuador formó parte de una operación internacional contra la producción y distribución de material de abuso sexual infantil que involucró a 17 países de América Latina y Europa. Interpol difundió este jueves 15 de octubre de 2026 los resultados de cuatro intervenciones policiales que se desarrollaron entre marzo y septiembre, con investigaciones sobre el uso de aplicaciones de mensajería y criptomonedas para comercializar este contenido.

Interpol identifica más de 4 000 archivos de abuso sexual infantil en Ecuador

Las investigaciones en Ecuador permitieron identificar a una persona que integraba un grupo de mensajería en el que los usuarios compartían material de abuso sexual infantil.

A partir de ese hallazgo, las autoridades profundizaron las investigaciones y analizaron dispositivos electrónicos. Los agentes encontraron más de 4 000 archivos y aproximadamente 15 GB de imágenes relacionadas con estos abusos.

Los investigadores también identificaron la participación de adolescentes en grupos de mensajería que operaban en Ecuador, Argentina, Costa Rica, Perú y España. Algunos solicitaban contenido de abuso sexual infantil, mientras que otros lo distribuían.

Operativo internacional de Interpol deja 95 detenidos en 17 países

La operación formó parte del proyecto internacional Confluencia, que reunió a las fuerzas policiales de 17 países para investigar la producción, difusión y comercialización de material de explotación y abuso sexual infantil.

Las cuatro intervenciones policiales dejaron 95 sospechosos detenidos, 127 órdenes de registro ejecutadas y un menor rescatado.

Del total de detenidos, aproximadamente el 89 % corresponde a hombres y el 11 % a mujeres.

Las investigaciones se concentraron en grupos de mensajería que utilizaban herramientas digitales para intercambiar contenido y recibir pagos mediante criptomonedas.

Interpol explicó que estas plataformas también permiten captar menores, coordinar abusos y establecer contactos entre personas involucradas en estas actividades. La circulación constante de imágenes y videos provoca nuevas situaciones de victimización para los niños que aparecen en ellos.

Los países participantes fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Panamá, Paraguay, Perú, España y Uruguay.

Policía de Colombia rescata a niña de cinco años víctima de abuso sexual

En Colombia, la Policía protegió a una niña de cinco años y detuvo a uno de sus progenitores, quien producía y vendía material de abuso sexual infantil a través de Internet.

La Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños de Interpol permitió relacionar distintos archivos que mostraban a la misma víctima.

Entre las imágenes, los investigadores encontraron registros que databan de cuando la niña tenía un año.

Panamá y Argentina registran detenciones por distribución y extorsión sexual

En Panamá, las autoridades arrestaron al administrador de un grupo de mensajería que difundía imágenes de abuso sexual infantil. El grupo contaba con más de 700 usuarios.

En Argentina, la Policía detuvo a un sospechoso que mantenía contacto con más de 260 niñas de diferentes países.

El hombre enfrenta acusaciones por supuesta extorsión sexual contra menores. Según las investigaciones, solicitaba imágenes y videos cada vez más explícitos a las víctimas y las amenazaba cuando intentaban negarse.

Interpol busca identificar a más víctimas y sospechosos

Stephen Fry, director ejecutivo de Apoyo a la Investigación de Interpol, señaló que las plataformas digitales adquieren cada vez mayor protagonismo en la comercialización de material de abuso sexual infantil.

El funcionario destacó la importancia de la cooperación entre las fuerzas policiales de distintos países y las empresas privadas para enfrentar estos delitos.

Interpol continuará con el análisis del material incautado durante las operaciones. Las autoridades esperan identificar a más personas involucradas y a menores en riesgo, además de adoptar nuevas medidas de protección.

El proyecto Confluencia recibió financiamiento del programa EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea y de la Fundación para la Dignidad Humana, a través del Programa de Interpol para la Prevención del Ciclo del Daño.

La iniciativa también contó con el apoyo de AC3 Ameripol y Red Elipsia, una red internacional de investigadores especializados en explotación y abuso sexual infantil mediante tecnologías digitales.

Abuso sexual infantil; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué descubrió Interpol en Ecuador durante la operación contra el abuso sexual infantil? Las autoridades identificaron más de 4 000 archivos y aproximadamente 15 GB de imágenes relacionadas con abuso sexual infantil durante las investigaciones en Ecuador.

Contexto: Las diligencias comenzaron con la identificación de una persona que participaba en un grupo de mensajería donde se compartía este material. Posteriormente, los investigadores analizaron dispositivos electrónicos y encontraron los archivos. ❓ ¿Cuántas personas fueron detenidas en la operación internacional de Interpol contra el abuso sexual infantil? La operación internacional dejó 95 sospechosos detenidos en el marco de cuatro intervenciones policiales desarrolladas entre marzo y septiembre de 2026.

Contexto: Interpol difundió los resultados el jueves 15 de octubre. Las intervenciones también incluyeron 127 órdenes de registro y permitieron rescatar a una menor de edad. Participaron 17 países de América Latina y Europa. ❓ ¿Cuántas personas fueron detenidas en Ecuador por la operación de Interpol? La información difundida no precisa cuántas personas fueron detenidas en Ecuador durante la operación internacional.

Contexto: Interpol confirmó 95 detenciones en el conjunto de países participantes. En Ecuador, las investigaciones permitieron identificar a una persona vinculada con un grupo de mensajería y localizar más de 4 000 archivos relacionados con abuso sexual infantil. ❓ ¿Qué es el proyecto Confluencia de Interpol? Confluencia es un proyecto internacional de cooperación policial para investigar la producción, distribución y comercialización de material de explotación y abuso sexual infantil.

Contexto: La iniciativa reunió a fuerzas policiales de 17 países. Sus investigaciones se concentraron en redes digitales que utilizaban aplicaciones de mensajería y criptomonedas para intercambiar contenido y recibir pagos. ❓ ¿Qué países participaron en la operación Confluencia de Interpol? Participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Panamá, Paraguay, Perú, España y Uruguay.

Contexto: Las fuerzas policiales de estos 17 países participaron en cuatro intervenciones entre marzo y septiembre de 2026. Las autoridades investigaron redes de producción, distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil. ❓ ¿Cómo utilizaban las redes investigadas las aplicaciones de mensajería y las criptomonedas? Según Interpol, los grupos investigados utilizaban aplicaciones de mensajería para intercambiar material de abuso sexual infantil y criptomonedas para recibir pagos por su comercialización.

Contexto: Las investigaciones también identificaron el uso de plataformas digitales para contactar a menores, coordinar abusos y conectar a personas involucradas en estas actividades. La información no identifica aplicaciones ni criptomonedas específicas. ❓ ¿Qué relación encontraron los investigadores entre adolescentes y grupos de mensajería en Ecuador? Los investigadores identificaron adolescentes que participaban en grupos de mensajería vinculados con material de abuso sexual infantil en Ecuador, Argentina, Costa Rica, Perú y España.

Contexto: Según Interpol, algunos solicitaban este contenido y otros lo distribuían. El reporte no especifica cuántos adolescentes participaron ni cuántos corresponden a Ecuador. ❓ ¿Qué ocurrió con la niña de cinco años rescatada en Colombia durante la operación de Interpol? La Policía de Colombia protegió a una niña de cinco años y detuvo a uno de sus progenitores, señalado por producir y vender material de abuso sexual infantil a través de Internet.

Contexto: La Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños de Interpol permitió relacionar archivos que mostraban a la misma víctima. Los investigadores encontraron imágenes que databan de cuando la niña tenía un año. ❓ ¿Qué descubrieron las autoridades en un grupo de mensajería de Panamá? Las autoridades de Panamá detuvieron al administrador de un grupo de mensajería con más de 700 usuarios que difundía material de abuso sexual infantil.

Contexto: El caso formó parte de las investigaciones internacionales de Interpol sobre el intercambio de contenido de explotación sexual infantil mediante plataformas digitales. ❓ ¿Por qué detuvieron a un hombre relacionado con más de 260 niñas en Argentina? La Policía de Argentina detuvo a un sospechoso que mantenía contacto con más de 260 niñas de distintos países y enfrenta acusaciones por supuesta extorsión sexual contra menores.

Contexto: Según las investigaciones, el hombre solicitaba imágenes y videos cada vez más explícitos y amenazaba a las víctimas cuando intentaban negarse. El caso forma parte de los resultados difundidos por Interpol. ❓ ¿Cuántos allanamientos se realizaron en la operación internacional contra el abuso sexual infantil? Las cuatro intervenciones internacionales incluyeron la ejecución de 127 órdenes de registro.

Contexto: Las diligencias se desarrollaron entre marzo y septiembre de 2026 en el marco del proyecto Confluencia. El reporte no especifica cuántos registros se efectuaron en Ecuador. ❓ ¿Qué porcentaje de los detenidos en la operación de Interpol corresponde a hombres y mujeres? Aproximadamente el 89 % de las 95 personas detenidas corresponde a hombres y el 11 % a mujeres, según Interpol.

Contexto: Estas proporciones corresponden al total internacional de sospechosos detenidos durante las cuatro intervenciones. No existe un desglose por sexo para Ecuador en la información proporcionada.

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