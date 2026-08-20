Policía Nacional del Ecuador extradita a acusado de pornografía infantil

En el Distrito Metropolitano de Quito, la Policía Nacional del Ecuador, mediante el trabajo coordinado de sus unidades especializadas y en enlace operativo con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), llevó a cabo este jueves 20 de agosto de 2026 la extradición formal del ciudadano estadounidense Jude D., requerido por instancias judiciales del país norteamericano, acusado de pornografía infantil.

Operativo de la Policía Nacional para entregar a acusado de pornografía infantil

La captura inicial del implicado se ejecutó el pasado 2 de junio de 2026 a cargo de miembros de la Unidad Nacional Contra Estructuras Criminales Complejas (UNECC), quienes actuaron en cumplimiento de una orden judicial emitida por autoridades de los Estados Unidos, concretamente procedentes del estado de Massachusetts.

A partir de esa aprehensión, la Policía Nacional del Ecuador y los delegados de Interpol articularon las fases jurídicas obligatorias para viabilizar su entrega legal.

Cargos penales y requerimiento internacional

El ciudadano extranjero afronta un proceso judicial en su nación de origen por el presunto cometimiento de delitos vinculados con la tenencia y posesión de pornografía infantil.

Una vez finalizadas todas las etapas y requisitos previstos en los acuerdos bilaterales de extradición, el personal especializado coordinó el dispositivo para hacer efectiva su transferencia hacia la jurisdicción estadounidense requirente.

Traslado y entrega en el aeropuerto de Tababela

Las unidades de seguridad organizaron y desarrollaron un operativo de custodia para trasladar al procesado hasta las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, situado en la parroquia de Tababela.

En la terminal aérea de la capital, los uniformados ecuatorianos hicieron la entrega formal del sujeto a funcionarios pertenecientes al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), quienes asumieron la custodia para su traslado a territorio estadounidense, donde deberá comparecer ante los jueces competentes.

Cooperación y combate a delitos transnacionales

La institución del orden destacó que este procedimiento refleja los resultados de la cooperación policial internacional para ubicar y poner a disposición judicial a personas requeridas por cortes foráneas.

La Policía Nacional del Ecuador reiteró que robustece de forma permanente estos mecanismos de asistencia mutua para frenar delitos transnacionales y evitar que el territorio ecuatoriano sea empleado como espacio de refugio por personas prófugas de la justicia extranjera.

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