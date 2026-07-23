Ecuador registra 10 detenidos por supuesta red internacional de comercialización de pornografía infantil

El 23 de julio de 2026, Ecuador registró la detención de 10 personas por su supuesta participación en una red de comercialización de pornografía infantil. Este operativo internacional, que involucró a varias naciones, fue informado por el ministro del Interior, John Reimberg, este jueves 23 de julio de 2026.
La Policía Nacional de Ecuador llevó a cabo esta intervención en coordinación con autoridades de países como Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. La acción se denominó Gran Fénix 45/Gran Orión 05.
Las investigaciones revelaron que la organización operaba mediante una plataforma de mensajería instantánea.
Los miembros compartían, transmitían, descargaban y almacenaban material relacionado con comercialización de pornografía infantil en Ecuador. Las autoridades identificaron a un total de 715 usuarios distribuidos en los países participantes del operativo.
Los agentes localizaron a 10 usuarios en territorio ecuatoriano. La distribución de los detenidos fue la siguiente:
La Policía Nacional indicó que las detenciones se realizaron como parte de las investigaciones por el presunto delito de comercialización de pornografía que involucra a niñas, niños o adolescentes.
Hasta el momento, las autoridades no han divulgado las identidades de los detenidos ni detalles adicionales sobre las diligencias efectuadas durante el operativo.
A medida que avanzan las investigaciones, se busca determinar el alcance de las actividades atribuidas a los involucrados y establecer posibles conexiones con otros integrantes de la red internacional.