Hallan un cadáver maniatado en el estero Salado, en Guayaquil

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

La mañana de este jueves 5 de noviembre de 2026, moradores y pescadores encontraron el cadáver de un hombre que flotaba en el estero Salado, a la altura del segundo puente de la vía Perimetral, en el sector de la cooperativa 22 de Julio, al sur de Guayaquil. Los habitantes observaron el cuerpo alrededor de las 06:00 y utilizaron canoas para acercarlo hasta la orilla.

El hombre tenía las manos y los tobillos atados. Además, moradores señalaron que presentaba dos aparentes heridas de arma de fuego. Sin embargo, las autoridades todavía no confirman estos detalles ni establecen las causas de su muerte. La víctima tampoco ha sido identificada, pues no encontraron documentos entre sus pertenencias.

Pescadores y moradores trasladaron el cadáver hasta la orilla

El hallazgo ocurrió cuando los habitantes de la cooperativa 22 de Julio observaron un cuerpo que flotaba en las aguas del estero Salado. Según sus testimonios, lo vieron aproximadamente a las 06:00 de este jueves. Poco después, pescadores que se preparaban para comenzar sus actividades se acercaron y comprobaron que se trataba de una persona sin vida.

Los moradores y pescadores utilizaron canoas para acercar el cadáver hasta la orilla. Con esta acción evitaron que la corriente continuara arrastrándolo. Después alertaron a la Policía Nacional sobre el hallazgo.

De acuerdo con las versiones recogidas en el lugar, el fallecido tendría entre 40 y 45 años. Los habitantes también señalaron que tenía las manos y los tobillos amarrados. A esto se suman dos aparentes heridas de bala y posibles signos de descomposición que observaron en el cuerpo.

No obstante, estos elementos corresponden a testimonios de los moradores. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que las lesiones sean impactos de arma de fuego ni han determinado cuánto tiempo llevaba el hombre en el agua.

Dinased y Criminalística investigan el hallazgo en Guayaquil

Tras recibir la alerta, dos agentes de la Policía llegaron al sitio y solicitaron la intervención de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased). También se requirió la presencia de personal de Criminalística y Medicina Legal para realizar el levantamiento del cadáver y recopilar indicios.

Los agentes deberán establecer la identidad del fallecido y determinar las circunstancias en las que terminó en el estero Salado. Entre las posibles diligencias consta la revisión de reportes de personas desaparecidas para buscar información que permita reconocerlo.

En el procedimiento también intervino personal policial del servicio preventivo, que acordonó el área para impedir el ingreso de personas mientras los equipos especializados realizaban su trabajo.

El cadáver será trasladado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil. Allí, los especialistas podrán realizar los procedimientos correspondientes para avanzar en su identificación y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta las 10:30 de este jueves 5 de noviembre, la Policía no había confirmado si el caso corresponde a una muerte violenta. Tampoco había establecido las causas de la muerte ni las circunstancias en las que el cuerpo llegó hasta ese punto del estero Salado.

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