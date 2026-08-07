Encuentran un cuerpo con una herida de bala cerca de Guápulo, en Quito

La Dinased investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue localizado la mañana de este viernes 7 de agosto de 2026 en San Francisco de Miravalle, cerca de Guápulo, en el oriente de Quito.

La víctima, que tendría aproximadamente 30 años, no había sido identificada hasta el momento de las primeras diligencias. Durante la inspección preliminar, los peritos encontraron una herida de bala en la parte frontal de la cabeza.

Un habitante encontró el cuerpo cuando iba a trabajar

El hallazgo se produjo alrededor de las 06:30 en una vía de tercer orden del sector, en el trayecto hacia Auqui de Monjas. El cuerpo estaba tendido de costado.

Un habitante que se dirigía a su trabajo observó el cadáver y comunicó lo ocurrido a otros moradores. La alerta también fue difundida mediante el chat comunitario antes de ser reportada al ECU 911.

Dinased revisa cámaras para identificar a la víctima

Personal de Criminalística y Dinased acudió al sitio para efectuar la inspección ocular técnica y levantar los primeros indicios. El procedimiento de levantamiento del cadáver terminó después de las 08:10.

Los restos fueron trasladados al Centro de Investigaciones Forenses para la autopsia. La investigación incluye la revisión de cámaras de seguridad y entrevistas en el sector para identificar al hombre y determinar las circunstancias y el móvil de su muerte.

Investigan el hallazgo de un hombre sin vida cerca de Guápulo; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió en San Francisco de Miravalle, en Quito? El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este viernes 7 de agosto de 2026 en San Francisco de Miravalle, cerca de Guápulo.

Durante la inspección preliminar, los peritos encontraron una herida de bala en la parte frontal de la cabeza. ❓¿Quién encontró el cuerpo en San Francisco de Miravalle? Un habitante que se dirigía a su trabajo observó el cadáver alrededor de las 06:30 en una vía de tercer orden del sector.

El hallazgo fue comunicado a otros moradores y posteriormente reportado al ECU 911. ❓¿La víctima ya fue identificada? No. Durante las primeras diligencias, el hombre todavía no había sido identificado.

Las autoridades estimaron que tendría aproximadamente 30 años. ❓¿Qué hicieron Criminalística y Dinased en el lugar? Los agentes realizaron la inspección ocular técnica, levantaron indicios y efectuaron el procedimiento de levantamiento del cadáver.

Los restos fueron trasladados al Centro de Investigaciones Forenses para la autopsia. ❓¿Qué investiga ahora la Dinased? La investigación busca identificar a la víctima y establecer las circunstancias y el móvil de su muerte.

Para ello, los agentes revisan cámaras de seguridad y realizan entrevistas a habitantes del sector.

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