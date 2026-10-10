Una mujer y una niña secuestradas fueron liberadas en Milagro durante operativos contra la extorsión

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este sábado 10 de octubre de 2026 sobre seis operativos de la Policía Nacional contra la extorsión y el secuestro extorsivo. Las acciones dejaron 14 personas aprehendidas y permitieron liberar a una mujer y a su hija de seis años, según publicó en X.

Los operativos, identificados como Libertad 1110 al 1116, se ejecutaron en Quito, Loja, Quevedo, Santa Rosa y Milagro.

Extorsiones con amenazas y pedidos de dinero

En Quito, una persona fue aprehendida por su supuesta vinculación con una extorsión a un taxista. Según la información difundida, le exigían 5 000 dólares mediante mensajes y llamadas por WhatsApp, con amenazas contra su vida y la de sus familiares. La Policía reportó el hallazgo de un teléfono móvil y un comprobante de pago.

En Loja fueron aprehendidas tres personas por una supuesta extorsión a un comerciante. Le habrían exigido 5 000 dólares bajo amenazas de muerte. Como indicios, se reportaron cuatro teléfonos, dos cascos, un vehículo, una motocicleta y 105 dólares en efectivo.

En Quevedo, dos personas fueron aprehendidas por una supuesta extorsión en la que se exigían 15 000 dólares a un ciudadano para no atentar contra su vida ni la de sus familiares. En otro operativo en esa ciudad, tres personas fueron aprehendidas por una exigencia de 3 000 dólares a una comerciante, bajo amenazas contra su vivienda y sus familiares.

OPERATIVOS LIBERTAD 1110 AL 1116: 14 APREHENDIDOS Y DOS VÍCTIMAS DE SECUESTRO EXTORSIVO LIBERADAS La Policía Nacional, a través de la UNASE, ejecutó seis operativos contra la extorsión y el secuestro extorsivo en Quito, Loja, Quevedo, Quinsaloma, Santa Rosa y Milagro. Como resultado, 14 personas fueron aprehendidas y una mujer y una niña de seis años fueron liberadas, tras ser secuestradas por sujetos armados que exigían USD 6.000 por su liberación. LIBERTAD 1110 – QUITO: Un ciudadano fue aprehendido por su presunta vinculación con extorsiones contra un taxista, a quien exigían USD 5.000 mediante mensajes y llamadas de WhatsApp, bajo amenazas contra su vida y la de sus familiares. Indicios: 1 teléfono móvil y 1 comprobante de pago. LIBERTAD 1112 – LOJA: Tres personas fueron aprehendidas por presuntamente extorsionar a un comerciante, a quien exigían USD 5.000 bajo amenazas de muerte. Indicios: 4 teléfonos, 2 cascos, 1 vehículo, 1 motocicleta y USD 105 en efectivo. LIBERTAD 1113 – QUEVEDO: Dos personas fueron aprehendidas por su presunta participación en extorsiones contra un ciudadano, a quien exigían USD 15.000 a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Indicios: 4 teléfonos móviles y 1 vehículo. LIBERTAD 1114 – QUEVEDO: Tres personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con exigencias extorsivas de USD 3.000 contra una comerciante, bajo amenazas contra su vivienda y familiares. Según las investigaciones, los implicados cumplirían funciones relacionadas con la captación de dinero y la obtención de cuentas bancarias para recibir los depósitos. Indicios: 5 teléfonos móviles. LIBERTAD 1115 – SANTA ROSA: Cinco personas —cuatro ecuatorianas y una venezolana— fueron aprehendidas por su presunta participación en un caso de extorsión contra un ingeniero. Los implicados habrían ingresado a una hacienda en motocicletas, portando armas de fuego, intimidado a los trabajadores y dejado un panfleto para exigir USD 5.000 a cambio de permitirles trabajar con tranquilidad. Indicios: 2 armas de fuego, 8 municiones, 4 dispositivos móviles, 2 motocicletas y 1 panfleto. LIBERTAD 1116 – MILAGRO: Una mujer de 40 años y su hija de seis años fueron liberadas tras ser secuestradas por cuatro sujetos armados que ingresaron a su domicilio el 8 de octubre. Los responsables exigían USD 6.000 a un familiar a cambio de su liberación. La UNASE ejecutó diligencias investigativas e intervenciones operativas que permitieron localizar y poner a buen recaudo a las víctimas, bajo protección policial. Todos estos delincuentes fueron puestos a órdenes de la justicia para su debido proceso. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) October 10, 2026

La Policía señaló que, en este último caso, los implicados supuestamente captaban dinero y conseguían cuentas bancarias para recibir depósitos. Entre los indicios se reportaron nueve teléfonos móviles en los dos operativos de Quevedo.

En Santa Rosa fueron aprehendidas cinco personas, cuatro ecuatorianas y una venezolana, por su supuesta participación en una extorsión a un ingeniero.

De acuerdo con la publicación, los implicados habrían ingresado en motocicletas a una hacienda, portado armas de fuego, intimidado a los trabajadores y dejado un panfleto para exigir 5 000 dólares. La Policía reportó dos armas, ocho municiones, cuatro teléfonos, dos motocicletas y un panfleto.

Una mujer y una niña fueron liberadas en Milagro

En Milagro, una mujer de 40 años y su hija de seis años fueron liberadas tras ser secuestradas el 8 de octubre. Según la información difundida por Reimberg, cuatro sujetos armados ingresaron a su domicilio y exigieron 6 000 dólares a un familiar para dejarlas en libertad.

La UNASE realizó diligencias investigativas e intervenciones operativas que permitieron localizar a las víctimas y ponerlas bajo protección policial. La publicación no informa sobre la aprehensión de los presuntos responsables de este secuestro.

La Policía indicó que las 14 personas aprehendidas fueron puestas a órdenes de la justicia para el debido proceso.

Te recomendamos