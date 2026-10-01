Operativos contra la extorsión y secuestro dejan 29 aprehendidos en ocho provincias de Ecuador

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre los resultados de 12 operativos ejecutados por la Policía Nacional contra casos de extorsión y secuestro en ocho provincias del país. Los procedimientos, denominados Fénix y Libertad, se realizaron en Los Ríos, Bolívar, Pichincha, Manabí, Guayas, Santa Elena, Esmeraldas e Imbabura.

Los operativos dejaron 29 personas aprehendidas. Entre ellas hay personas que ya estaban privadas de libertad y dos militares en servicio activo, quienes aparecen vinculados presuntamente con un caso de extorsión. Además, las acciones investigativas de la UNASE permitieron liberar sana y salva a una mujer que permanecía secuestrada en Durán desde el 25 de septiembre. Los responsables exigían 300 000 dólares por su liberación.

Extorsiones con amenazas y ataques

En Quinsaloma y Guaranda, la Policía ejecutó el operativo Fénix 540 y aprehendió a cinco personas, entre ellas dos menores de edad. El grupo estaría relacionado con una extorsión de 5 000. Los responsables habrían disparado contra la puerta del hotel de la víctima para intimidarla. Durante el procedimiento, los agentes incautaron tres motocicletas, un arma de fuego, cinco celulares y diez cartuchos.

El operativo Fénix 552, desarrollado en Quito, permitió vincular a cinco personas con una extorsión de 5 000 contra una familia dólares.

En Portoviejo, la Policía ejecutó el operativo Libertad 1080 y aprehendió a una persona que exigía 250 dólares mensuales a una víctima. El responsable también habría amenazado a la persona y a sus familiares.

Guayaquil concentró varios procedimientos. En el Libertad 1082, los agentes aprehendieron a tres personas por una extorsión de 2 000 dólares contra un comerciante, en una acción coordinada con el GIR. En el Libertad 1083, dos personas fueron aprehendidas por exigir 500 dólares mensuales a otro comerciante. Los responsables lo intimidaron con armas de fuego y un panfleto extorsivo.

En Portoviejo, el operativo Libertad 1084 dejó una persona aprehendida por una extorsión de 20 000 dólares. Los responsables habrían disparado contra el vehículo de la víctima y dejado un panfleto y cartuchos como mecanismo de presión.

Santa Elena también registró un procedimiento. En el Libertad 1085, la Policía aprehendió a una persona que habría dejado panfletos extorsivos en locales comerciales y amenazado con armas, disparos y explosivos. Los agentes encontraron dos armas de fuego, 66 materiales explosivos, droga, cartuchos y mecha de seguridad.

Secuestro y otros casos investigados

En Durán, el operativo Libertad 1086 dejó una mujer aprehendida por una extorsión de 10 000 dólares contra un comerciante. La víctima recibió amenazas contra su vida y la de su familia.

En el Libertad 1087, también en Guayaquil, la Policía aprehendió a dos mujeres por exigir 2 000 dólares y pagos mensuales de 400 dólares a un comerciante.

El operativo Libertad 1089 permitió liberar a una mujer secuestrada desde el 25 de septiembre en Durán. La UNASE realizó acciones investigativas y operativas para ubicarla y ponerla a salvo. Los secuestradores exigían 300 000.

En Esmeraldas, el Libertad 1091 dejó cinco aprehendidos por una extorsión de 10 000 dólares dirigida contra comerciantes del sector.

Finalmente, en Imbabura, la Policía ejecutó el Libertad 1093 y aprehendió a tres personas por una extorsión de 43 000 dólares. Entre los detenidos constan dos militares en servicio activo. Los agentes levantaron como indicios un arma de fuego, una alimentadora, 11 cartuchos, tres celulares y un comprobante de depósito.

La Policía informó que todos los aprehendidos quedaron a órdenes de la justicia. El ministro John Reimberg señaló que quienes traicionen el uniforme tendrán que rendir cuentas al Estado.

GOLPE A LA EXTORSIÓN Y AL SECUESTRO: 29 APREHENDIDOS Y 12 OPERATIVOS EN OCHO PROVINCIAS.



La Policía Nacional ejecutó 12 operativos Fénix y Libertad en Los Ríos, Bolívar, Pichincha, Manabí, Guayas, Santa Elena, Esmeraldas e Imbabura, que dejaron 29 aprehendidos, entre ellos… pic.twitter.com/vAweeXnaAz — John Reimberg (@JohnReimberg) October 1, 2026

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