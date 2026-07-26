Operativos en Quito, Cañar y Manabí liberan a seis secuestrados

El secuestro extorsivo en Ecuador volvió a ser un tema central en las preocupaciones de seguridad.

La Policía Nacional ejecutó operativos en Quito, Cañar y Manabí, logrando liberar a seis personas que permanecían privadas de libertad y aprehender a cinco presuntos implicados.

Estas intervenciones se llevaron a cabo entre el 24 y el 26 de julio de 2026 como parte de la Estrategia Operacional 3D, diseñada para combatir las organizaciones criminales en Ecuador.

Operativo en Quito: rescate exitoso

Uno de los casos más recientes difundido este domingo 26 de julio en el sector La Roldós, en Quito.

Allí, una mujer fue rescatada tras permanecer en cautiverio. La investigación se inició cuando sus familiares denunciaron su desaparición y comenzaron a recibir mensajes de los secuestradores exigiendo dinero para su liberación.

Las unidades especializadas activaron los protocolos de investigación, combinando labores de inteligencia con rastreo tecnológico para ubicar el inmueble donde la víctima estaba retenida.

Durante la intervención, la Policía aprehendió a una mujer presuntamente vinculada al delito de secuestro extorsivo. Afortunadamente, la víctima fue liberada sin reportes de afectaciones adicionales.

Cañar: rescate de cuatro personas

El operativo más destacado se realizó el 25 de julio en el sector Pancho Negro, cantón La Troncal, provincia del Cañar.

La Policía Nacional logró localizar con vida a cuatro personas que habían sido secuestradas y detuvo a dos sospechosos. Las investigaciones revelaron que el responsable de una fábrica de cerámica recibió llamadas y mensajes extorsivos exigiendo una elevada suma de dinero por la liberación.

Ante esta situación, agentes de la Dinased y otros subsistemas desplegaron un operativo que incluyó patrullajes y búsquedas en terrenos baldíos.

Durante las diligencias, se estableció que tres víctimas habían sido abandonadas en la fábrica mientras que una cuarta permanecía cautiva.

Posteriormente, los agentes localizaron una camioneta en el sector La Puntilla; su conductor intentó escapar pero fue interceptado poco después. En el vehículo encontraron a la última víctima y aprehendieron a dos presuntos implicados, uno ecuatoriano y otro peruano.

Rescate en Montecristi

El primer caso del fin de semana ocurrió el 24 de julio en El Molino, cantón Montecristi, provincia de Manabí. Un operativo llevado a cabo por unidades de inteligencia y la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase) permitió rescatar a una persona que había sido secuestrada horas antes en Costa Azul, Manta.

Las investigaciones indicaron que la víctima estaba retenida en una zona con abundante vegetación mientras los secuestradores exigían dinero para liberarla.

Tras obtener información mediante técnicas especializadas e informantes, los agentes realizaron una intervención táctica que resultó exitosa. Durante este procedimiento fueron aprehendidos dos presuntos integrantes del grupo delictivo Los Lobos y se retuvieron dos vehículos junto con dos motocicletas utilizadas para cometer el delito.

Refuerzo policial contra el secuestro extorsivo

Los tres casos registrados durante el fin de semana evidencian que el secuestro extorsivo en Ecuador sigue siendo uno de los delitos más impactantes para la seguridad ciudadana. En total, las operaciones realizadas en Quito, Cañar y Manabí permitieron rescatar a seis víctimas, detener a cinco presuntos implicados y decomisar varios vehículos, dispositivos electrónicos y dinero que ahora forman parte de las investigaciones judiciales.

Las autoridades afirmaron que estas acciones son parte de una estrategia enfocada en fortalecer la respuesta operativa ante organizaciones criminales dedicadas al secuestro y la extorsión. Estos delitos han incrementado la preocupación ciudadana en diversas provincias del país.