La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (Unase), ejecutó 22 operativos denominados Libertad, entre el 8 y el 14 de diciembre de 2025. Las intervenciones se desarrollaron en las provincias de Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Sierra Centro, Pichincha y Manabí, y golpearon de forma directa a estructuras criminales dedicadas a los delitos de secuestro y extorsión.

Secuestro y extorsión en Ecuador

Las acciones investigativas y operativas permitieron la aprehensión de 65 ciudadanos que estarían presuntamente vinculados con estos delitos.

Entre los detenidos consta un integrante de la organización delictiva Los Choneros, cinco presuntos miembros del grupo criminal Los Fatales, cinco integrantes de Los Chone Killers y tres miembros de la estructura delictiva Los Lagartos.

La Policía informó que los demás aprehendidos formarían parte de redes delictivas que operan en distintos puntos del país.

Liberación de personas secuestradas

Durante los operativos, los equipos policiales lograron la liberación de cinco personas que se encontraban secuestradas. Tras su rescate, las víctimas recibieron atención médica inmediata y luego fueron entregadas a sus familiares, de acuerdo con los protocolos establecidos por la institución.

La Policía destacó que estas acciones priorizan la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos.

Uno de los casos más relevantes ocurrió el 8 de diciembre de 2025, cuando agentes de la Unase aprehendieron a un individuo en el sector San Agustín, en el cantón Manta, provincia de Manabí.

En ese operativo, los uniformados lograron liberar a una víctima de secuestro que permanecía bajo custodia de los delincuentes.

Lo que exigían los involucrados

En otro hecho, registrado en la provincia de Esmeraldas, la Policía aprehendió a dos sujetos que exigían 5 000 dólares a cambio de no atentar contra la vida de un ciudadano y la de su familia. Las investigaciones permitieron identificar a los presuntos extorsionadores y neutralizar la amenaza.

Asimismo, en el distrito Durán, los agentes detuvieron a cinco antisociales, entre ellos tres menores de edad, quienes estarían vinculados al delito de tentativa de secuestro.

La Policía puso a los aprehendidos a órdenes de las autoridades competentes para que se inicien los procesos legales correspondientes.

Se evitó el pago de esta suma de dinero

Las intervenciones permitieron además evitar que las víctimas pagaran un total de 264 500 dólares a los presuntos extorsionadores y secuestradores. Según la Policía, este resultado representa un golpe significativo a las finanzas del crimen organizado.