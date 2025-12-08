Una jueza de Garantías Penales dictó prisión preventiva contra Arianna Carolina T., Anthony Joshua A. y Mariuxi Juliana C., procesados por el supuesto delito de extorsión en Ambato.

La decisión se sustentó en los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía, que abrió una instrucción fiscal de 30 días.

El caso se inició tras la denuncia de una cosmetóloga de la parroquia Picaihua, quien aseguró que desde hace dos semanas recibió mensajes intimidatorios en su teléfono celular.

Los remitentes le exigieron 2 000 dólares para no atentar contra su vida ni la de su familia.

La víctima también reveló que los sospechosos enviaron fotografías y videos de su domicilio para presionar el pago.

Operativo simultáneo entre Ambato y Guayaquil por extorsión

El 5 de diciembre de 2025, la Fiscalía y la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase) ejecutaron un operativo simultáneo en Ambato y Guayaquil. En esa intervención se logró la aprehensión de los tres sospechosos vinculados al hecho.

Durante la flagrancia, los agentes verificaron las identidades de los detenidos y confirmaron la existencia de los mensajes con amenazas. Además, se incautaron tres teléfonos celulares, un comprobante bancario y otros indicios relacionados con las comunicaciones extorsivas.

Evidencias presentadas por Fiscalía

Para sustentar el inicio del proceso penal, la Fiscalía entregó el informe investigativo elaborado por la Unase, el reconocimiento del lugar de los hechos y la extracción de audio y video de las amenazas enviadas a la víctima. El expediente también incluye el informe operativo de la unidad especializada y demás evidencias levantadas durante el procedimiento.

Pena por el delito de extorsión en Ecuador

El caso se procesa bajo el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la extorsión con penas privativas de libertad de cinco a 10 años.

La investigación sigue mientras los tres procesados permanecen con prisión preventiva por orden judicial.