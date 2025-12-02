La Policía Nacional del Ecuador realizó operaciones contra el secuestro y la extorsión con una nueva serie de intervenciones estratégicas. Entre el 24 y el 30 de noviembre de 2025, la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (Unase) ejecutó 20 operativos Libertad en Guayas, El Oro, Los Ríos, Sierra Centro, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha.

Detenidos por extorsiones en Ecuador

Las acciones impactaron directamente a varias estructuras criminales que mantenían actividades de secuestro y cobro de extorsiones en diferentes zonas del país.

Los equipos investigativos de la Unase rastrearon movimientos sospechosos, identificaron a integrantes de bandas y actuaron de forma simultánea en puntos considerados críticos.

La Policía informó que el trabajo permitió capturar a 55 personas por su presunta participación en secuestros y extorsiones, un resultado que la institución considera clave para frenar el crecimiento de estas economías delictivas.

Durante las operaciones, los agentes también liberaron a dos personas secuestradas. Los equipos de salud atendieron de inmediato a las víctimas y luego las entregaron a sus familias bajo los protocolos establecidos por la Policía.

Estas acciones reforzaron la confianza de los ciudadanos en las estrategias de seguridad que buscan proteger la vida en situaciones de alto riesgo.

Resultados extras en las labores policiales

Los operativos Libertad también generaron un impacto económico directo en las finanzas del crimen organizado. La intervención policial evitó el pago de 360 000 dólares que los presuntos extorsionadores exigían a sus víctimas.

Este golpe debilitó las fuentes de financiamiento de varias estructuras delictivas y redujo su capacidad para sostener actividades violentas en distintas provincias.

La Policía Nacional destacó que estos resultados reflejan el trabajo articulado entre investigación, inteligencia y actuación operativa. Con esta estrategia, la institución busca frenar nuevos actos extorsivos, desarticular organizaciones delictivas y fortalecer la seguridad ciudadana en el territorio nacional.

Las autoridades anunciaron que mantendrán los operativos Libertad y ampliarán las acciones de control para enfrentar a grupos que intentan expandir sus actividades ilícitas.