Nutricionista de un hospital del IESS fue liberada tras cinco días estar secuestrada

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La nutricionista de un hospital del IESS, quien permanecía secuestrada desde hace cinco días, fue liberada por la Policía Nacional tras un operativo ejecutado luego de una investigación conjunta con la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase). La Policía informó sobre su liberación este jueves 1 de octubre de 2026.

La mujer había sido secuestrada el pasado 25 de septiembre cuando salía de su casa en Durán.

Detalles de la liberación

Cinco días después, agentes de la Policía lograron rescatarla en una vivienda Durán, cantón en donde ella vivía. La mujer responde a las iniciales L.D.

El coronel Santiago Gavilanes explicó que la mujer fue rescatada por un trabajo de inteligencia de la Unase. “Logramos identificar sectores donde la señora podría haber sido encerrada. El día de hoy logramos que la señora sea liberada con éxito”, expresó.

El coronel indicó que no hay detenidos hasta el momento por este caso. Además, aseguró que la víctima se encuentra en buen estado de salud y se reecontró con sus familiares.

150 agentes en operativo de rescate

Gavilanes señaló que cerca de 150 agentes policiales participaron en el operativo de rescate. “La señora es abandonada en el momento que los delincuentes se dan cuenta de que inicia un operativo de gran magnitud el cual fue ejecutado en el Distrito Durán”.

El coronel señaló que las circunstancias y el móvil del secuestro aún están bajo investigación. Sin embargo, las autoridades identificaron al grupo armado Chone Killers como presunto responsable del hecho.

El carro donde se produjo el secuestro fue confiscado por las autoridades para investigaciones. Además se conoce las identidades de los presuntos secuestradores.

Así fue el secuestro

Según las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia, la mujer fue secuestrada en apenas diez segundos cuando salía de su vivienda, en la ciudadela Ferroviaria, en el cantón Durán. En el video se observa cómo varios hombres, que se movilizaban en un vehículo, la suben a la fuerza al automotor. El hecho ocurrió el viernes 25 de septiembre.

Desde ese entonces, sus familiares habían emprendido una intensa búsqueda para dar con su paradero.

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