Rescatan a persona secuestrada por la que exigían 30.000 dólares para liberarla

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Un ciudadano que se encontraba secuestrada fue rescatada por la Policía Nacional. El ministerio del Interior informó que además se aprehendieron a cinco personas que habrían estado exigiendo el pago de $30.000 a cambio de su liberación.

Exigían el pago de 30.000 dólares

El operativo de rescate, denominado ‘Libertad 1031’, se dio gracias a la colaboración de personal de la Policía Nacional, Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

Según información, los captores exigían 30.000 dólares a cambio de su liberación.

Para la aprehensión de los cinco sujetos presuntamente vinculados al hecho se ejecutó acciones en Pichincha, Cotopaxi y Los Ríos.

Como resultado del operativo se decomisaron cinco celulares y una motocicleta.

La sensación por secuestro extorsivo

El secuestro extorsivo se configura cuando una persona priva de la libertad, retiene, oculta, arrebata o traslada a un lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad para obtener dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios a cambio de la libertad.

Este delito se sanciona con cárcel de 10 a 13 años de cárcel. Así lo establece el artículo 162 del Código Integral Penal (COIP). Según la normativa penal, la máxima pena se aplica cuando se incurre en 10 causales.



Unidad especializada para estos casos

Desde el 2 de septiembre de 2026 funciona la Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Dinae), una unidad especializada que fue creada para fortalecer la capacidad investigativa del Estado frente a secuestros y extorsiones.

Preguntas frecuentes sobre secuestro extorsivo en Ecuador

❓ ¿Qué ocurrió en el operativo ‘Libertad 1031’ de la Policía Nacional?

Una persona que permanecía secuestrada fue rescatada por la Policía Nacional, mientras cinco personas presuntamente vinculadas al secuestro fueron aprehendidas.

El operativo contó con la participación de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

❓ ¿Cuánto dinero exigían los presuntos secuestradores para liberar a la víctima?

Los captores exigían 30.000 dólares a cambio de la liberación de la persona secuestrada.

El pedido de dinero para obtener la libertad de una víctima es uno de los elementos que configura el delito de secuestro extorsivo.

❓ ¿En qué provincias se realizaron los operativos para detener a los presuntos secuestradores?

Las acciones policiales se ejecutaron en Pichincha, Cotopaxi y Los Ríos.

Como parte del operativo ‘Libertad 1031’, la Policía desplegó acciones en estas tres provincias para ubicar y aprehender a los presuntos implicados.

❓ ¿Qué es el secuestro extorsivo y qué pena establece la ley en Ecuador?

Es la privación de la libertad de una persona para exigir dinero, bienes u otros beneficios a cambio de su liberación. El delito puede ser sancionado con 10 a 13 años de prisión.

El artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece esta sanción y contempla circunstancias que pueden agravar la pena.

❓ ¿Qué unidad especializada investiga los secuestros y extorsiones en Ecuador?

Desde el 2 de septiembre de 2026 funciona la Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Dinae), creada para fortalecer las investigaciones frente a estos delitos.

La nueva unidad especializada forma parte de las acciones del Estado para mejorar la capacidad investigativa frente al secuestro y la extorsión.

Te recomendamos