Policía captura a hombre señalado por agredir a una niña en Guayaquil

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

La Policía Nacional detuvo este 12 de septiembre de 2026 a un hombre señalado como presunto responsable de agredir a una niña en el sector del Guasmo Sur, en Guayaquil. El caso se conoció después de la difusión de un video en redes sociales.

Las imágenes muestran a un hombre que arrastra y golpea a la menor en la cooperativa Florida 1. El detenido sería el padrastro de la niña y fue localizado tras las acciones investigativas activadas por la Policía.

John Reimberg confirmó la captura del presunto agresor

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la detención a través de sus redes sociales. “A este maldito ya lo agarramos. Excelente trabajo Policía Nacional”, escribió el funcionario.

A este maldito ya lo agarramos. Excelente trabajo Policía Nacional. pic.twitter.com/ARXjiV6z5k — John Reimberg (@JohnReimberg) September 12, 2026

La Policía informó que, tras conocer el video relacionado con el presunto caso de maltrato infantil, sus servidores iniciaron las diligencias correspondientes. Estas acciones permitieron localizar y aprehender al sospechoso.

El hombre fue trasladado a la Unidad Judicial Florida Norte y quedó a órdenes de la autoridad competente para el procedimiento legal. La menor y su madre, según la Policía, fueron puestas a buen recaudo y trasladadas para las valoraciones correspondientes.

#ATENCIÓN ||



APREHENDIMOS A PRESUNTO IMPLICADO EN MALTRATO INFANTIL TRAS LA DIFUSIÓN DE UN VIDEO EN REDES SOCIALES EN #GUAYAQUIL



Tras conocer la difusión de un video en redes sociales relacionado con un presunto caso de maltrato infantil, nuestros servidores policiales… pic.twitter.com/DKDNPRdY6V — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 12, 2026

Gobierno activa protección para la niña en Guayaquil

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH) activó un equipo técnico de Protección Especial para atender a la menor. La institución informó que sus equipos territoriales realizaron el levantamiento de información social y mantienen el acompañamiento a la familia.

Por disposición de la ministra Cynthia Gellibert, también se coordina con la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen). El objetivo es verificar las medidas de protección adoptadas y determinar las acciones que correspondan.

A la ciudadanía- pic.twitter.com/tGgLEhGhhe — Cynthia Gellibert Mora (@CynthiaGelliber) September 12, 2026

El MTDH indicó que mantendrá el seguimiento de las condiciones familiares y la atención del caso para garantizar un entorno seguro y protector para la niña.

Municipio de Guayaquil brinda acompañamiento integral

Segura EP también activó a su equipo, junto con la Gerencia de Reconstrucción del Tejido Social y las entidades que conforman el Eje Social del Municipio de Guayaquil.

La atención contempla asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social para la víctima. Segura EP además recordó que la ciudadanía puede reportar este tipo de casos a través de la línea 181.

Las autoridades mantienen en reserva la identidad de la menor y la información que pueda afectar su privacidad o generar revictimización.

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