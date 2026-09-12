Policía captura a hombre señalado por agredir a una niña en Guayaquil

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La Policía Nacional detuvo este 12 de septiembre de 2026 a un hombre señalado como presunto responsable de agredir a una niña en el sector del Guasmo Sur, en Guayaquil. El caso se conoció después de la difusión de un video en redes sociales.
Las imágenes muestran a un hombre que arrastra y golpea a la menor en la cooperativa Florida 1. El detenido sería el padrastro de la niña y fue localizado tras las acciones investigativas activadas por la Policía.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la detención a través de sus redes sociales. “A este maldito ya lo agarramos. Excelente trabajo Policía Nacional”, escribió el funcionario.
La Policía informó que, tras conocer el video relacionado con el presunto caso de maltrato infantil, sus servidores iniciaron las diligencias correspondientes. Estas acciones permitieron localizar y aprehender al sospechoso.
El hombre fue trasladado a la Unidad Judicial Florida Norte y quedó a órdenes de la autoridad competente para el procedimiento legal. La menor y su madre, según la Policía, fueron puestas a buen recaudo y trasladadas para las valoraciones correspondientes.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH) activó un equipo técnico de Protección Especial para atender a la menor. La institución informó que sus equipos territoriales realizaron el levantamiento de información social y mantienen el acompañamiento a la familia.
Por disposición de la ministra Cynthia Gellibert, también se coordina con la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen). El objetivo es verificar las medidas de protección adoptadas y determinar las acciones que correspondan.
El MTDH indicó que mantendrá el seguimiento de las condiciones familiares y la atención del caso para garantizar un entorno seguro y protector para la niña.
Segura EP también activó a su equipo, junto con la Gerencia de Reconstrucción del Tejido Social y las entidades que conforman el Eje Social del Municipio de Guayaquil.
La atención contempla asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social para la víctima. Segura EP además recordó que la ciudadanía puede reportar este tipo de casos a través de la línea 181.
Las autoridades mantienen en reserva la identidad de la menor y la información que pueda afectar su privacidad o generar revictimización.