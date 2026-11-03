Policía muere durante persecución a sospechosos de robo en Daule

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de noviembre de 2026

Un teniente de la Policía Nacional murió en Daule durante una persecución a varios sospechosos de cometer un presunto robo. El hecho ocurrió la noche del lunes 2 de noviembre de 2026 en la parroquia Laurel, provincia de Guayas.

El uniformado fue identificado como Joel Orlando Chiluisa Reatiqui, quien participaba en un procedimiento para interceptar un vehículo en el que se movilizaban los sospechosos. De acuerdo con información preliminar, los ocupantes vestían prendas similares a las utilizadas por integrantes de las Fuerzas Armadas.

Persecución en Daule terminó con un policía fallecido

Durante la persecución policial en Daule, los sospechosos habrían realizado varios disparos contra los uniformados para evitar su detención. Uno de los proyectiles alcanzó al teniente Chiluisa en la cabeza y la gravedad de la herida provocó su fallecimiento.

La Policía Nacional confirmó la muerte del oficial y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros. La institución destacó la valentía, vocación de servicio y compromiso con la seguridad ciudadana demostrados por Chiluisa durante el cumplimiento de sus funciones.

🕊️ #CONDOLENCIAS | Lamentamos informar el sensible fallecimiento de nuestro compañero Teniente de Policía Joel Orlando Chiluisa Reatiqui, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber, durante un procedimiento policial registrado en la parroquia Laurel, cantón Daule, provincia del Guayas. Expresamos nuestra profunda solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos y compañeros, ante esta irreparable pérdida que enluta a toda la familia policial. Su valentía, vocación de servicio y compromiso con la seguridad ciudadana permanecerán como un legado de honor y entrega al servicio de la patria. 🕊️ Paz en su tumba. #PolicíaEcuador #HéroePolicial — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 3, 2026

Investigan las circunstancias del ataque armado

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque armado contra policías en Guayas y determinar la identidad de los involucrados en el presunto robo y posterior persecución.

Entre enero y septiembre de 2026, Ecuador contabilizó 6 285 víctimas de homicidios, un 8,1% menos frente al mismo período de 2025, según el Ministerio del Interior.

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