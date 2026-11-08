El Niño traerá lluvias aún más fuertes a Ecuador en noviembre y diciembre; seis tareas para prepararse

Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de noviembre de 2026

Los efectos del fenómeno de El Niño se intensificarán en noviembre y diciembre con la presencia de lluvias mucho más fuertes, sobre todo en la Costa de Ecuador.

Las precipitaciones pueden provocar daños mucho más graves que los que ya causó en Guayaquil y Galápagos, alertan los expertos. Esas dos zonas son los ejemplos más claros de la fuerza de El Niño 2026.

Episodios de lluvias fuertes en noviembre y diciembre por El Niño en Ecuador

María del Pilar Cornejo, directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres de la Espol, explica que las lluvias serían mucho más fuertes porque estamos entrando a los valores máximos del fenómeno de El Niño.

Octubre no es un mes en el que llueva como sucedió en este 2026. En Guayaquil, por ejemplo, en una sola noche cayeron 112 milímetros de lluvia, unas 40 veces lo que llueve en octubre, según Cornejo. “Eso es muy intenso, pero muy intenso. Podría decir que estamos ante un evento muy fuerte”.

Ella dice que puede haber lluvias de mucha intensidad y serán más frecuentes, especialmente en la costa ecuatoriana; aunque dependerá de cada zona.

En el caso de Guayaquil se debe tomar en cuenta que la ría y el estero están 70 centímetros por encima del nivel normal. La diferencia con otras ciudades costeras es que no tienen estas características. Sin embargo, se debe observar qué pasa en Bahía de Caráquez y Chone. Pero, en general, en el filo costero el nivel del mar subió entre 40 y 50 centímetros.

Se ha observado que los vientos están empujando las nubes de lluvia hacia el filo costero y por eso hubo lluvias intensas en Santa Elena y probablemente se tendrá este tipo de eventos en otros lugares.

La investigadora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) expresa que “tenemos que preocuparnos. Sí nos vamos a enfrentar a eventos mucho más fuertes” en noviembre y diciembre.

Por qué lloverá más en la Costa con El Niño

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-Erfen) emitió el viernes 6 de noviembre un nuevo informe sobre El Niño. Ahí informó que las anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) alcanzaron valores de 5,4 grados por encima de lo normal en la región Niño 1+2 en el Pacífico oriental, y de 3,4 grados por encima de lo normal en la región Niño 3.4, en el Pacífico central.

La publicación detalló que las estaciones del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar), ubicadas a 10 millas costa afuera, registraron en octubre temperaturas superficiales del mar anormales. Se reportaron 29,11 grados en Esmeraldas, 27,79 en Manta, 27,94 en La Libertad y 28,86 en Puerto Bolívar.

Este calentamiento frente a las costas permite el ingreso de humedad al país, explica Felipe Costa, director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen).

Hay otro factor. La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) debía llegar a Ecuador en diciembre y enero, pero empezó a bajar en octubre. Según el director del Ciifen, el calentamiento costero aporta tanto “combustible” que atrae esa zona y la obliga a desplazarse antes de lo previsto.

En septiembre cayeron lluvias puntuales en Guayaquil y en otras partes de la Costa. Ahora, con el descenso de la ZCIT, las lluvias son más constantes. Un ramal de ella cubre ya casi todo el Ecuador. Costa vincula a ese ramal con las tormentas recientes en Guayaquil.

¿Cuándo llegará el pico de El Niño y las lluvias en Ecuador?

Los pronósticos del océano Pacífico y de la atmósfera todavía indican condiciones de El Niño muy intensas, comenta Costa. Ubica el pico del evento, cuando el mar esté más cálido, entre noviembre y diciembre. Los pronósticos de precipitación muestran más lluvias de lo normal para los próximos meses, de noviembre a enero y febrero.

La estación lluviosa de la Costa va, más o menos, de diciembre a abril. Febrero y marzo suelen ser los meses más lluviosos. Este año, el calendario se adelantó por completo: las tormentas empezaron en octubre. Costa prevé que continúen durante toda la temporada.

Mientras tanto, Cornejo responde que no se puede decir con exactitud porque los pronósticos son trimestrales. Los modelos prevén que el pico estará entre octubre, noviembre y diciembre, pero hay variables.

“A medida que avancemos al siguiente mes, podremos ir viendo lo que actualizan los modelos y determinar si es noviembre, diciembre o enero”. Sin embargo, su mensaje es claro: “Se nos vienen dos meses muy complicados”.

En Guayaquil y Durán confluyen varios factores: la marea, la lluvia fuerte en la ciudad, el nivel alto de la ría por el aumento del nivel del mar con El Niño y el agua que baja de la Cuenca del Río Guayas. Lo que pasó allí y en Galápagos puede repetirse en otros lugares. “Somos muy vulnerables al fenómeno de El Niño en su máxima intensidad”, manifiesta Cornejo.

Parte del problema está en los drenajes. Sus diseños responden a otras intensidades de lluvia. Hoy, en pocos días llueve lo de un mes. A eso se suma la basura. Mucha gente la bota donde no debe o la saca fuera de horario. La lluvia la arrastra hacia los drenajes. En Durán encontraron una cama de dos plazas dentro de un canal, cuenta la experta con asombro. Por eso, anticipa que zonas de Guayaquil volverán a inundarse.

Adicionalmente, menciona otro problema para las zonas que ya se han inundado: cuando llueve tanto, el suelo se satura de mucha agua, deja de absorber y se queda en la superficie. Eso agrava aún más la situación en los lugares de inundación.

Seis tareas para prepararse ante las lluvias de El Niño en Ecuador

Cornejo enumera seis tareas para la ciudadanía en tiempos del fenómeno de El Niño:

Conocer su riesgo. Si su calle se inundó antes, se inundará otra vez. Dejar correr el agua. Limpie canaletas y sumideros de la calle. No bote basura donde no debe y hable con sus vecinos para que hagan lo mismo. Subir lo valioso. Coloque electrodomésticos, computadores y enchufes lejos del piso. Proteger los papeles. Guarde las cédulas de identidad, incluidas las de los niños, contratos de arriendo, documentos de compra del vehículo y escrituras en una funda hermética y en un lugar alto. Si tiene acceso a una nube o a un correo electrónico, envíese copias. Armar un kit para 72 horas. Incluya agua, linterna, medicinas, cargador portátil y algo de efectivo. Si en casa vive alguien con hipertensión, diabetes u otra enfermedad crónica, reserve medicinas para al menos tres días. Tener un plan familiar. La Secretaría de Riesgos ofrece una guía en su página web. Defina un punto de encuentro, identifique los riesgos de la casa, revise si la ruta al trabajo o a la escuela puede inundarse y acuerde quién llama a quién. Quien esté en casa inicia la cadena: avisa que está bien y pide a los demás no regresar hasta que pase la lluvia.

La investigadora de la Espol recomienda no salir cuando hay agua en las calles. Quince centímetros de agua en movimiento pueden derribar a una persona; 30 centímetros arrastran un carro. También pide revisar a diario los reportes del Inamhi y, en la Costa, la tabla de mareas. Si la lluvia lo sorprende en una parada de bus, aléjese de postes, cables, árboles y bordes de canales. Ante una emergencia, llame al 911.

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