El Niño deja más de 400 familias damnificadas y daños en siete provincias

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

El incremento de precipitaciones e inundaciones en el litoral y sectores de la Sierra activó contingentes de emergencia en territorio nacional este viernes 30 de octubre de 2026, tras evidenciarse los estragos directos de las lluvias por el Fenómeno de El Niño. Los desbordamientos de ríos y anegaciones castigaron con severidad a zonas costeras y valles agrícolas, obligando al despliegue de asistencia humanitaria, soporte médico, insumos para productores del agro y obras urgentes de infraestructura vial y sanitaria en múltiples poblados.

Lluvias por el Fenómeno de El Niño dejan 443 familias en Manglaralto

La península concentra la mayor cantidad de daños en viviendas y servicios básicos.

La provincia de Santa Elena registra las mayores secuelas tras las tormentas de la madrugada. El balance preliminar oficial contabiliza 443 familias damnificadas en siete comunidades de la parroquia Manglaralto, distribuidas en:

Dos Mangas con 300 familias,

Río Chico con 55,

Río Blanco con 28,

San Pedro con 20,

Olón con 16,

Las Núñez con 15 y

Sinchal con 9

En la comuna San José se constató una casa completamente destruida. Debido al desbordamiento del río Dos Mangas, se entregaron 250 kits de primera respuesta, 200 paquetes de ayuda humanitaria y 130 lotes de vestimenta, mientras se aplica la ficha técnica de evaluación para otorgar el Bono de Contingencia y adecuar albergues temporales.

Clases virtuales y daños en agua potable en la península

El sistema educativo suspendió la presencialidad en decenas de planteles.

Por la acumulación de agua en los accesos de Manglaralto, 26 unidades educativas pasaron a modalidad no presencial para precautelar a la comunidad estudiantil. En el ámbito de salud, se reportaron filtraciones en los centros de Valdivia, Olón, San Antonio y Bajada de Chanduy, mientras 35 dependencias médicas se mantienen operativas.

En infraestructura, la ruptura de una tubería de agua potable perjudicó el abastecimiento de cerca de 8 000 pobladores de San José, Las Núñez, La Entrada y el sector de Higuerón. En la vía E15, técnicos descartaron daño estructural en la base del puente San José, pero colocarán piedra de protección y repararán el muro de gaviones erosionado.

Apoyo con motobombas agrícolas en Guayas y Bolívar

El anegamiento de cultivos movilizó equipos de extracción mecánica.

El impacto agrario derivado de las crecidas motivó el reparto de maquinaria para drenar sembríos inundados. En el cantón Daule, provincia del Guayas, se entregaron 92 bombas de agua a agricultores locales, mientras que en Salitre se repartieron 310 kits de respuesta inmediata a hogares perjudicados.

Paralelamente, en el cantón Echeandía, provincia de Bolívar, se distribuyeron 57 bombas de succión para desalojar el agua empozada en áreas agrícolas afectadas por las crecientes de los caudales cercanos.

Pasos provisionales en Esmeraldas y socorro en otras zonas

Los frentes de ayuda llegaron a Manabí, Carchi, Morona Santiago y Pichincha.

En el norte, la red vial estatal registró afectaciones: en la carretera E15 Norte de Esmeraldas se abrió un paso provisional para vehículos de carga pesada a la altura del puente Tapaila (tramo Rocafuerte-Montalvo), se colocan tuberías y se recibió un puente Bailey para su montaje.

En Manabí, el cantón Santa Ana recibió 80 kits de vestimenta y 50 cocinas; en Carchi se atendió a damnificados de Tulcán con kits de limpieza; en Morona Santiago se asistió a Santiago de Méndez con víveres e implementos de higiene; y en Pichincha se ejecutaron evaluaciones técnicas por anegaciones en Pedro Moncayo.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué cantones y comunidades concentran más daños por las lluvias por el Fenómeno de El Niño?

Manglaralto en Santa Elena concentra 443 familias afectadas en comunidades como Dos Mangas, Río Chico y Olón.

En el reporte donde las lluvias por el Fenómeno de El Niño dejan 443 familias en Manglaralto, se identificó una vivienda destruida en la comuna San José y múltiples afectaciones por el desbordamiento del río Dos Mangas. La emergencia motivó la entrega de cientos de kits de primera necesidad, prendas de vestir y el levantamiento técnico para entregar el Bono de Contingencia.

❓ ¿Qué medidas se aplicaron respecto a clases virtuales y daños en agua potable en la península?

Se activaron clases no presenciales en 26 planteles y se coordina la reparación de tuberías para 8 000 pobladores.

Dentro del balance de clases virtuales y daños en agua potable en la península, el cierre de accesos obligó a proteger a los estudiantes de Manglaralto, al tiempo que se reportaron filtraciones en cuatro centros de salud. Paralelamente, una tubería colapsó dejando sin agua potable a comunidades como San José, Las Núñez, La Entrada e Higuerón.

❓ ¿Cómo se atendió la emergencia en el apoyo con motobombas agrícolas en Guayas y Bolívar?

Se entregaron 92 bombas de agua en Daule y 57 en Echeandía para evacuar anegaciones en cultivos.

Mediante el apoyo con motobombas agrícolas en Guayas y Bolívar, las instituciones canalizaron maquinaria de desagüe directo para proteger los sembríos anegados por las crecientes fluviales. Adicionalmente, en el sector de Salitre se distribuyeron 310 kits de respuesta para brindar auxilio inmediato a los núcleos familiares golpeados por el temporal.

❓ ¿Qué solución vial se implementó en la provincia de Esmeraldas tras las inundaciones?

Se habilitó un paso provisional para transporte pesado en el tramo Rocafuerte-Montalvo y arribó una estructura Bailey.

Como parte de los pasos provisionales en Esmeraldas y socorro en otras zonas, los trabajos sobre la vía E15 Norte a la altura del puente Tapaila incluyen labores de tubería y el ensamblaje de la estructura metálica emergente. De esta manera se busca restablecer el tránsito comercial y particular interrumpido por la fuerza de las aguas.

❓ ¿Qué afectaciones y atenciones se registraron en el resto de provincias del país?

Se entregaron enseres y kits de ayuda en Manabí, Carchi y Morona Santiago, y se evaluaron anegaciones en Pichincha.

La respuesta estatal abarcó la dotación de vestimenta y cocinas en Santa Ana, insumos de higiene en Santiago de Méndez y asistencia familiar en Tulcán. Por su parte, en el cantón Pedro Moncayo de Pichincha se ejecutaron recorridos de campo para levantar información técnica sobre predios e infraestructura perjudicados.

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