El mar de Ecuador llega a 29 grados, con valores que no alcanzó ni El Niño de 1997-1998

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), advirtió la semana pasada sobre la presencia de un fenómeno de El Niño sin precedentes. Ella dijo: “nos dirigimos hacia un El Niño que está —literalmente— fuera de las gráficas” y que sus impactos se sentirán hasta bien entrado 2027.

Una intensidad de El Niño 2026 sin precedentes en Ecuador

Durante la presentación del último reporte sobre El Niño del 21 de octubre, la funcionaria manifestó que “el actual fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes, superando con creces los niveles de los registros meteorológicos que hemos utilizado durante las últimas cuatro décadas. El Niño alcanzará su punto máximo a finales de 2026, pero sus efectos se sentirán mucho después”.

Esta alerta de Saulo se convirtió en una realidad en Ecuador. Algunas zonas de Quito se inundaron y fueron afectadas por una caída incesante de granizo. Los carros nadaron literalmente, mientras que otros quedaron bajo el agua durante las lluvias de la tarde del 21 de octubre.

Guayaquil vivió un caos total el lunes 26 de octubre, luego de que llegara una tormenta y se uniera a la marea alta, provocando una inundación generalizada de la ciudad.

Leonor Vera, investigadora oceanográfica del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar), explica los indicadores, por los cuales se afirma que es un Niño sin precedentes.

Uno: el Pacífico ecuatorial presenta valores de anomalías que no se han visto antes en ningún otro Niño. Generalmente la anomalía de la Temperatura Superficial del Mar es el indicador que se considera y que se evalúa para determinar la intensidad de El Niño.

En la región de El Niño 1+2 (frente a las costas de Ecuador y Perú) y en la 3.4, los valores ya sobrepasan los umbrales de El Niño débil, moderado y fuerte.

Frente a Ecuador, el mar está totalmente homogéneo con una temperatura que supera los 27 grados en la costa continental y Galápagos. En octubre se suelen tener 27 grados grados en el norte y Galápagos; y 22 grados en el sur, pero se tiene 29 grados en todo el mar ecuatoriano.

Dos: en la subsuperficie, la temperatura -igualmente- es elevada. En el último monitoreo del Inocar, la temperatura bajo los 50 metros es de 24 grados y “es algo que no se ha visto”. Generalmente, es menor a 20 grados, explica Vera. Esta capa de agua caliente está más profundizada que no se encuentra agua fría ni a los 100 metros.

Tres: este calentamiento se refleja en el nivel del mar, debido a la expansión térmica. En Esmeraldas, el mar está elevado aproximadamente entre 55 y 58 centímetros, y en las demás regiones es de 42 centímetros.

Indicadores altos frente a dos eventos de El Niño anteriores

Según Vera, estos son valores bastante elevados, que no se registraron en El Niño 1997-1998 ni de 1982- 1983. “Es un Niño con manifestaciones, frente a nuestras costas sin precedentes”. La investigadora manifiesta que espera que las temperaturas se mantengan y no aumenten.

En estos momentos, la anomalía es de 5 a 7 grados en el mar ecuatoriano. Estos 7 grados adicionales se registran en el Golfo de Guayaquil, el sur de Ecuador y el norte de Perú.

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen) también aporta datos, a través del foro denominado Diálogo Regional de El Niño 2026-2027: Preparándonos para la sequía, que se realizó este martes 27 de octubre.

En una presentación se expuso que este Niño alcanzó una intensidad histórica y la más fuerte de los últimos 50 años. Se registran más de 7 grados en la temperatura del mar, que es bastante inédito.

Estas altas temperaturas se debe a que los vientos alisios -que traen aguas frías de la corriente de Humboldt- están debilitados; es decir, no tienen ninguna incidencia para enfriar las aguas, según Vera.

“Tenemos una evaporación muy fuerte que viene del mar y la temperatura del aire aumenta; esto concentra mucha energía que se transforma en lluvias” intensas, expresa ella. A esto se suma la Zona de Convergencia Intertropical, que es una franja de nubes y lluvias que rodea el planeta cerca de la línea ecuatorial.

Todos estos indicadores confluyen y ocasionan fuertes lluvias sobre Guayaquil y los otros cantones, así como en Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En El Niño 1997-1998, las intensas lluvias comenzaron en noviembre para Guayaquil y otras zonas de la costa ecuatoriana, indica Vera. En ese mes se superaron los valores normales de lluvias.

Las previsiones de El Niño, según la OMM

La OMM prevé que El Niño siga fortaleciéndose y alcance su punto máximo hacia diciembre de 2026. Así lo señala la más reciente Actualización Climática Estacional Global, publicada el 20 de octubre de 2026. El informe cubre el trimestre de noviembre de 2026 a enero de 2027 y fue elaborado con la Administración Meteorológica de Corea, la NOAA de Estados Unidos y 15 centros globales de predicción climática.

Según el documento, para el trimestre de noviembre a enero, los modelos proyectan que la anomalía en Niño 3.4 llegue en promedio a unos 3,8 grados. En la región Niño 1+2 se esperan valores de 4,4 grados en noviembre, 4,2 grados en diciembre y 3,8 grados en enero.

El efecto de este calentamiento se reflejaría en las temperaturas en tierra firme. La OMM anticipa probabilidades elevadas de temperaturas sobre lo normal en casi todo el planeta.

La OMM aclara que esta actualización no constituye un pronóstico oficial para ningún país y que las perspectivas nacionales deben obtenerse de los servicios meteorológicos de cada nación.

Saulo expresa que un fenómeno de El Niño intenso no tiene por qué ser sinónimo de desastre humanitario. “Lo que necesitamos ahora son medidas decisivas, especialmente para proteger a las comunidades más vulnerables”.

Fenómeno de El Niño en Ecuador

Preguntas frecuentes sobre El Niño y su intensidad